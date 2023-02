«Έτερος Εγώ - Νέμεσις»: Ένα τραγούδι τίτλων που θέλουμε να ακούμε στο repeat

To τραγούδι των τίτλων του «Έτερος Εγώ - Νέμεσις» έχει τίτλο «Down Down Below», είναι του George Gaudy, στα φωνητικά βρίσκεται η Idra Kayne και εμείς ήδη το έχουμε λατρέψει.

Το «Down Down Below» είναι το νέο τραγούδι του George Gaudy για τους τίτλους της τρίτης σεζόν της δημοφιλούς σειράς «Έτερος Εγώ – Νέμεσις» του Σωτήρη Τσαφούλια που προβάλλεται αποκλειστικά στην Cosmote TV.

Aπόλυτα ταιριαστό με την ατμόσφαιρα ατμόσφαιρα που έχει δημιουργήσει ο Σωτήρης Τσαφούλιας στην πολύ πετυχημένη του σειρά, εμείς το έχουμε βάλει ήδη στο repeat, όπως άλλωστε και τα δύο προηγούμενη της σειράς, «Mother» και φυσικά το viral «I Lost My Soul».



Στο νέο κομμάτι μας έχουν κερδίσει ήδη τα δυναμικά, κιθαριστικά riffs, η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, η βαθιά, χαρακτηριστική φωνή του George Gaudy και τα φωνητικά της Idra Kayne.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τη μουσική και τους στίχους του κομματιού υπογράφει ο ίδιος ο George Gaudy, ενώ το τραγούδι είναι διαθέσιμο μέσω της Minos – EMI.



Θυμίζουμε ότι χθες, οι φαν της σειράς, παρακολούθησαν στην Cosmote TV το δεύτερο επεισόδιο του τρίτου και τελευταίου κύκλου της δημοφιλούς σειράς.

Έτερος Εγώ: Νέμεσις

Η τρίτη και τελευταία σεζόν του «Έτερος Εγώ: Νέμεσις» έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου αποκλειστικά στην Cosmote TV. Σημειώνεται ότι η δημοφιλής αστυνομική σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια, η οποία έχει δημιουργήσει σχολή στη μυθοπλασία της ελληνικής τηλεόρασης, γυρίστηκε σε 51 ημέρες και αποτελείται από 8 εβδομαδιαία επεισόδια τα οποία θα προβάλλονται κάθε Δευτέρα στις 11 το βράδυ.



Στον νέο κύκλο 8 επεισοδίων της πολυαναμενόμενης σειράς, που θα συστήσει 31 νέους χαρακτήρες/ρόλους, ο καθηγητής εγκληματολογίας Δημήτρης Λαΐνης είναι συντετριμμένος μετά τον τραγικό χαμό της αγαπημένης του Τόνιας. Πενθεί κλεισμένος στο σπίτι του, δεν διδάσκει και βρίσκει παρηγοριά μεταξύ ονείρων και παραισθήσεων, γιατί μόνο εκεί τη συναντά. Ωστόσο, μία έκρηξη σε ένα γραφείο τελετών δεν αργεί να τον επαναφέρει στην ενεργό δράση, καθώς το τμήμα ανθρωποκτονιών ζητά και πάλι τη συμβολή του. Παράλληλα, η εμφάνιση προσώπων από το παρελθόν οδηγεί σε συγκρούσεις και φέρνει τους πάντες αντιμέτωπους με τις συνέπειες των επιλογών τους. Η Νέμεσις έρχεται για όλους.

Οι πρωταγωνιστές

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους επιστρέφουν ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης (καθηγητής Λαΐνης), o Πέτρος Λαγούτης (αστυνόμος Παντελής Σκλαβής), η Βίκυ Παπαδοπούλου (δημοσιογράφος Χριστίνα Στεργίου), η Άννα Μενενάκου (αστυνόμος Μάρθα Καρρά), καθώς και οι Μάνος Βακούσης (Απόστολος Μπαρασόπουλος), Σπύρος Παπαδόπουλος (Υποστράτηγος Μαρκάτος), Κατερίνα Διδασκάλου (Ελένη Μαρούδα), Δημήτρης Καπετανάκος (Άλκης Μασάτος), Τάσος Νούσιας (Νίκος Βανόρτας) και Κόρα Καρβούνη (Δανάη).

Ηθοποιοί που συμμετέχουν

Παράλληλα, ο νέος κύκλος επεισοδίων του «Έτερος Εγώ» υποδέχεται μια σειρά καταξιωμένων Ελλήνων ηθοποιών και όχι μόνο. Μεταξύ αυτών, οι: Γιάννης Μπέζος, Κώστας Αρζόγλου, Μαριάννα Τουμασάτου, Σπύρος Μπιμπίλας, Μαίρη Χρονοπούλου, Ηλίας Λογοθέτης, Αντίνοος Αλμπάνης, Κρατερός Κατσούλης, Στράτος «Stan» Αντιπαριώτης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Σωτήρης Χατζάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Κώστας Φαλελάκης, Αθηνά Τσιλύρα, Σοφία Πανάγου κ.α.

Το καστ πλαισιώνεται, επίσης, από τους: Δημήτρη Μαυρόπουλο, Θάνο Τοκάκη, Χρήστο Σαπουντζή, Νίκη Λάμη, Κρις Ραντάνοφ, Άρη Αντωνόπουλο, Κυριάκο Σαλή, Τόνια Μαράκη, Βασίλη Μπατσακούτσα, Αθηνά Αλεξοπούλου, Μελισσάνθη Μάχουτ, Φώτη Θωμαΐδη, Κων/νο Σειραδάκη, Γιάννη Εγγλέζο, Μαρία Παπαλάμπρου, Μελέτη Γεωργιάδη, Δημήτρη Λαγούτη.

Η σκηνοθεσία ανήκει στον Σωτήρη Τσαφούλια, όπως και το σενάριο μαζί με την Κατερίνα Φιλιώτου.

Το «Έτερος Εγώ: Νέμεσις» είναι μια παραγωγή της COSMOTE TV, ενώ η εκτέλεση παραγωγής γίνεται από την εταιρεία BLONDE.

Συντελεστές:

Παραγωγή: COSMOTE TV

Εκτέλεση Παραγωγής: BLONDE

Σενάριο: Σωτήρης Τσαφούλιας, Κατερίνα Φιλιώτου

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας

Production Designer / Line Producer: Ηλίας Λεδάκης

Διευθυντής Φωτογραφίας: Claudio Bolivar G.S.C.

Παραγωγός: Φένια Κοσοβίτσα



