Rockwave Festival 2023: Οι Mother of Millions στο line up της τελευταίας μέρας

Oι Mother of Millions θα πλαισιώσουν τους Villagers Of Ioannina City και τους 1000mods την τελευταία μέρα του Rockwave Festival.

Στις 9 Ιουλίου το Rockwave φιλοξενεί ονόματα της εγχώριας μουσικής σκηνής που εκπροσωπούν με τον καλύτερο τρόπο τον σκληρό ήχο και διαπρέπουν εντός και εκτός Ελλάδος.



Στο line up κάτω από τους Villagers Of Ioannina City και τους 1000mods, έρχεται να προστεθεί το prog-metal κουαρτέτο των Mother of Millions. Μαζί τους οι Sadhus, Project Renegade, Soundtruck και Ganzi Gun.



Οι Mother of Millions έχουν κυκλοφορήσει έως τώρα τρία άλμπουμ: το 2014 το Human, το 2017 το Sigma και το 2019 το Artifacts αποσπώντας πολύ θετικές κριτικές από το κοινό αλλά και τον παγκόσμιο μουσικό τύπο. Η πιο πρόσφατη δουλειά του συγκροτήματος, το EP Orbit, κυκλοφόρησε το 2022, ενώ παράλληλα το συγκρότημα δουλεύει πάνω σε ένα νέο full-length album.



Ο ήχος των Mother of Millions είναι ογκώδης και κινηματογραφικός. Έντονα ηχητικά τοπία που περιλαμβάνουν περίτεχνους ρυθμούς και progressive rock μελωδίες.

Το συγκρότημα έχει κάνει sold-out συναυλίες στην Αθήνα, έχει περιοδεύσει στην Ευρώπη κι έχει μοιραστεί τη σκηνή με καλλιτέχνες που ορίζουν το σύγχρονο progressive metal, όπως οι Pain of Salvation, Devin Townsend, Leprous.



Τον Ιούνιο του 2019, κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας, ο πληκτράς των Mother of Millions, Μάκης Τσαμκόσογλου «έφυγε» από τη ζωή. Μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό, το συγκρότημα αποφάσισε να συνεχίσει ως κουαρτέτο.



Στις 9 Ιουλίου στο Rockwave Festival, οι Μother of Millions έρχονται να επιβεβαιώσουν, με τον πιο εμφατικό τρόπο, γιατί θεωρούνται μια από τις καλύτερες prog metal μπάντες της εγχώριας και όχι μόνο σκηνής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ



Η προπώληση εισιτηρίων για το Rockwave Festival συνεχίζεται! 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

Villagers Of Ioannina City - 1000mods

Mother of Millions

Sadhus

Project Renegade

Soundtruck

Ganzi Gun



Τιμές Εισιτηρίων



(στις τιμές εισιτηρίων περιλαμβάνεται το κόστος της υπηρεσίας διαχείρισης εισιτηρίων)



Γενική Είσοδος: 19,50 ευρώ



Σημεία Προπώλησης



Ηλεκτρονικά: viva.gr

Σάββατο 1 ΙΟΥΛΙΟΥ: https://www.viva.gr/tickets/ music/rockwave-festival-2023- robbie-williams/

Παρασκευή 7 ΙΟΥΛΙΟΥ: https://www.viva.gr/ tickets/music/rockwave- festival-2023-deep-purple- saxon/

Σάββατο 8 ΙΟΥΛΙΟΥ: https://www.viva.gr/tickets/ music/rockwave-festival-2023- the-black-keys/

Κυριακή 9 ΙΟΥΛΙΟΥ: https://www.viva.gr/tickets/ music/rockwave-festival-2023- vic-1000mods/

Τηλεφωνικά: 11876

Σε όλα τα Viva Spots

(Καταστήματα NOVA, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αθηνόραμα.gr, Yoleni's)



Δίκτυο Public

Public online: http://tickets.public.gr/

Kαταστήματα Public

https://www.public.gr/ templates/publicStorelocator. jsp



Διαβάστε επίσης





Villagers Of Ioannina City και 1000mods κλείνουν το Rockwave 2023

Rockwave Festival 2023: Τα ονόματα που θα ανέβουν στη σκηνή με τους Deep Purple

Είναι επίσημο:Ο Robbie Williams επιστρέφει στην Ελλάδα για το Rockwave