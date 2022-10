Η νέα σειρά - «κόλλημα» που κατέκτησε το Netflix

O Ryan Murphy έχει κατακτήσει τα τσαρτ του Netflix με δύο σειρές.

H νέα του σειρά The Watcher κυκλοφόρησε στο Netflix στις 13 Οκτωβρίου και έκτοτε έχει αναδειχτεί σε πραγματικό κόλλημα, κάτι που αποτυπώνεται και στα νούμερα που ανακοινώνει η συνδρομητική πλατφόρμα για την τελευταία εβδομάδα.

Η νέα σειρά μυστηρίου έχει εκθρονίσει τον Jeffrey Dahmer (Dahmer: Monster: The Jeffrey Dahmer Story), επίσης του Murphy, που πλέον ακολουθεί στη δεύτερη θέση του Top 10.



Έτσι, για την εβδομάδα 10 - 16 Οκτωβρίου, το The Watcher συγκεντρώνει 125.010.000 ώρες προβολής και... παρακολουθεί τους υπόλοιπους από την κορυφή, ενώ το Dahmer 122.780.000 ώρες θέασης.



Δείτε τις 10 σειρές που συμπληρώνουν το Top 10 του Netflix για την εβδομάδα 10 - 16 Οκτωβρίου:





Οι 10 δημοφιλέστερες σειρές του Netflix για την εβδομάδα 10 - 16 Οκτωβρίου Netflix

Για την ιστορία, αυτή τη στιγμή το Dahmer βρίσκεται στο Top 10 του Netflix σε 92 χώρες του πλανήτη, ενώ το The Watcher φιγουράρει στην ίδια λίστα σε 90 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Aυτό που μένει να δούμε είναι αν το The Watcher θα ακολουθήσει την σαρωτική πορεία του Dahmer, πράγμα λίγο δύσκολο, καθώς η σειρά – κόλλημα φαίνεται να μην έχει τη δυναμική που είχε ο προκάτοχός της. Κάτι τέτοιο δείχνουν τουλάχιστον οι βαθμολογίες κοινού που δεν είναι εξίσου καλές -6,7/10 στο IMDB για το The Watcher- σε σύγκριση με το 8,1/10 για το Dahmer.





Όσον αφορά στο μέτωπο των ταινιών, την κούρσα του Top 10 οδηγεί το θρίλερ μυστηρίου Luckiest Girl Alive, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί το The Curse of Bridge Hollow που μας βάζει σε κλίμα Halloween.



Δείτε τις 10 ταινίες που συμπληρώνουν το Top 10 του Netflix για την εβδομάδα 10 - 16 Οκτωβρίου:





Οι 10 δημοφιλέστερες ταινίες του Netflix για την εβδομάδα 10 - 16 Οκτωβρίου





