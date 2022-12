Το νέο Ιντιάνα Τζόουνς επιτέλους έχει τρέιλερ και τίτλο!

Το Indiana Jones and the Dial of Destiny θα κυκλοφορήσει στα σινεμά τον Ιούνιο του 2023.

Η Disney έδωσε επιτέλους στη δημοσιότητα τo πρώτο τρέιλερ για την επερχόμενη ταινία Ιντιάνα Τζόουνς η οποία θα είναι και η τελευταία για τον 80χρονο Χάρισον Φορντ.

Εκτός από το τρέιλερ αποκαλύπτεται και ο τίτλος της πέμπτης ταινίας του επιτυχημένου κινηματογραφικού franchise, που είναι: Indiana Jones and the Dial of Destiny. Στο τρέιλερ, μεταξύ άλλων, βλέπουμε σε flash back έναν αρκετά νεότερο Ίντι, χάρη στη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας η οποία αφαίρεσε αρκετές δεκαετίες από το πρόσωπο του Χάρισον Φορντ. Ο ήρωας θυμάται διάφορες στιγμές δράσης και περιπέτειας από τη ζωή του, σχολιάζοντας ότι αυτές πλέον πέρασαν ανεπιστρεπτί... Ωστόσο, όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, «Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις».

Παράλληλα, το βίντεο μας δίνει μια πρώτη γεύση από τους κακούς της ιστορίας Μαντς Μίκελσεν και Αντόνιο Μπαντέρας, αλλά και από τη βαφτιστικιά του Ιντιάνα Τζόουνς την οποία υποδύεται η Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ. Άραγε πρόκειται να πάρει εκείνη τη σκυτάλη, στην προκειμένη περίπτωση, το μαστίγιο του Ίντι της καρδιάς μας;



Σε αυτό το σημείο αξίζει να σταθούμε στο γεγονός ότι όπως συμβαίνει κι εδώ με τον Χάρισον Φορντ, η ηθοποιός συμμετείχε και στο No Time to Die, το «κύκνειο άσμα» του Ντάνιελ Κρεγκ ως Τζέιμς Μποντ.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτή είναι η πρώτη ταινία Ιντιάνα Τζόουνς που στο σκηνοθετικό τιμόνι δεν έχει τον Στίβεν Σπίλμπερκ, ο οποίος ωστόσο δίνει το παρών από τη καρέκλα του παραγωγού. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζέιμς Μάνγκολντ. Για ακόμα μια -και τελευταία- φορά, την επική μουσική του φιλμ αναλαμβάνει ο θρυλικός Τζον Γουίλιαμς. Στη Διεύθυνση Φωτογραφίας βρίσκεται ο «δικός μας» Φαίδων Παπαμιχαήλ.

Όπως μαθαίνουμε από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, η νέα ταινία θα είναι γεμάτη δράση, περιπέτεια, χιούμορ και συναίσθημα. Μάλιστα, ο Χάρισον Φορντ αναφέρει πως πρόκειται να ολοκληρώσει την ιστορία του Ίντι με τον καλύτερο τρόπο. Ο 80χρονος ηθοποιός σχολιάζει τα γυρίσματα ως επίπονα και σκληρά -όλοι θυμόμαστε τον τραυματισμό που υπέστη στον ώμο κατά τη διάρκεια αυτών- ωστόσο, δηλώνει χαρούμενος για την ταινία που έκαναν.

Όσον αφορά την υπόθεση της ταινίας, το Empire έχει αποκαλύψει ότι τοποθετείται στο 1969, στην αυγή της διαστημικής εποχής. Την ώρα που ο άνθρωπος ταξίδευε προς το φεγγάρι, ο Ιντιάνα Τζόουνς έβρισκε τους ναζί και πάλι στο δρόμο του. Ο κακός Βόλερ του Μαντς Μίκελσεν, εμπνέεται από τον πραγματικό μηχανικό της NASA, Βέρνερ φον Μπράουν. «Είναι ένας άνθρωπος που επιθυμεί να διορθώσει μερικά από τα λάθη του παρελθόντος. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να κάνει τον κόσμο ένα πολύ καλύτερο μέρος για να ζεις. Θα ήθελε πολύ να το πάρει στα χέρια του. Το θέλει όμως και ο Ιντιάνα Τζόουνς, και έτσι, έχουμε μια ιστορία», εξηγεί ο ηθοποιός.

Το Indiana Jones and the Dial of Destiny θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 30 Ιουνίου 2023.



