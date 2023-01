Τρέιλερ για τη νέα κωμική σειρά με πρωταγωνιστή τον Χάρισον Φορντ

Το «Shrinking» με τον Χάρισον Φορντ θα κυκλοφορήσει στο Apple TV+ στις 27 Ιανουαρίου.

Ο Χάρισον Φορντ είναι ο πρωταγωνιστής στην επερχόμενη σειρά, με τίτλο «Shrinking», του Apple TV+! Η πλατφόρμα έχει αποκαλύψει και το πρώτο teaser τρέιλερ της νέας κωμικής σειράς των Τζέισον Σέγκελ, Μπιλ Λόρενς και Μπρετ Γκόλντσταϊν.



Το «Shrinking» με πρωταγωνιστή τον Χάρισον Φορντ σε έναν από τους πρώτους μεγάλους τηλεοπτικούς του ρόλους, θα αποτελείται από 10 εβδομαδιαία επεισόδια και κάνει πρεμιέρα παγκοσμίως με διπλό επεισόδιο, την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου στο Apple TV+.

Η ιστορία ακολουθεί έναν θεραπευτή με κατάθλιψη (τον οποίο υποδύεται ο Σέγκελ) που αρχίζει να παραβιάζει τους κανόνες και να λέει στους πελάτες του τις σκληρές αλήθειες που σκέφτεται. Αγνοώντας την εκπαίδευση και την ηθική του, βρίσκει τον εαυτό του να οδηγεί σε τεράστιες και σοκαριστικές αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων… συμπεριλαμβανομένης της δικής του. Ο Χάρισον Φορντ υποδύεται τον Dr. Phil Rhodes, έναν μεγαλοψυχίατρο που διαγιγνώσκεται με Πάρκινσον.



Για την ιστορία, θυμίζουμε ότι ο Χάρισον Φορντ στο παρελθόν έχει κάνει διάφορες guest εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές (The Young Indiana Jones Chronicles, The Star Wars Holiday Special, κ.ά). Επίσης πρωταγωνισεί στη σειρά «1923» με την Έλεν Μίρεν.



Το καστ του «Shrinking» συμπληρώνοι οι: Christa Miller, Jessica Williams, Michael Urie, Luke Tennie και Lukita Maxwell.



Δείτε το teaser τρέιλερ της νέας κωμικής σειράς υπό τους τους ήχους του τραγουδιού «Pursuit of Happiness».



