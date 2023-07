Release Athens: To πρόγραμμα της 13ης μέρας - Η ώρα εμφάνισης των Prodigy

To πρόγραμμα της 13ης -και προτελευταίας- ημέρας του Release Athens Festival.

Οι Prodigy επιστρέφουν στη χώρα μας για ένα εντυπωσιακό live show στην σκηνή του Releases Athens 2023. Το μεγαλύτερο συγκρότημα της ηλεκτρονικής dance σκηνής επιστρέφει στην Ελλάδα, μετά από πολλά χρόνια και συγκεκριμένα το 2015, για μια βραδιά γεμάτη ενέργεια και ασταμάτητο χορό.

To πρόγραμμα της 13ης -και προτελευταίας- ημέρας του Release θα ανοίξει με ένα επιλεγμένο Dj set, ο George Michalopoulos.

Την Παρασκευή 21 Ιουλίου, η Πλατεία Νερού θα ταρακουνηθεί με μερικά από τα κορυφαία τραγούδια που γέννησε η ηλεκτρονική μουσική (Breathe, Voodoo People, Firestarter, Out Of Space, Smack My Bitch Up, Omen, Their Law και πολλά ακόμα) σε μια συναυλία - πραγματική γιορτή, από ένα θρυλικό συγκρότημα.



Οι ώρες εμφάνισης των καλλιτεχνών στην Πλατεία Νερού:



Οι πόρτες ανοίγουν στις: 19.00

Dj set by George Michalopoulos: 19.00

Lip Forensics: 20.00

Primal Scream: 21.15

The Prodigy: 23.15



Η προπώληση συνεχίζεται κανονικά.



Εισιτήρια/Προσφορες: https://www.releaseathens.gr/event/prodigy/





