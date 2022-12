Ιντιάνα Τζόουνς: Ο Χάρισον Φορντ είναι αναντικατάστατος

Το Indiana Jones and the Dial of Destiny θα κυκλοφορήσει στα σινεμά τον Ιούνιο του 2023

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Μάνγκολντ καταρρίπτει τις φήμες για το «Indiana Jones 5».

Όταν η Lucasfilm ανακοίνωσε ότι ο Χάρισον Φορντ θα κρατούσε το εμβληματικό του μαστίγιο για μια τελευταία φορά στο «Indiana Jones and the Dial of Destiny», οι θαυμαστές άρχισαν αμέσως να κάνουν εικασίες για το μέλλον της κινηματογραφικής σειράς «Indiana Jones». Λίγα franchises είναι τόσο ταυτισμένα με έναν ηθοποιό, αλλά πολλοί αναρωτήθηκαν αν η Disney είχε σχέδια να δώσει τη σκυτάλη στη Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, η οποία υποδύεται τη βαφτιστήρα του Ιντιάνα Τζόουνς στην επερχόμενη ταινία.

Ο Τζέιμς Μάνγκολντ έχει βαρεθεί αυτές τις φήμες. Ο σκηνοθέτης, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία του «The Dial of Destiny», θέλει οι θαυμαστές να γνωρίζουν ότι ο Χάρισον Φορντ είναι αναντικατάστατος. Σε μια απάντηση σε ένα tweet από θαυμαστή της κινηματογραφικής σειράς, το οποίο έχει διαγραφεί από τότε, ρωτούσε αν η Γουόλερ-Μπριτζ θα ηγηθεί της συνέχειας του franchise, με τον Μάνγκολντ να δίνει την απάντηση: «Άλλη μια φορά. Κανείς δεν "αναλαμβάνει" ή αντικαθιστά τον Indy ή δεν φοράει το καπέλο του ούτε "σβήνεται" μέσω κάποιας τεχνοτροπίας», έγραψε. «Και δεν ήταν ποτέ, ούτε σε κανένα σχέδιο ή σενάριο -αλλά τα τρολ θα τρολάρουν- έτσι παίρνουν τα κλικ τους».

Ο Μάνγκολντ συνέχισε εξηγώντας ότι το κύριο παράπονό του δεν είναι οι ψευδείς πληροφορίες, αλλά οι κυνικές φωνές που προσπαθούν να κερδίσουν χρήματα από την οργή των θαυμαστών για κάτι που δεν συμβαίνει καν.

«Η διαφορά ανάμεσα στο τρολάρισμα και σε όλους τους άλλους είναι ότι προσπαθούν να μειώσουν τα συναισθήματά σου για τις ταινίες με την πολιτική του πολιτιστικού πολέμου», έγραψε. «Προωθούν αμφιλεγόμενες εικασίες ότι προέρχονται από "πηγές" για να αυξήσουν τα κλικ. Άστο να πάει».

Αν και φαίνεται ότι δεν υπάρχουν σχέδια για κανέναν άλλον εκτός από τον Χάρισον Φορντ να ηγηθεί μιας ταινίας του Ιντιάνα Τζόουνς, η Disney φέρεται να αναπτύσσει μια τηλεοπτική σειρά που διαδραματίζεται στον κόσμο του εμβληματικού franchise. Δεν έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες σχετικά με την πλοκή ή τα ονόματα των ηθοποιών για αυτό το έργο.



Το «Indiana Jones and the Dial of Destiny» έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 30 Ιουνίου 2023.



