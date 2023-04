Αλ Πατσίνο: «Έδωσα στον Χάρισον Φορντ μια καριέρα και δεν με ευχαρίστησε ποτέ»

Ο θρυλικός Αλ Πατσίνο κάνει μια ανασκόπηση στην σπουδαία καριέρα του: μιλάει για τον «Νονό», θυμάται όταν απέρριψε την πρόταση να παίξει στο Star Wars και μοιράζεται τις σκέψεις του για τη... συνταξιοδότηση.

Ο Αλ Πατσίνο μίλησε για τα πρώτα βήματα της καριέρας του στον «Νονό», την πρόταση που δέχτηκε να παίξει στο Star Wars αλλά και για τη…. συνταξιοδότησή του.



Ο 82χρονος σταρ μίλησε με τον Ντέιβιντ Ρούμπενσταϊν στο πλαίσιο της σειράς People Who Inspire Us, κάνοντας μια ανασκόπηση της καριέρας του αλλά και την αποκάλυψη ότι αυτή την εποχή γράφει τα απομνημονεύματά του.



«Όταν φτάνεις σε αυτή την ηλικία, αρχίζεις να κάνεις τέτοια πράγματα. Έμεινα μακριά από αυτό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μιλήσω για ορισμένα πράγματα», είπε ο Πατσίνο. «Είναι καλά, έχω παιδιά και όλα, θα ήταν καλή ιδέα και το δουλεύω», συνέχισε, λέγοντας ότι ο συν-συγγραφέας του βιβλίου του ήταν ανάμεσα στο κοινό.

Ξεκινώντας από την πρώτη του επιτυχία στο The Godfather, ο Πατσίνο ρώτησε το πλήθος ποιος είχε δει την πρόσφατη σειρά, The Offer, της Paramount+, η οποία ακολουθεί τα παρασκήνια της ταινίας του 1972.



«Το παρακολούθησα και περίπου το μισό ήταν αλήθεια. Πραγματικά, αυτό είναι ένα σοκ», είπε ο ηθοποιός. Θυμήθηκε ότι είχε ξεκινήσει να δουλεύει στο The Godfather και μετά την πρώτη μέρα των γυρισμάτων, «Η Ντάιαν Κίτον κι εγώ, μεθύσαμε και σκεφτήκαμε: "Αυτό είναι, η καριέρα μας τελείωσε. Αυτό είναι ένα χάος"».

Η ταινία προφανώς απείχε μακριά από χάος, έχοντας λάβει 11 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Ο Ρούμπενσταϊν ρώτησε τον Πατσίνο αν τον στεναχώρησε που ο Μάρλον Μπράντο ήταν υποψήφιος (και κέρδισε) Όσκαρ Καλύτερου Ηθοποιού, ενώ ο Πατσίνο αναγνωρίστηκε ως δεύτερος ρόλος, αν και ο Πατσίνο είχε περισσότερες ατάκες στην ταινία.



«Πώς βγαίνει μια τέτοια ιστορία; Δεν στεναχωρήθηκα, πλάκα μου κάνεις;» είπε ο Πατσίνο, εξηγώντας ότι δεν πήγε στην τελετή εκείνη τη χρονιά «όχι γι' αυτό. Ας το ξεκαθαρίσουμε».

Ο Ρούμπενσταϊν ρώτησε επίσης τον Πατσίνο αν πίστευε ότι το The Godfather Part II ήταν ανώτερο από την πρώτη ταινία. «Όχι, δεν το πιστεύω. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι περισσότερο — πώς θα το λέγατε — καλλιτεχνικό ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Δεν θέλω να το υποτιμήσω και να είμαι υπερβολικά σεμνός επειδή πρωταγωνιστώ σε αυτό με τον Μπομπ ντε Νίρο, αλλά ταυτόχρονα είναι μια διαφορετική ταινία».

«Βλέπετε, ο Νονός Ι είναι πιο διασκεδαστικός. Ο Νονός II είναι αυτή η μελέτη, αυτό το προσωπικό πράγμα για τον Φράνσις [Φορντ Κόπολα]», συνέχισε ο Πατσίνο. «Νονός Ι, το είδα πρόσφατα, πάντα συμβαίνουν δύο ή τρία πράγματα σε μια σκηνή. Είσαι πάντα στην ιστορία και πηγαίνεις. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί στη συνέχεια, είναι αφήγηση, είναι πραγματικά αφήγηση στα καλύτερά της. Το Νονός II είναι κάπως διαφορετικό, σκοτεινό, κινείται αργά. Αλλά είναι μια υπέροχη ταινία, πρέπει να πω».



Ο Πατσίνο θυμήθηκε επίσης τους μετέπειτα ρόλους του στα Serpico, Dog Day Afternoon και Scarface. Όταν ρωτήθηκε αν υπήρχαν ρόλοι για τους οποίους μετάνιωσε, είπε: «Απέρριψα το Star Wars» όταν ήταν νέος στη σκηνή και του προσφέρθηκαν τα πάντα και οτιδήποτε για να παίξει σε αυτό.

«Ήμουν λοιπόν εκεί και ξαφνικά μου έδωσαν ένα σενάριο που ονομαζόταν Star Wars. Πήρα το σενάριο, μου πρόσφεραν τόσα πολλά χρήματα. "Αλλά δεν το καταλαβαίνω", είπα», αποφασίζοντας τελικά ότι δεν μπορούσε να το κάνει για αυτόν τον λόγο. Στη συνέχεια ο Πατσίνο αστειεύτηκε λέγοντας: «Έδωσα στον Χάρισον Φορντ μια καριέρα, για την οποία δεν με ευχαρίστησε ποτέ!»

Μετά από σχεδόν 50 ταινίες, ο Πατσίνο είπε ότι αυτή τη στιγμή έχει άλλες τέσσερις στο πρόγραμμα και ελπίζει να κάνει μια προσαρμογή του Βασιλιά Ληρ τον επόμενο χρόνο. Όταν ο Ρούμπενσταϊν ρώτησε για τη συνταξιοδότηση, ο ηθοποιός αστειεύτηκε: «Είμαι πάντα συνταξιούχος. Ήμουν συνταξιούχος από όταν ήμουν 25. Δηλαδή, ποιος νοιάζεται; Μην το αποκαλείτε συνταξιοδότηση, απλά δεν θέλω να δουλέψω άλλο».



Διαβάστε επίσης





Νέες ταινίες σινεμά: Τρεις Σωματοφύλακες, δράση, τρόμος και ερωτικές ανατριχίλες

Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Κυκλοφορεί βιβλίο με τους 7 κανόνες του για τη ζωή

Ο Τζόνι Ντεπ «έριξε» πόρτα στη «Συμμορία των 11» - Ο ρόλος που απέρριψε