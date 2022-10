Netflix: Oι νέες σειρές και ταινίες που βλέπουμε αυτή την εβδομάδα

To Ερμάριο με τα Αλλόκοτα Αντικείμενα του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Guillermo Del Toro's Cabinet of Curiosities) κυκλοφορεί στο Netflix στις 25/10

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix την εβδομάδα 24 έως 30 Οκτωβρίου.

Η τελευταία εβδομάδα στο Netflix κινείται σε ρυθμούς Halloween. Οι φαν του τρόμου και των ψυχολογικών θρίλερ θα βρουν έναν πλούσιο κατάλογο επιλογών για ατελείωτο binge watching.



Από τον μετρ του είδους, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και Το Εμάριο με τα Αλλόκοτα Αντικείμενα του μέχρι τη Γραμμή της Κιμωλίας (The Chalk Line) που κυκλοφορεί σήμερα 24/10 και είναι εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία του «Τέρατος του Αμστέτεν», αυτές είναι οι σειρές και οι ταινίες που βλέπουμε στο Netflix την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Σειρές του Netflix

Το Ερμάριο με τα Αλλόκοτα Αντικείμενα του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Guillermo Del Toro's Cabinet of Curiosities)

Κυκλοφορεί 25/10/2022



Ο καταξιωμένος και βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Γκιγιέρμο ντελ Τόρο επιμελείται αυτήν τη συλλογή δυσοίωνων ιστοριών, η μια πιο τρομακτική από την άλλη.



The Bastard Son & The Devil Himself

Κυκλοφορεί 28/10/2022



Μια αιματηρή και συγκλονιστική σειρά φαντασίας από τα βιβλία "Half Bad" της Σάλι Γκριν με τον Τζέι Λαϊκούργκο ("Τιτάνες") και τη Νάντια Πάρκες.

Big Mouth: Σεζόν 6 (Big Mouth: Season 6)

Κυκλοφορεί 28/10/2022



Η βραβευμένη με Emmy σειρά κινουμένων σχεδίων για ενήλικες επιστρέφει για μια νέα σεζόν.

Αν Ήξερα (If Only)

Κυκλοφορεί 28/10/2022



Δέκα χρόνια μέσα σε έναν απογοητευτικό γάμο, η Έμα πασχίζει να τα βγάλει πέρα μέχρι που της δίνεται μια απίστευτη ευκαιρία να ζήσει ξανά την προηγούμενη δεκαετία.

Drink Masters

Κυκλοφορεί 28/10/2022



Κορυφαίοι mixologist βάζουν την καρδιά τους σε πεντανόστιμα πρωτότυπα κοκτέιλ σ' αυτόν τον καταιγιστικό διαγωνισμό με παρουσιαστή τον κωμικό Τον Μπελ.

Ταινίες του Netflix

Η Γραμμή της Κιμωλίας (The Chalk Line)

Κυκλοφορεί 24/10/2022



Ένα ψυχολογικό θρίλερ εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία του «Τέρατος του Αμστέτεν».





Κολαστήριο (Hellhole)

Κυκλοφορεί 26/10/2022



Το 1987 στην Πολωνία, ένας αστυνομικός που ερευνά μυστηριώδεις εξαφανίσεις διεισδύει σε ένα απομακρυσμένο μοναστήρι και ανακαλύπτει τη σκοτεινή αλήθεια για τον κλήρο του.

Η Καλή Νοσοκόμα (The Good Nurse)

Κυκλοφορεί 26/10/2022



Μια πολυάσχολη νοσηλεύτρια σε μια ΜΕΘ στηρίζεται στον νέο της συνάδελφο στη δουλειά και στο σπίτι, μέχρι που ο απροσδόκητος θάνατος μιας ασθενούς τον καθιστά ύποπτο.



Ληστεύοντας τον Μουσολίνι (Robbing Mussolini)

Κυκλοφορεί 26/10/2022



Ο Πιέτρο Καστελίτο και η Ματίλντα Ντε Αντζέλις ζουν ένα πάθος σ' αυτό το τολμηρό αστυνομικό δράμα με φόντο το '40 που αναβιώνει τις τελευταίες μέρες του Β' Π.Π.

Είμαι Νοσοκόμα (Cici)

Κυκλοφορεί 27/10/2022



Μετά από μια τραγωδία, τα μέλη μιας οικογένειας μετακομίζουν στην πόλη. Η επιστροφή στον τόπο τους, 30 χρόνια μετά, αναζωπυρώνει θαμμένα συναισθήματα και οδυνηρά μυστικά.

Γουέντελ και Γουάιλντ (Wendell & Wild)

Κυκλοφορεί 28/10/2022



Ο Κίγκαν-Μάικλ Κι κι ο Τζόρνταν Πιλ πρωταγωνιστούν σ' αυτήν την περιπέτεια κινουμένων σχεδίων stop-motion για δυο αδέρφια-δαίμονες που το σκάνε από τον κάτω κόσμο.

Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο (All Quiet on the Western Front)

Κυκλοφορεί 28/10/2022



Ένα δυνατό δράμα από το μπεστ σέλερ του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Γκρίμε Έντουαρντ Μπέργκερ.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Earthstorm: Φυσικές Καταστροφές (Earthstorm)

Κυκλοφορεί 27/10/2022



Κυνηγοί καταιγίδων, επιζώντες και πρώτοι διασώστες αφηγούνται τις οδυνηρές εμπειρίες που είχαν με ηφαίστεια, ανεμοστρόβιλους, τυφώνες και σεισμούς.

ΕΙΜΑΙ ΣΤΟΚΕΡ (I AM A STALKER)

Κυκλοφορεί 28/10/2022



Από τους παραγωγούς του «ΕΙΜΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ», αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ αληθινών εγκλημάτων εστιάζει στην οπτική των κυνηγών και των θυμάτων.



Παιδικές Σειρές και Ταινίες του Netflix

Οικογένεια ΜακΚέλαν: Μέρος 5 (Family Reunion: Part 5)

Κυκλοφορεί 27/10/2022



Οι ΜακΚέλαν γίνονται ακόμα περισσότεροι, αλλά απρόσμενες δυσκολίες δοκιμάζουν τις αντοχές τους. Ό,τι κι αν συμβεί όμως, η οικογένεια μπαίνει ακόμα πάνω από όλα.

Ντάνιελ Σπέλμπαουντ, ο Κυνηγός της Μαγείας (Daniel Spellbound)

Κυκλοφορεί 27/10/2022



Σ' αυτήν την παραφυσική περιπετειώδη σειρά, ένας έφηβος ακολουθεί τα χνάρια του μακαρίτη πατέρα του για να αποκαλύψει μια συνωμοσία στον κόσμο της μαγείας.

