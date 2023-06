Release Athens X SNF Nostos: Photostory από τη δεύτερη μέρα με headliners τους Röyksopp

Η δεύτερη μέρα του Release Athens X SNF Nostos ήταν γεμάτη μουσική για κάθε γούστο.

Η τέταρτη ημέρα του Release Athens - δεύτερη στα πλαίσια του Release Athens X SNF Nostos - με το πιο πολυσυλλεκτικό line-up της φετινής έκδοσης του φεστιβάλ, ήταν μια ακόμα πλούσια βραδιά γεμάτη μουσική για κάθε γούστο.



Οι Groundation άνοιξαν την ημέρα στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σε μια ιδιαίτερη εμφάνιση καθώς το γκρουπ τιμούσε τα είκοσι χρόνια από την κυκλοφορία του reggae classic δίσκου τους, “Hebron Gate”.



Λίγο αργότερα, οι Μίκρο ανέβηκαν στη σκηνή της Πλατείας Νερού, με ένα καταιγιστικό show που κορυφώθηκε με το singalong του αγέραστου “Αυτή η πόλη”.



Όσοι επέλεξαν να συνεχίσουν την ημέρα τους στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, απόλαυσαν αρχικά τους Dub Inc. και στη συνέχεια είχαν την τύχη να δουν την παρθενική παρουσία των Tash Sultana στην Ελλάδα, σε μια εμφάνιση που χώρεσε τα πάντα: reggae, pop/rock, soul κτλ. Αναμενόμενο το επικό φινάλε, με το “Jungle” να αποτελεί ένα τεράστιο highlight της βραδιάς συνολικά.



Αντίστοιχα, όσοι βρέθηκαν στην Πλατεία Νερού είδαν τους θρυλικούς Orchestral Manoeuvres In The Dark να επιστρέφουν στην Αθήνα μετά από 16 χρόνια και να μας θυμίζουν γιατί θεωρούνται ένα από τα πλέον πρωτοποριακά synth-pop συγκροτήματα όλων των εποχών, ενώ στην συνέχεια οι M83 του Anthony Gonzalez παρέδωσαν ένα πραγματικό ρεσιτάλ, που δύσκολα δεν θα καταλήξει στη λίστα με τις κορυφαίες εμφανίσεις του φετινού καλοκαιριού.



Τη βραδιά έκλεισαν οι Röyksopp, ο οποίοι φρόντισαν να αποσαφηνίσουν από την πρώτη στιγμή για ποιο λόγο ονόμασαν τη φετινή περιοδεία τους, “True Electric”. Για περίπου 90 λεπτά, οι Νορβηγοί έπαιξαν ένα αμιγώς χορευτικό σετ και με όπλο ένα απολαυστικό laser show, σήκωσαν στον αέρα την Πλατεία Νερού.



Επόμενα show:

23/6: Siouxsie, Interpol, Echo & The Bunnymen, Viagra Boys, Ladytron, The Haunted Youth και In Trance 95.



Πληροφορίες: releaseathens.gr / snfnostos.org



