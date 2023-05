Netflix: Οι νέες σειρές και ταινίες που βλέπουμε αυτή την εβδομάδα

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix από τις 15 έως 21 Μαΐου 2023.

Τα McGREGOR FOREVER και Anna Nicole Smith: You Don't Know Me, είναι τα δύο ντοκιμαντέρ που ξεχωρίζουν από τις νέες κυκλοφορίες της εβδομάδας στο Netflix.



Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ που έρχονται στο Netflix, από τις 15 έως 21 Μαΐου 2023.

Σειρές του Netflix

Δόκτωρ Τσα (Doctor Cha)

Κυκλοφορεί 17/05/2023



Είκοσι χρόνια αφού εγκατέλειψε την καριέρα της στην Ιατρική, μια νοικοκυρά επιστρέφει ως πρωτοετής, προσπαθώντας να βρει τα πατήματά της σε μια δουλειά γεμάτη εκπλήξεις.

XO, Kitty

Κυκλοφορεί 18/05/2023

Μια νέα ιστορία αγάπης ξετυλίγεται, όταν η έφηβη προξενήτρα Κίτι σμίγει με το –από απόσταση– αγόρι της στο ίδιο λύκειο της Σεούλ όπου φοιτούσε η μακαρίτισσα μητέρα της.

Πωλείται στο Χόλιγουντ (Selling Sunset: Season 6)

Κυκλοφορεί 19/05/2023

Τα πονταρίσματα και τα τακούνια βρίσκονται σε ύψη που δεν έχουν ξαναβρεθεί ποτέ, καθώς οι παλιοί agents κάνουν μεγάλες αλλαγές και δύο νέα μέλη φέρνουν τα πάνω κάτω στην ομάδα.

Η Καλή Κακή Μάνα (The Good Bad Mother)

Κυκλοφορεί 20/05/2023

Ένα τραγικό ατύχημα αφήνει έναν φιλόδοξο εισαγγελέα με το μυαλό ενός παιδιού, αναγκάζοντας αυτόν και τη μητέρα του να ξεκινήσουν ένα ταξίδι αποκατάστασης της σχέσης τους.



Ταινίες του Netflix

Η Φίλη σου (Faithfully Yours)

Κυκλοφορεί 17/05/2023

Έχοντας ως άλλοθι η μία την άλλη, δύο φίλες πηγαίνουν κρυφά να συναντήσουν τους εραστές τους, αλλά τα περίτεχνα ψέματά τους αποκαλύπτονται όταν η μία εξαφανίζεται.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Άννα Νικόλ Σμιθ: Δεν Με Ξέρεις (Anna Nicole Smith: You Don't Know Me)

Κυκλοφορεί 16/05/2023

Από το απόγειο της φήμης της ως μοντέλο μέχρι τον τραγικό της θάνατο, αυτό το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει την Άννα Νικόλ Σμιθ μέσα από τα μάτια των πιο κοντινών της ανθρώπων.



ΜακΓκρέγκορ για Πάντα (McGREGOR FOREVER)

Κυκλοφορεί 17/05/2023

Τα αδυσώπητα χτυπήματα, το βρώμικο στόμα και το μάγκικο περπάτημα ανέδειξαν τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ σε κορυφαίο σταρ του UFC. Μια σειρά ντοκιμαντέρ με θέμα την καριέρα του.

Δουλειά: Η Καθημερινότητά μας (Working: What We Do All Day)

Κυκλοφορεί 17/05/2023

Κάποιοι δουλεύουν για τα λεφτά. Άλλοι, για καριέρα. Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ εξερευνά την έννοια της εργασίας για τους Αμερικανούς σε μια εποχή όπου όλα αλλάζουν γρήγορα.

Παιδικές Σειρές και Ταινίες του Netflix

Κίτι Κατς (Kitti Katz)

Κυκλοφορεί 18/05/2023

Τρεις έφηβες μεταμορφώνονται σε άγριες αιλουροειδείς υπερηρωίδες για να σώσουν τον κόσμο από μια κακιά Αιγύπτια θεά, αλλά βρίσκουν και χρόνο για εξάσκηση στο ποδόσφαιρο.



