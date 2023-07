H Τέιλορ Σουίφτ έγινε η πρώτη γυναίκα με 4 άλμπουμ ταυτόχρονα στο Top 10

Η Τέιλορ Σουίφτ γράφει ιστορία ως η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης με τέσσερα άλμπουμ ταυτόχρονα στo top 10 chart.

Η Τέιλορ Σουίφτ έγραψε ιστορία με την εκ νέου ηχογράφηση του άλμπουμ της «Speak Now». Το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του chart με τα 200 κορυφαία, σύμφωνα με το Billboard (Top 200 album chart).

Άλλα τρία άλμπουμ της Σουίφτ βρίσκονται στο Top 10 chart, ταυτόχρονα, επίτευγμα που καταγράφει για πρώτη φορά στα 60 χρόνια ύπαρξης του chart γυναίκα καλλιτέχνης.

Ειδικότερα, τα άλμπουμ «Midnights», «Lover» και «Folklore» καταλαμβάνουν, επίσης, θέσεις στο top 10 chart του Billboard.

Άλλοι καλλιτέχνες με το ίδιο επίτευγμα είναι ο Prince, μετά τον θάνατό του οποίου τέσσερα άλμπουμ του έφθασαν στο Top 10 (The Very Best of Prince, the Purple Rain soundtrack, The Hits/The B-Sides, Ultimate και 1999), ο Χερμπ Άλπερτ που είχε επίσης τέσσερα άλμπουμ στο Top 10, το Going Places στο No.2, το Whipped Cream & Other Delights στο No.3, το South of the Border στο No.9 και το The Lonely Bull στο No.10.

Με 12 άλμπουμ στο Νο. 1 η Τέιλορ Σουίφτ έχει καταρρίψει το ρεκόρ της Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η οποία ήταν μέχρι τώρα η γυναίκα καλλιτέχνης με τα περισσότερα άλμπουμ που έφθασαν στο No.1 των chart, συνολικά 11.

Η νέα εκδοχή του άλμπουμ «Speak Now» (Taylor’s Version) περιλαμβάνει τις νέες ηχογραφήσεις και των 14 τραγουδιών που υπήρχαν στο αρχικό, το οποίο κυκλοφόρησε το 2010, καθώς επίσης τα τραγούδια «Ours» και «Superman» και έξι ακυκλοφόρητα τραγούδια από το «From the Vault», μεταξύ άλλων τις συνεργασίες της με τους Fall Out Boy και τη Χέιλι Γουίλιαμς των Paramore.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

