AthensRocks 2023: Oι Ghost έβαλαν φωτιά στο ΟΑΚΑ

Εικόνες από όλα όσα ζήσαμε την περασμένη Κυριακή στο AthensRocks με headliners τους Ghost.

Η Kυριακάτικη ετυμηγορία όλων των μουσικόφιλων ήταν ξεκάθαρη. Το AthensRocks είναι το πιο φρέσκο μουσικό φεστιβάλ της πόλης καθώς βραδιές σαν αυτή που ζήσαμε όλοι μαζί την Κυριακή 25 Ιουνίου δεν αφήνουν περιθώριο αμφισβήτησης.



Εκατοντάδες AthensRockers περίμεναν στωικά μέχρι την ώρα που άνοιξαν οι πόρτες του φεστιβάλ για να ξεχυθούν τρέχοντας ώστε να πιάσουν θέση «μάχης» κάτω από την επιβλητική σκηνή που είχε στηθεί στο ΟΑΚΑ.



Η ώρα πέρασε γρήγορα χάρη στην αδημονία όλων να ακούσουμε τις πρώτες νότες των Typhus, οι οποίοι μπήκαν με το σπαθί τους στην εμπροσθοφυλακή της εγχώριας metal μουσικής σκηνής, αποδεικνύοντας ότι είναι το next best thing της.



Oι Candlemass διέλυσαν όποιες αμφιβολίες μπορεί να υπήρξαν σ' εκείνους που δεν αποδέχονται τον χαρακτηρισμό τους ως οι πατέρες του doom metal με ένα ονειρεμένο setlist που ισοπέδωσε τους σβέρκους όσων βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον χώρο.



Mε την ιαχή “let there be doom” να συνοδεύει το φευγιό των Candlemass από τη σκηνή, oι Rotting Christ βγήκαν πυρωμένοι στις 20:00 και απέδειξαν γιατί είναι οι παντοτινοί πρεσβευτές μας σε όλον τον σκληρό ήχο παγκοσμίως. Με μια εμφάνιση που δικαιολογημένα θα συζητιέται για καιρό και έναν απίστευτο επαγγελματισμό ο Σάκης Τόλης κι η παρέα του, επιβεβαίωσαν τον χαρακτηρισμών των Πατριαρχών του metal εντός κι εκτός Ελλάδος.



Από τους Πατριάρχες περάσαμε στον Papa Emeritus και τα Nameless Ghouls οι οποίοι απέδειξαν γιατί οι Ghost είναι η σημαντικότερη ροκ μπάντα της εποχής μας. Με ένα setlist βγαλμένο από τα πιο τρελά όνειρα των χιλιάδων οπαδών τους που κατέκλυσαν το ΟΑΚΑ γνώρισαν την αποθέωση και την καθολική αποδοχή. Θεατρικοί, εμπνευσμένοι, με απολαυστικό χιούμορ κι ένα αδιανόητο performance από τον Papa οι Ghost κέρδισαν την αιώνια πίστη μας, αποστομώνοντας αλλόθρησκους κι άπιστους fans.



H εμφάνισή τους θα αποτελεί δυσθεώρητο μέτρο σύγκρισης για όποιον θελήσει να αμφισβητήσει την κυριαρχία των Ghost τα επόμενα χρόνια, κάνοντάς μας να ανυπομονούμε για την επιστροφή τους στη χώρα μας.

Μια μοναδική ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ

Last but not least θέλουμε να κάνουμε μια ξεχωριστή αναφορά στους fans που βρέθηκαν από πολύ νωρίς στο ΟΑΚΑ χρωματίζοντας με τα t-shirts, τα χαμόγελα, τις φωνές και τις sing along χορωδίες τους το AthensRocks!



