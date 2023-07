Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Όταν έχασε ρόλο σε ταινία επειδή δεν ήταν αρκετά... παρανοϊκός

Ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ ήθελε αρχικά τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο για τον πρωταγωνιστικό ρόλο τη Λάμψη, όμως έκρινε ότι δεν ήταν αρκετά ψυχωτικός...

Η Λάμψη (Τhe Shining) σκηνοθεσίας Στάνλεϊ Κιούμπρικ, θεωρείται πλέον μια από τις σπουδαιότερες ταινίες τρόμου όλων των εποχών. Προβλήθηκε το 1980, και είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Στίβεν Κινγκ.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Τζακ Νίκολσον ως ο επιστάτης Τζακ Τόρανς, η Σέλεϊ Ντιβάλ ως η σύζυγος Γουέντυ Τόρανς και ο Ντάνυ Λόιντ ως Ντάνι Τόρανς. Ο Κιούμπρικ έκανε κάποιες αλλαγές στο σενάριο της ταινίας, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια του Στίβεν Κινγκ ο οποίος στη συνέχεια έγραψε το σενάριο της ομώνυμης τηλεταινίας (1997).



Όσοι έχουν δει την κλασική -πλέον- ταινία του '80 συμφωνούν ότι ο Νίκολσον παρέδωσε μαθήματα ερμηνείας στον ρόλο του παρανοϊκού Τζακ και θεωρείται ένας από τους καλύτερους ρόλους της καριέρας του. Ωστόσο, αν και ο ηθοποιός ήταν η πρώτη επιλογή του Κιούμπρικ, δεν ήταν και η μοναδική... Στη λίστα του σκηνοθέτη υπήρχαν και άλλοι πρωτοκλασάτοι ηθοποιοί για το ρόλο του επιστάτη

Ένας από αυτούς ήταν ο θρυλικός Ρόμπερτ Ντε Νίρο που νωρίτερα -το 1976- είχε πρωταγωνιστήσει στον Ταξιτζή του Μάρτιν Σκορσέζε. Μάλιστα, ο Ντε Νίρο ήταν η αρχική σκέψη του Κιούμπρικ για το ρόλο στη Λάμψη.



Όμως, όταν ήρθε η ώρα για τον Ντε Νίρο, ο σκηνοθέτης αφού παρακολούθησε την εντυπωσιακή ομολογουμένως ερμηνεία του στο Taxi Driver, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν αρκετά... ψυχωτικός για «Τζακ Τόρανς».



Ένα άλλο όνομα στη λίστα του Κιούμπρικ ήταν ο Ρόμπιν Γουίλιαμς τον οποίο ο Κιούμπρικ έκρινε ότι ήταν πολύ ψυχωτικός, αφού τον παρακολούθησε στο Mork & Mindy. Ο σκηνοθέτης σκέφτηκε ακόμα και τον θρύλος του Star Wars, Χάρισον Φορντ.



Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Κιούμπρικ τελικά κατέληξε στον Νίκολσον. Το γεγονός ότι, πέντε χρόνια πριν, πρωταγωνίστησε στη Φωλιά του Κούκου (One Flew Over the Cuckoo's Nest), που του χάρισε το πρώτο του Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, τον έκανε πιθανότατα ένα ξεκάθαρο φαβορί εκείνη την εποχή.



Και παρόλο που οι άλλοι ηθοποιοί συνέχισαν να παίζουν να σπουδαίους ρόλους και να διαγράφουν λαμπρές καριέρες στο Χόλιγουντ, σίγουρα θα συμφωνήσετε ότι ο Νίκολσον δικαίωσε τον Κιούμπρικ απογειώνοντας το ρόλο με την παρανοϊκή ερμηνεία του.

