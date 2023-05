Netflix: Η Τζένιφερ Λόπεζ και όλες οι νέες κυκλοφορίες της εβδομάδας

Η Τζένιφερ Λόπεζ στο The Mother, τη νέα ταινία δράσης του Netflix

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix από τις 8 έως τις 14 Μαΐου 2023.

To The Mother, η νέα ταινία του Netflix με πρωταγωνίστρια τη Τζένιφερ Λόπεζ, ξεχωρίζει αυτή την εβδομάδα στην πλατφόρμα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το ντοκιμαντέρ Αγνοούνται: Νεκροί ή Ζωντανοί; (Missing: Dead or Alive?) που κυκλοφορεί στις 10 Μαΐου, αλλά και η δυστοπική σειρά Black Knight που μας μεταφέρει σε ένα ζοφερό 2071.

Σειρές

Dance Brothers

Κυκλοφορεί 10/05/2023



Δύο αδέλφια που θέλουν να πετύχουν ως χορευτές ανοίγουν το δικό τους κλαμπ, αλλά η δημιουργικότητά τους έρχεται σε σύγκρουση με την επιχείρηση, απειλώντας τη σχέση τους.

Black Knight

Κυκλοφορεί 12/05/2023



Στο δυστοπικό και ρημαγμένο από την ατμοσφαιρική ρύπανση 2071, η επιβίωση της ανθρωπότητας εξαρτάται από τους Μαύρους Ιππότες που απέχουν πολύ από τους απλούς διανομείς.



Fab 5

Κυκλοφορεί 12/05/2023



Έχετε πρόσκληση για το πάρτι των Fab 5, αυτήν τη φορά στη Νέα Ορλεάνη. Μια ολοκαίνουργια σεζόν με τους εμψυχωτικούς μας ήρωες — και απίστευτες μεταμορφώσεις.

Ταινίες

The Mother

Κυκλοφορεί 12/05/2023



Μια επαγγελματίας εκτελέστρια βγαίνει από την κρυψώνα της για να προστατέψει την κόρη που δεν έχει γνωρίσει ποτέ από αδίστακτους εγκληματίες που θέλουν να την εκδικηθούν.



Ντοκιμαντέρ του Netflix

Αγνοούνται: Νεκροί ή Ζωντανοί; (Missing: Dead or Alive?)

Κυκλοφορεί 10/05/2023

Παρακολουθήστε αστυνομικούς από το τμήμα του σερίφη της Νότιας Καρολίνας που αναζητούν άτομα, τα οποία εξαφανίστηκαν υπό περίεργες συνθήκες.



Παιδικές Σειρές και Ταινίες του Netflix

Οι Τρεις Πνευματοφύλακες (Spirit Rangers: Season 2)

Κυκλοφορεί 08/05/2023

Ο Έντι, η Σάμερ και ο Κόντι επιστρέφουν στο Εθνικό Πάρκο Χους, όπου μαθαίνουν για τη φύση, μέσα από συναρπαστικές περιπέτειες με νέους επισκέπτες και παλιούς φίλους.



