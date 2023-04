Release Athens 2023: O Baxter Dury μαζί με τους Madrugada τον Ιούνιο

Ο Baxter Dury θα πλαισιώσει τους Madrugada και τις Wet Leg στο Release Athens 2023.

Το Release Athens 2023 υποδέχεται τον Baxter Dury, την Κυριακή 25 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. O υπέροχος Βρετανός τραγουδοποιός έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πλαισιώνοντας τους headliners Madrugada και τις Wet Leg, σε μια βραδιά που προβλέπεται μαγευτική.



Εδώ και 20 χρόνια, ο Baxter Dury δημιουργεί σαρδόνια μουσική, γράφοντας τραγούδια με ιστορίες για ιδιόμορφους και άσωτους χαρακτήρες που τριγυρνούν στο νυχτερινό Λονδίνο, έχοντας ανακαλύψει, χωρίς αμφιβολία, ένα δικό του groove: απρόσμενα basslines, disco πινελιές και στίχους που μετατρέπουν την τετριμμένη καθημερινότητα σε κάτι γοητευτικό.



Γιος του περίφημου Ιan Dury, κατάφερε να ξεφύγει από τη βαριά σκιά του πατέρα του και να συμφιλιωθεί μια και καλή με τα ταραχώδη αλλά καθοριστικά νεανικά του χρόνια. Ξεκίνησε το 2002 με το "Len Parrot's Memorial Lift" και κάθε επόμενο βήμα του ήταν καλύτερο από το προηγούμενο, όπως το "Floor Show" (2005) με το υπέροχο single "Cocaine Man". Η επιτυχία ήρθε το 2017 με το εξαιρετικό "Prince of Tears" και τραγούδια όπως το ομώνυμο, το “Listen” και, φυσικά, το κορυφαίο "Miami".



Το 2020, θα κυκλοφορήσει το "Τhe Night Chancers", τον κατά γενική ομολογία κορυφαίο του δίσκο, μέχρι στιγμής. Ο Dury, έχοντας πλέον αποκτήσει μεγάλη αυτοπεποίθηση, ακούγεται σέξι, αστείος και ευαίσθητος, και χωρίς να χάνει το «αλήτικο» προσωπικό του στιλ, γράφει εθιστικά και ατμοσφαιρικά τραγούδια όπως το μεγάλο highlight του δίσκου “I’m Not Your Dog”.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, έχει συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα της σύγχρονης μουσικής όπως οι Fat White Family, ο Jason Williamson των Sleaford Mods, o Etienne de Crécy και φυσικά ο Fred Again, στο dance anthem "Baxter (These Are My Friends)" που συνήθως κλείνει τις ξεχωριστές live εμφανίσεις του. Στη σκηνή, ο Dury είναι ένας εντυπωσιακός και απρόβλεπτος performer, έχοντας μόνιμα στο πλάι του μια υπέροχη τραγουδίστρια όπως είναι η Madeline Hart.



Τον Ιούνιο περιμένουμε τον έβδομο δίσκο του, το "I Thought I Was Better Than You", με επιρροές από Frank Ocean και Tyler the Creator (όπως έχει δηλώσει) και μια ακόμα σειρά από τραγούδια γεμάτα με τη καρδιά και την ψυχή αυτού του ξεχωριστού μουσικού. "Αυτά είναι ίσως το μόνα προσόντα μου. Η ειλικρίνεια, και μια δόση μελωδίας".



Πληροφορίες



Η προπώληση συνεχίζεται προς 45€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.



Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με αρχική τιμή 120€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.



Διάθεση εισιτηρίων:



Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα releaseathens.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης



Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr



