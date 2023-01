Η απάντηση του Netflix για το... τσεκούρι σε δημοφιλείς σειρές

«Ποτέ δεν ακυρώσαμε μια επιτυχημένη σειρά» ισχυρίζεται το Netflix για το κόψιμο σειρών όπως το 1899 ή το The Midnight Club.

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι του Netflix, Τεντ Σαράντος και ο Γκρεγκ Πίτερς υπερασπίζονται την ακύρωση αγαπημένων σειρών από τον streamer, παρά τις αντιδράσεις των θαυμαστών.



«Πολλές από αυτές τις εκπομπές ήταν καλοπροαίρετες, αλλά μιλούσαν σε ένα πολύ μικρό κοινό με πολύ μεγάλο προϋπολογισμό», λένε χαρακτηριστικά στο Bloomberg.



Οι πρόσφατες ακυρώσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις και απογοήτευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιλαμβάνουν το διάσημο δράμα φαντασίας Warrior Nun, τη κωμική κωμική σειρά κινουμένων σχεδίων Inside Job, τη γερμανική επιστημονική φαντασία 1899 και τη σειρά τρόμου Resident Evil. Ο Σαράντος υποστήριξε ότι το Netflix «ποτέ δεν ακύρωσε μια επιτυχημένη σειρά».



«Το κλειδί σε αυτό είναι ότι πρέπει να μπορείς να μιλάς σε ένα μικρό κοινό με μικρό προϋπολογισμό και σε ένα μεγάλο κοινό με μεγάλο προϋπολογισμό. Εάν το κάνεις καλά, μπορείς να το κάνεις για πάντα» Στη συνέχεια ο Σαράντος αναφέρθηκε στην επιτυχία του νοτιοκορεατικού hit, Squid Game, ως παράδειγμα.



«Είναι πολύ σπάνιο μια σειρά όπως το Squid Game από την Κορέα να είναι τόσο παγκόσμια όσο έγινε», είπε. «Μέσα σε 30 ώρες, ο κόσμος παρακολουθούσε το Squid Game χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση που προσπαθούσε να τον πείσει να το δει».



Ο Σαράντος συνέχισε εξηγώντας: «Παλιά έπρεπε να κυνηγάς 500 καλωδιακά κανάλια για να τα βρεις όλα και τώρα είναι στο Netflix. Αν σας αρέσει μια εκπομπή γνωριμιών, κάντε την τόσο καλή όσο το The Ultimatum ή το Love is Blind. Δεν υπάρχει διαφορά στην ποιότητα της τηλεόρασης σε αυτά τα είδη, εφόσον είναι καλά εκτελεσμένα».



Άλλες ακυρώσεις σειρών που έχουν ενοχλήσει τους θεατές στο παρελθόν περιλαμβάνουν τα: The Midnight Club, Fate: The Winx Saga, The OA, The Baby-Sitters Club, Gentefied και Santa Clarita Diet.

Μάλιστα, το hashtag #CancelNetflix ήταν ένα από τα κορυφαία trends στο Twitter πέρυσι. Με αυτό τον τρόπο οι συνδρομητές εξέφρασαν την ενόχλησή τους για την ακύρωση τίτλων που κατά τα άλλα είχαν αποδοχή, θετικές κριτικές και ορισμένες, είχαν ανανεωθεί για επόμενη σεζόν πριν πέσει τελικά το... τσεκούρι.



