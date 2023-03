Οι Hollywood Vampires των Άλις Κούπερ και Τζόνι Ντεπ έρχονται στη γειτονιά μας

Προπώληση εισιτηρίων για τους Έλληνες φαν που θέλουν να δουν ζωντανά στη Σόφια τους Hollywood Vampires, γίνεται από το viva.gr.

Οι Hollywood Vampires το καλοκαίρι θα βρεθούν για πρώτη φορά στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας που πραγματοποιούν.



Η Βουλγαρία όσο και η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία είναι μέσα στους νέους σταθμούς που προστέθηκαν στο tour.

Oι «Hollywood Vampires», Άλις Κούπερ, Τζόνι Ντεπ, Τζο Πέρι των Aerosmith και Τόμι Χένρικσεν θα παίξουν στη σκηνή του Arena Sofia στις 12 Ιουνίου.



Μάλιστα, οι Έλληνες φαν που θα ήθελαν να τους δουν ζωντανά, μπορούν να το κάνουν αγοράζοντας το εισιτήριό τους από το Viva.



Αξίζει να αναφέρουμε ότι το ροκ γκρουπ επιστρέφει στη σκηνή μετά από ένα διάλειμμα τριών χρόνων.



«Λοιπόν, έχουν ήδη περάσει τρία χρόνια από την περιοδεία των Vampires. Ανυπομονώ να επιστρέψω με τα παιδιά, μου αρέσει πολύ να είμαι σε αυτό το συγκρότημα. Η μπάντα μου είναι υπέροχη, αλλά το να παίζω με τους Vampires είναι μια εντελώς διαφορετική εμπειρία». δήλωσε ο Άλις Κούπερ, frontman του συγκροτήματος.





Ο Άλις Κούπερ, ο Τζο Πέρι και ο Τζόνι Ντεπ σχημάτισαν τους Hollywood Vampires για να γιορτάσουν τους «νεκρούς, μεθυσμένους φίλους» τους που πέθαναν πολύ νέοι. Στα εντυπωσιακά σετ τους παίζουν τραγούδια από τους The Who, τους Led Zeppelin, τον David Bowie, τους Motörhead και άλλους. Το supergroup θα παίξει επίσης το δικό του υλικό από το τελευταίο τους στούντιο άλμπουμ «Rise» το οποίο περιλαμβάνει τα σινγκλ «Heroes», «The Boogieman Surprise» και «Who's Laughing Now».

Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 2015 και πήρε το όνομά του από το κλαμπ του Άλις Κούπερ τη δεκαετία του '70 που περιλάμβανε μέλη όπως οι Τζον Λένον (The Beatles), Κιθ Μουν (The Who) και Μίκι Ντόλενζ (The Monkees). Οι Hollywood Vampires έχουν κυκλοφορήσει δύο στούντιο άλμπουμ με καλεσμένους μουσικούς όπως ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ (The Beatles), ο Slash (Guns N' Roses) και ο Μπράιαν Τζόνσον (AC/DC).





Διαβάστε επίσης





Κιάνου Ριβς ο μυκητοκτόνος - Ερευνητές έδωσαν το όνομά του σε φονικά βακτήρια

Απασφάλισε ο Νίκολας Κέιτζ: «Δεν χρειάζεται να είμαι στο MCU, είμαι ο Νικ Κέιτζ»

Arctic Monkeys: Κυκλοφόρησε το βιντεοκλίπ του «Sculptures Of Anything Goes»