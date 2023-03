Κιάνου Ριβς ο μυκητοκτόνος - Ερευνητές έδωσαν το όνομά του σε φονικά βακτήρια

Ο Κιάνου Ριβς δηλώνει ενθουσιασμένος που ένα μυκητοκτόνο πήρε το όνομά του, ωστόσο θεωρεί ότι θα ταίριαζε καλύτερα το «John Wick».

O Κιάνου Ριβς απάντησε μια σειρά ερωτήσεων που του έθεσαν οι φαν του στο Reddit, κάνοντας ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις, όπως με ποιον σκηνοθέτη θα ήθελε να συνεργαστεί, τον ρόλο που πάντα ήθελε να παίξει και ποια από όλες τις ταινίες που έχει πρωταγωνιστήσει είναι η αγαπημένη του.



Επίσης, μάθαμε ότι επιστήμονες έδωσαν το όνομά του σε μια ομάδα χημικών ουσιών που σκοτώνουν μύκητες.



«Πάντα ήθελα να παίξω τον Wolverine», απάντησε ο Ριβς σε σχετική ερώτηση θαυμαστή του. Θυμίζουμε ότι τον ρόλο ερμηνεύει ο Χιου Τζάκμαν ήδη από το 2000, ενώ ετοιμάζεται να επιστρέψει σε αυτόν για το Deadpool 3.



Ένας άλλος χρήστης, ρώτησε τον ηθοποιό αν έχει κλέψει ποτέ κάτι από το σετ των γυρισμάτων. «Δεν κλάπηκε… (σ.σ του έχουν χαρίσει) το ρολόι και η βέρα από τον John Wick, ένα σπαθί από το 47 Ronin και το πρώτο κόκκινο χάπι που μου έδωσαν ποτέ οι Wachowski», εξήγησε.



Επίσης, ο Κιάνου Ριβς αποκάλυψε ότι ο Ντέιβιντ Φίντσερ είναι ένας από τους σκηνοθέτες με τον οποίο θα ήθελε να δουλέψει στο μέλλον.



Όταν ρωτήθηκε για την αγαπημένη του ανάμνηση στο Point Break, είπε, «Δουλεύοντας με τον Πάτρικ Σουέιζι. Ήταν ένας τζέντλεμαν [sic] απόλυτα επαγγελματίας, ένα αστέρι του κινηματογράφου, μια έμπνευση».

Όσο για τις ταινίες που έχει κάνει και ξεχωρίζει, ανέφερε: «Ήμουν πολύ τυχερός που δούλεψα σε μερικές ταινίες που άλλαξαν τη ζωή μου. Δεν μπορώ να διαλέξω μόνο μία. Αλλά εδώ είναι μερικές: River's Edge, Bill and Ted's Excellent Adventure, τριλογία του Matrix, The Devil's Advocate, Α. Scanner Darkly, My Own Private Idaho, Point Break, John Wick».

Άλλος θαυμαστής ρώτησε τον Ριβς ποιο άλλο επάγγελμα θα μπορούσε να κάνει αν δεν ήταν ηθοποιός. «Λοιπόν, όταν ήμουν παιδί πάντα έλεγα ότι ήθελα να γίνω οδηγός αγώνων αυτοκινήτου, μαέστρος ή αστροφυσικός. Σήμερα, ας κάνουμε λίγη μουσική», απάντησε.



Στη συνέχεια, αυτό που ίσως κανείς δεν περίμενε να ακούσει είναι ότι Γερμανοί επιστήμονες πρόσφατα ανακάλυψαν και ονόμασαν τρεις ενώσεις που σκοτώνουν τους μύκητες, από τον αστέρα των Matrix και John Wick. Όπως τόνισε ένας χρήστης του Reddit, οι μυκητοκτόνες ενώσεις παράγονται από έναν τύπο βακτηρίων και είναι τόσο θανατηφόρες για τους μύκητες που έχουν χαρακτηριστεί «keanumycins».



Ο Κιάνου Ριβς μάλιστα δήλωσε πολύ ενθουσιασμένος που ένα μυκητοκτόνο πήρε το όνομά του. «Αυτό είναι πολύ ωραίο… και σουρεαλιστικό για μένα», «Ευχαριστώ τους επιστήμονες! Καλή τύχη και σας ευχαριστούμε που μας βοηθάτε». Ωσόσο, θεωρεί ότι «έπρεπε να το ονομάσουν John Wick».

