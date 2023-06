Rockwave Festival: Έκθεση με ανέκδοτες φωτογραφίες και σπάνια αρχεία

Η έκθεση Rock in Athens, μέσα από αδημοσίευτες φωτογραφίες και σπάνια αρχεία αφηγείται την απίθανη ιστορία του πρώτου rock festival που διοργανώθηκε ποτέ στην Ελλάδα.

Σχεδόν 40 χρόνια αργότερα, μια έκθεση - έκπληξη έρχεται στην δεύτερη σκηνή του Terra Vibe, στο Vibe stage, στο πλαίσιο του RockWave Festival 2023, για να αποτυπώσει και να υπενθυμίσει την πορεία των μουσικών φεστιβάλ στη χώρα μας.



Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες και βίντεο από το Rock in Athens το ιστορικό φεστιβάλ του 1985, που στην ουσία αποτέλεσε την έμπνευση και τον «πρόδρομο» του Rockwave Festival.



Από το Rock in Athens 85 στο Rockwave Festival



Στις 26 και 27 Ιουλίου του 1985, το Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας (Καλλιμάρμαρο) φιλοξένησε για δυο αξέχαστες μέρες το πρώτο rock festival στην Ελλάδα, το «Rock in Athens 85» στο οποίο συμμετείχαν γνωστοί σταρ της δεκαετίας του 80. The Clash. Depeche Mode. The Cure. Culture Club. The Stranglers. Nina Hagen. Talk Talk. Telephone. Ένα από τα καλύτερα line up που έγιναν ποτέ, και που απόλαυσαν πάνω από 80.000 άνθρωποι!







Ο Dave Gahan των Depeche Mode σχολιάζει για το Rock in Athens: «Φυσικά και [θυμάμαι αυτήν τη συναυλία]. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία, καθώς είχαμε μπροστά μας το μεγαλύτερο κοινό που είχαμε ποτέ παίξει μέχρι τότε. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για εμάς. Εμφανιστήκαμε μπροστά σε 80.000 κόσμο και το απολαύσαμε πολύ. Ο χώρος μπορεί να είναι και ο καλύτερος χώρος στον οποίο έχουμε εμφανιστεί μέχρι σήμερα. Ήταν το στάδιο όπου έγιναν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες και όταν πατήσαμε για πρώτη φορά το πόδι μας εκεί για το soundcheck, κοιτάζαμε γύρω μας για περίπου δέκα λεπτά προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουμε πού βρισκόμασταν και που θα παίζαμε. Είχαμε ήδη αρχίσει να χτίζουμε το κοινό μας, τους φίλους μας στην Ελλάδα και το πλήθος μας υποδέχτηκε θερμά. Στη Μεγάλη Βρετανία η συναυλία αυτή θεωρήθηκε μεγάλη είδηση».



Το φεστιβάλ εντάχθηκε στις εκδηλώσεις για την πρώτη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, ένας θεσμός που ξεκίνησε από την Αθήνα το 1985. Η ιδέα ανήκε στην τότε Υπουργό Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη σε συνεργασία με το Γάλλο ομόλογό της Jack Lang και στόχευε στην ανάδειξη του πλούτου και της ποικιλίας της ευρωπαϊκής κουλτούρας καθώς και στην έκφραση της κοινής ευρωπαϊκής ιστορίας και των κοινών ευρωπαϊκών αξιών. Μέχρι τότε, πραγματοποιούνταν μόνο μεμονωμένες συναυλίες αλλά ποτέ κανένα πολυσυλλεκτικό μουσικό φεστιβάλ. Και πέρασαν χρόνια από το 1985 μέχρι να ξαναγίνει... φτάσαμε στο 1996 που έγινε το Rock of Gods για 3 ημέρες (12-13-14 Ιουλίου) στην αποβάθρα 3 στο Λιμάνι του Πειραιά. Την επόμενη χρονιά γεννήθηκε το Rockwave Festival.







Έκθεση ROCK IN ATHENS 1985



Η έκθεση ROCK IN ATHENS 1985 περιλαμβάνει αδημοσίευτες φωτογραφίες, και σπάνια αρχεία από την εμφάνιση των σταρ στη σκηνή αλλά και στα παρασκήνια, στιγμιότυπα από τους νέους ανθρώπους που είχαν κατακλύσει τότε το χώρο μέσα και έξω από στο Στάδιο, διαφημίσεις, εξώφυλλα κλπ.



«Τα rock festival από τη φύση τους πολυσυλλεκτικά, φιλόξενα, και οικουμενικά εκφράζουν διαχρονικά τις αξίες της συμπερίληψης, της ανεκτικότητας αλλά και της αυθεντικότητας. Είμαστε περήφανοι ως διάδοχοι και συνεχιστές της παράδοσης που εγκαινίασε το ROCK IN ATHENS 1985 και θα παραμείνουμε πιστοί και σε αυτή την παράδοση και στις κοινές μας αξίες. Με περηφάνεια και συγκίνηση, φιλοξενούμε στο Rockwave Festival την έκθεση για το πρώτο Rock festival που διοργανώθηκε ποτέ στην Ελλάδα. Για να ξαναθυμηθούμε οι μεγαλύτεροι και να γνωρίσουν οι νεότεροι», δήλωσε ο «πατριάρχης» των μουσικών events στη χώρα μας, Νίκος Λώρης.



Η έκθεση θα διαρκέσει όλες τις ημέρες του Rockwave Festival 2023, 1 - 7 - 8 - 9 Ιουλίου.







Ώρες εμφάνισης των συγκροτημάτων για το



ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ



15.00 DOORS OPEN

17.00 LEON OF ATHENS

18.00 JONATHAN JEREMIAH

19.30 MIKA

21.00 JAMES BAY

22.30 ROBBIE WILLIAMS



Σημεία Προπώλησης



Η προπώληση εισιτηρίων συνεχίζεται VIVA link για ΟΛΕΣ τις ημέρες



Στο Rockwave Festival

BY BUS Το Rockwave Festival διαχρονικά φιλόξενο και φιλικό για όλους, έχει φροντίσει και για έναν οικονομικό τρόπο μεταφοράς ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ των φίλων του προς και από το Terra Vibe!



1. Η Αpollon Travel Services έχει αναλάβει και φέτος τη με άνεση και ασφάλεια μεταφορά στο Terra Vibe για τις ημέρες του Rockwave Festival (1,7,8 & 9 Ioυλίου)! Τα λεωφορεία αναχωρούν από τον Σταθμό Λαρίσης από τις 14.00 και κάθε ώρα μέχρι τις 20.00 και θα επιστρέφουν στο ίδιο σημείο μετά το τέλος της εκδήλωσης.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήρια σας με τους εξής τρόπους:

Ηλεκτρονικά στο hunter agency

Μέσω κατάθεσης στον λογαριασμό ΕUROBANK: GR3502602440000130101657731 (Στην αιτιολογία θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία της επιλογής σας, το ονοματεπώνυμο σας και ο αριθμός των εισιτηρίων)

Μέσω τηλεφωνικής κράτησης στο 6984 18 18 44



2. Το ΚΤΕΛ Ν. Αττικής είναι και πάλι εδώ για τη μεταφορά από και προς το TerraVibe Park με συνεχείς αναχωρήσεις από τις 16:00 μ.μ. από κεντρικά σημεία της Αθήνας:



Θησείο, έξω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ "Θησείο" και πλησίον του σταθμού μετρό "Μοναστηράκι"

Πεδίον του Άρεως, πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ "Βικτώρια" επί των οδών Μαυροματαίων & Ιουλιανού

Τιμή εισιτηρίου: 7,40 ευρώ (με επιστροφή) | Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8225148, 210 8808000



