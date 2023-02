Η νέα εβδομάδα στο Netflix: Τρόμος, σασπένς και Άγιος Βαλεντίνος

H σειρά «Όλες τις Φορές που Ερωτευτήκαμε» (In Love All Over Again) κυκλοφορεί στο Netflix στις 14 Φεβρουαρίου 2023

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix από τις 13 έως τις 19 Φεβρουαρίου 2023.

Η εβδομάδα ξεκινά δυναμικά στο Netflix με έναν καταιγισμό νέων σειρών για... ερωτευμένους και μη!



Αν θέλετε να μπείτε σε mood... Aγίου Βαλεντίνου, μπορείτε να στριμάρετε τη σειρά «In Love All Over Again», καθώς και την ταινία «Squared Love All Over Again». Οι υπόλοιποι μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στις σειρές «Red Rose: Σεζόν 1», «The Law According to Lidia Poët», αλλά και στην ταινία τρόμου «Re/Member».

Σειρές του Netflix

Όλες τις Φορές που Ερωτευτήκαμε: Σεζόν 1 (In Love All Over Again)

Κυκλοφορεί στις 14 Φεβρουαρίου 2023

Από τότε που γνωρίστηκαν, η Ιρένε και ο Χούλιο διαρκώς ερωτεύονται, χωρίζουν και μετά προσπαθούν ξανά. Θα βρεθεί ποτέ ένα αίσιο τέλος στην ιστορία τους;



#NoFilter: Σεζόν 1

Κυκλοφορεί στις 15 Φεβρουαρίου 2023



Επειδή βαρέθηκε, η Μαρσέλι παρατάει τις σπουδές της για να κυνηγήσει έναν νέο στόχο: να γίνει influencer. Όμως, η ζωή στο διαδίκτυο είναι δυσκολότερη από ό,τι φαίνεται...

Ο Νόμος της Λίντια Πόετ: Σεζόν 1 (The Law According to Lidia Poët)

Κυκλοφορεί στις 15 Φεβρουαρίου 2023

Μια γυναίκα, που δεν της επιτρέπεται να δικηγορεί, δίνει μια μάχη κατά της απόφασης του δικαστηρίου. Από την αληθινή ιστορία της πρώτης Ιταλίδας δικηγόρου, Λίντια Πόετ.

Red Rose: Σεζόν 1

Κυκλοφορεί στις 15 Φεβρουαρίου 2023



Μια ετερόκλητη παρέα εφήβων πρέπει να περάσει ένα τρομακτικό καλοκαίρι όταν τα μέλη της κατεβάζουν μια εφαρμογή με επικίνδυνες απαιτήσεις και θανάσιμες συνέπειες.

The Upshaws: Μέρος 3 (The Upshaws: Part 3)

Κυκλοφορεί στις 16 Φεβρουαρίου 2023

Παλεύοντας για την επιτυχία και επιβιώνοντας από κάθε αναποδιά, οι Άπσοου αντιμετωπίζουν μια σειρά από εμπόδια που δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα και τις σχέσεις τους.

Αδίστακτοι: Η Σειρά: Σεζόν 2 (Ganglands: Season 2)

Κυκλοφορεί στις 17 Φεβρουαρίου 2023

Ο Μεντί, η Λιάνα και ο Τόνι διαπιστώνουν ότι τα σχέδιά τους να φύγουν από το Βέλγιο ματαιώνονται από την εμφάνιση ενός νέου εχθρού, ο οποίος τους αναγκάζει να συμμαχήσουν με πρώην αντιπάλους.

Το Κορίτσι και ο Κοσμοναύτης: Σεζόν 1 (A Girl and an Astronaut)

Κυκλοφορεί στις 17 Φεβρουαρίου 2023

Η επιστροφή ενός αστροναύτη μετά από 30 χρόνια αναζωπυρώνει έναν χαμένο έρωτα και κινητοποιεί το ενδιαφέρον μιας εταιρείας να μάθει γιατί ο αστροναύτης δεν γέρασε.

Ταινίες του Netflix

Αγάπη στο Τετράγωνο Ξανά (Squared Love All Over Again)

Κυκλοφορεί στις 13 Φεβρουαρίου 2023

Η σχέση ενός διάσημου δημοσιογράφου και μιας προσγειωμένης δασκάλας διαταράσσεται, όταν μια δουλειά μπαίνει εμπόδιο στη νέα τους κοινή ζωή.

Re/Member

Κυκλοφορεί στις 14 Φεβρουαρίου 2023



Εγκλωβισμένα σε μια φονική χρονική λούπα, 6 λυκειόπαιδα πρέπει να βρουν τα διάσπαρτα μέλη ενός άγνωστου θύματος για να λύσουν μια κατάρα και να συνεχίσουν τη ζωή τους.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Οι Γκόλφερ: Σεζόν 1 (Full Swing)

Κυκλοφορεί στις 15 Φεβρουαρίου 2023

Αυτή η καθηλωτική σειρά ντοκιμαντέρ παρακολουθεί μια ετερόκλητη ομάδα επαγγελματιών γκόλφερ, εντός και εκτός γηπέδου, σε μια σκληρή αγωνιστική σεζόν.



Διαβάστε επίσης





«Berlin»: Μάθαμε πότε κυκλοφορεί το spinoff του «La Casa de Papel»

Adama Niane: Πέθανε o σταρ της σειράς «Lupin» του Netflix

Η απάντηση του Netflix για το... τσεκούρι σε δημοφιλείς σειρές