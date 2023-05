Οι Ghost διασκευάζουν Tίνα Τέρνερ λίγο πριν τη συναυλία τους στο ΟΑΚΑ

Οι Ghost θα δώσουν μια μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο του AthensRocks Festival στις 25 Ιουνίου.

Kαθώς αναμένουμε τους Ghost στην Ελλάδα για το AthensRocks Festival, την Κυριακή 25 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ, ακούμε το νέο τους EP με τίτλο «Phantomime».



Σε αυτό οι Ghost διασκευάζουν Tίνα Τέρνερ, Iron Maiden, Television, Genesis και The Stranglers.



To ΕP περιλαμβάνει τα τραγούδια:



See No Evil



Hanging Around



Phantom of the Opera



We Don’t Need Another Hero

To «Phantomime» κυκλοφορεί από την Minos EMI, a Universal Music Company.

Οι καθηλωτικοί Ghost του Papa Emeritus IV και των Nameless Ghouls έρχονται στη χώρα μας στα πλαίσια του Imperatour, για να μας αποδείξουν περίτρανα γιατί θεωρούνται το δημοφιλέστερο metal συγκρότημα των τελευταίων ετών.

Άλλωστε, στους δηλωμένους φαν τους ανήκουν οι Dave Grohl και James Hetfield, ενώ μπήκαν στο μέσο αμερικανικό σπίτι παίζοντας στο Jimmy Kimmel Show. Πέρα από τη sui generis θεατρικότητα, το μυστήριο γύρω από την ταυτότητά τους και τις συζητήσεις για το αν τελικά είναι metal, οι Σουηδοί στο τέλος της ημέρας παίζουν ένα εξαιρετικό feel-good μουσικό ιδίωμα που μιλάει τόσο στη Generation Z όσο και σε όσους μεγάλωσαν στα ένδοξα '80s.



Μαζί τους οι επικοί Candlemass, ιστορικό συγκρότημα με φανατικούς οπαδούς και ένα από τα Βig Four του doom metal, οι οποίοι θα πλαισιώσουν τους συμπατριώτες τους δημιουργώντας το απόλυτο metal line-up του φετινού καλοκαιριού στο AthensRocks Festival.



Πληροφορίες:

Τα εισιτήρια για το Athens Rocks Festival ξεκινούν από 52€

(Δεν περιλαμβάνει το επιπλέον 10% κόστος έκδοσης).

http://www.ticketmaster.gr

Η πώληση των εισιτηρίων ΑΜΕΑ θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το τηλεφωνικό κέντρο της Ticketmaster (211-1981535) .



ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΩΛΗΣΗ HARD COPY ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ.



Οι Ghost έρχονται στην Ελλάδα το καλοκαίρι για το AthensRocks Festival

