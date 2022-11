H οικογένεια Άνταμς και όσα έρχονται αυτή την εβδομάδα στο Netflix

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix από τις 21 έως τις 27 Νοεμβρίου.

Αυτή την εβδομάδα, η οικογένεια Άνταμς επιστρέφει στην οθόνη δια χειρός Τιμ Μπάρτον, ο οποίος υπογράφει την πολυναμενόμενη σειρά Wednesday για το Netflix. Την ίδια στιγμή, η δημοφιλής πλατφόρμα μας βάζει για τα καλά σε κλίμα Χριστουγέννων με τις νέες ταινίες Christmas on Mistletoe Farm και The Noel Diary.

Σειρές του Netflix

Wednesday

Κυκλοφορεί 23/11



Έξυπνη, σαρκαστική και λίγο νεκρή μέσα της, η Γουένσντεϊ Άνταμς ερευνά μια σειρά φόνων, ενώ κάνει νέους φίλους —και εχθρούς— στην Ακαδημία Νέβερμορ.



Ταινίες του Netflix

Οι Κολυμβήτριες (The Swimmers)

Κυκλοφορεί 23/11

Από την εμπόλεμη Συρία στους Ολυμπιακούς του 2016, δύο νεαρές αδελφές ξεκινούν ένα επικίνδυνο ταξίδι, αξιοποιώντας ηρωικά την ψυχή και τις ικανότητές τους στην κολύμβηση.



Χριστούγεννα στη Φάρμα με τα Γκι (Christmas on Mistletoe Farm)

Κυκλοφορεί 23/11

Ένας χήρος πατέρας κληρονομεί μια φάρμα τα Χριστούγεννα και τα βρίσκει σκούρα με την προσαρμογή του στη ζωή στο χωριό. Μα τα παιδιά του θέλουν να μείνουν εκεί για πάντα.

Σχέδιο Μαθήματος (Lesson Plan)

Κυκλοφορεί 23/11

Όταν ένας καθηγητής πεθαίνει, ο κολλητός του —και πρώην αστυνομικός— πιάνει δουλειά στο σχολείο, για να αντιμετωπίσει τη συμμορία που είναι υπεύθυνη.

Το Ημερολόγιο της Νοέλ (The Noel Diary)

Κυκλοφορεί 24/11

Αδειάζοντας το πατρικό του τα Χριστούγεννα, ένας συγγραφέας γνωρίζει μια γυναίκα που ψάχνει τη μητέρα της. Θα ανοίξει ένα ημερολόγιο το παρελθόν και τις καρδιές τους;



Ντοκιμαντέρ του Netflix

Αίμα, Σεξ και Γαλαζοαίματοι (Blood, Sex & Royalty)

Κυκλοφορεί 23/11

Μια αισθησιακή σειρά που μας δίνει μια γεύση για τη ζωή των πιο φονικών, σέξι και θρυλικών μοναρχών. Η σύγχρονη εκδοχή ενός βρετανικού βασιλικού δράματος.

Γκισλέιν Μάξγουελ: Βρόμικα Πλούτη (Ghislaine Maxwell: Filthy Rich)

Κυκλοφορεί 25/11

Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, τα θύματα περιγράφουν λεπτομερώς τη δίκη της Γκισλέιν Μάξγουελ, μιας κοσμικής που υπήρξε συνεργός του Τζέφρι Έπσταϊν.

Παιδικές σειρές και ταινίες του Netflix

StoryBot: Ώρα για Απαντήσεις (StoryBots: Answer Time)

Κυκλοφορεί 21/11

Έχετε ερωτήσεις; Τα StoryBot έχουν τις απαντήσεις! Ακολουθήστε τους φιλοπερίεργους φίλους Μπιπ, Μπουπ, Μπινγκ, Μπανγκ και Μπο στις διασκεδαστικές τους περιπέτειες.

My Little Pony: Άφησε το Σημάδι σου: Κεφάλαιο 3 (My Little Pony: Winter Wishday)

Κυκλοφορεί 21/11

Η Χειμερινή Ημέρα των Ευχών έφτασε! Θα μπορέσει η πεντάδα να χαρεί την παραδοσιακή γιορτή και να προλάβει να ανταλλάξει δώρα για τη Σάνι κάτω από το Ευχαστέρι;



