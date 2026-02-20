Δύο πρωτότυπες χαμένες ακουαρέλες για το «Βιβλίο της Ζούγκλας» βρέθηκαν μετά από έναν αιώνα

Δύο πρωτότυπες εικονογραφήσεις για το Βιβλίο της Ζούγκλας του Ράντγιαρντ Κίπλινγκ που είχαν χαθεί για πάνω από έναν αιώνα, βρέθηκαν να κρέμονται στους τοίχους ενός σπιτού στο Λονδίνο με τους ιδιοκτήτες να μην γνωρίζουν για τον «θησαυρό».

Η εκ νέου ανακάλυψη αυξάνει τον αριθμό των γνωστών σωζόμενων πρωτοτύπων σε μόλις έξι από ένα αρχικό σύνολο 16.

Οι άλλες τέσσερις σωζόμενες εικονογραφήσεις μοιράζονται τώρα μεταξύ ιδιωτικών συλλογών, του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και του National Trust.

Τα δύο έργα που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα δημιουργήθηκαν από τα δίδυμα καλλιτεχνικά θαύματα Edward Detmold (1883-1957) και Charles Maurice Detmold (1883-1908), και δημοσιεύτηκαν όταν ήταν μόλις 20 ετών. Αποδείχθηκε ότι ήταν η τελευταία τους κοινοπραξία, καθώς ο Maurice αυτοκτόνησε σε ηλικία 25 ετών.

Η πρώτη ακουαρέλα του Έντουαρντ Ντέτμολντ απεικονίζει τον Μόγλη με τον Μπαγκίρα, τον μαύρο πάνθηρα.

Το δεύτερο, The Cold Lairs, είναι του Maurice Detmold. Απεικονίζει την κατεστραμμένη πόλη του Bandar-log, τους ανθρώπους των πιθήκων, συνδυάζοντας περίπλοκο φύλλωμα της ζούγκλας με κινούμενες μορφές ζώων που αντικατοπτρίζουν τη στενή παρατήρηση του φυσικού κόσμου από τα αδέρφια.

Οι δημοπρασίες του Λονδίνου Roseberys θα προσφέρουν και τα δύο έργα προς πώληση στις 10 Μαρτίου, πιστεύοντας ότι θα πιάσουν 20.000 δολάρια το καθένα.

Οι ακουαρέλες δημιουργήθηκαν το 1903 για το πολυτελές χαρτοφυλάκιο, Sixteen Illustrations of Topics from Kipling's 'The Jungle Book'

Σύμφωνα με πληροφορίες, περιορισμένο σε 500 αντίτυπα, το χαρτοφυλάκιο εκδόθηκε χωριστά από το ίδιο το βιβλίο, το οποίο είχε κυκλοφορήσει εννέα χρόνια νωρίτερα, το 1894.

Η Lara L'vov-Basirov, επικεφαλής του Old Master, British & European Pictures στο Roseberys

Το αρχικό Βιβλίο της Ζούγκλας συγκέντρωνε ιστορίες που ο Κίπλινγκ είχε δημοσιεύσει στο παρελθόν σε περιοδικά και περιλάμβανε εικονογραφήσεις από τον πατέρα του συγγραφέα, μεταξύ άλλων καλλιτεχνών.

Όμως, τα χαρτοφυλάκια του 1903 είναι πλέον εξαιρετικά σπάνια επειδή οι 16 μεγάλες πλάκες τους συχνά αφαιρούνταν για να πλαισιωθούν μεμονωμένα. Ένα πλήρες αντίγραφο φυλάσσεται από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Ο Ράντγιαρντ Κίπλινγκ ήταν ο πρώτος αγγλόφωνος συγγραφέας που κέρδισε το Νόμπελ Λογοτεχνίας, που απονεμήθηκε το 1907 όταν ήταν 41 ετών, ένα ρεκόρ που εξακολουθεί να ισχύει.