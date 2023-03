Η Κάμερον Ντίαζ θέλει να επικεντρωθεί στην ανατροφή της τρίχρονης κόρης της και στην οικογένειά της.

Η Κάμερον Ντίαζ εγκαταλείπει ξανά την υποκριτική, καθώς σύμφωνα με πηγές δεν πρόκειται να «επιστρέψει στην ενεργό δράση».

Η γνωστή ηθοποιός θα αποσυρθεί οριστικά από την καριέρα της μόλις ολοκληρώσει την ταινία του Netflix «Back in Action» με τον Τζέιμι Φοξ, ώστε να μπορέσει να επικεντρωθεί στην τρίχρονη κόρη της, Raddix και στην οικογένειά της.

«Αυτά τα συνεχόμενα 10ωρα στη δουλειά την έχουν απασχολήσει πολύ και μισεί να είναι μακριά από την Raddix», είπε στη Daily Mail μια πηγή από το περιβάλλον της Ντίαζ τη Δευτέρα.

«Η Κάμερον λατρεύει να είναι μαμά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο», προσθεσε.

Ενώ ο σύζυγος της Ντίαζ, Μπέντζι Μάντεν, υποστηρίζει την καριέρα της στην υποκριτική, ο χρόνος της στα γυρίσματα προφανώς «ήταν πολύ για εκείνον».

«Παρόλο που κατάφερε να βλέπει την οικογένειά της στα γυρίσματα της ταινίας, δεν είναι το ίδιο», ισχυρίστηκε η ίδια πηγή.

Η Ντίαν, 50, και ο Μάντεν, 44 ετών, παντρεύτηκαν το 2015, ενώ το 2019 απέκτησαν την κόρη τους, Raddix. Ένα χρόνο πριν γίνουν γονείς, η Ντίαζ επιβεβαίωσε ότι είχε αποσυρθεί από την υποκριτική.

Ωστόσο, η ηθοποιός του «Charlie’s Angels» εξέπληξε τους θαυμαστές της όταν επέστρεψε για να πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Φοξ, στην επερχόμενη κωμωδία δράσης του Netflix, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται να κυκλοφορήσει κάποια στιγμή το 2024.

Η ταινία σκηνοθετημένη από τον Σεθ Γκόρντον έχει συναντήσει ορισμένες δυσκολίες, με τον Φοξ να καταρρέει ψυχολογικά στα γυρίσματα, και να απολύει έναν εκτελεστικό παραγωγό, δύο σκηνοθέτες και τον οδηγό του.

Μια πηγή κοντά στην Ντίαζ επιβεβαίωσε ότι η ηθοποιός συνεχίζει να έχει καλές σχέσεις με τον Φοξ και ότι η «κατάρρευσή» του δεν είχε καμία σχέση με την υποτιθέμενη απόφασή της να αποσυρθεί ξανά από την υποκριτική μετά από τη συγκεκριμένη ταινία.

«Όταν είσαι σε θέση εξουσίας, μερικές φορές πρέπει να πάρεις αποφάσεις για να αφήσεις ανθρώπους που δεν μοιράζονται το ίδιο όραμα με σένα», είπε η πηγή, προσθέτοντας ότι θα ήταν «απίστευτη έκπληξη αν προκαλούσε ένταση ανάμεσα στον Τζέιμι και την Κάμερον».

Η πηγή πρόσθεσε: «Η Κάμερον είναι επιχειρηματίας και καταλαβαίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο μερικές φορές και, ειλικρινά, ο Τζέιμι είναι ο μόνος λόγος που κάνει αυτή την ταινία και είναι ακόμα πολύ κοντά».

Ωστόσο, η πηγή εξήγησε ότι η Ντίαζ «μισεί» το «δράμα και την αντιπαράθεση» στο Χόλιγουντ.

«Γι’ αυτό αποσύρθηκε από την υποκριτική αρχικά», εξήγησε η πηγή. «Έχει ήδη δείξει ποια είναι στη βιομηχανία και δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν».



Τα γυρίσματα της ταινίας φέρονται να πραγματοποιήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις 2 Δεκεμβρίου 2022 έως τις 9 Μαρτίου, ενώ θα συνεχιστούν στη Georgia μεταξύ 27 Μαρτίου και 14 Απριλίου, σύμφωνα με το Screen Daily.

O Φοξ και η Ντίαζ γνωρίζονται χρόνια και έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν. Το 1999 πρωταγωνίστησαν και οι δύο στο "Any Given Sunday" και το 2014 ένωσαν τις δυνάμεις τους για το ριμέικ του "Annie".



Με πληροφορίες από το Page Six



Διαβάστε επίσης





Ο Κίμων Κουρής σε σειρά της Amazon με την εγγονή του Έλβις: «Είναι φοβερή τύπισσα»

Netflix: Οι νέες σειρές και ταινίες της εβδομάδας

Η ταινία τρόμου που κάνει τους παλμούς να βαράνε κόκκινο και τα smartwatches να τρελαίνονται