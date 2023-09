Netflix: Μυστήριο και σασπένς στις νέες σειρές της εβδομάδας

Οι νέες σειρές και οι ταινίες που έρχονται στο Netflix έως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Το σκοτεινό, κλειστοφοβικό, καθηλωτικό συγγραφικό θρίλερ της Γερμανίδας Romy Hausmann, «Καλό μου παιδί» (εκδόσεις Μεταίχμιο), μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη σε μια μίνι σειρά 6 επεισοδίων και από τις 7 Σεπτεμβρίου θα προβάλλεται στη δημοφιλή πλατφόρμα Netflix. Ξεχωρίζουν ακόμα οι σειρές 6ixtynin9, η 5η σεζόν της Πόλης Δίπλα στο Ποτάμι και το ντοκιμαντέρ Θηρευτές.

Σειρές του Netflix

6ixtynin9 Η Σειρά (6ixtynin9 The Series)

06/09/2023

Έχοντας χάσει τη δουλειά της, μια γυναίκα ανακαλύπτει ένα μυστηριώδες πακέτο στο κατώφλι του διαμερίσματός της και η ζωή της χειροτερεύει ραγδαία.



Η Πόλη Δίπλα στο Ποτάμι: Σεζόν 5 (Virgin River: Season 5)

07/09/2023

Η Μελ προσαρμόζεται σε νέο ρυθμό ζωής, ο Τζακ προσπαθεί να αναπτύξει την επιχείρησή του και η πόλη αντιμετωπίζει νέες απειλές καθώς τα μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια.

Top Boy: Σεζόν 3 (Top Boy: Season 3)

07/09/2023

Ο Σάλι αναλαμβάνει τα ηνία, αναγκάζοντας τον Ντουσέιν να αποσυρθεί, αλλά η νέα πραγματικότητα συνοδεύεται από νέες προκλήσεις, απειλές και συνέπειες.

Καλό μου Παιδί (Dear Child)

07/09/2023

Η απόδραση μιας μυστηριώδους γυναίκας από την οδυνηρή αιχμαλωσία της οδηγεί τους ερευνητές στην τρομακτική αλήθεια πίσω από μια άλυτη εξαφάνιση πριν από πολλά χρόνια.

Πωλείται στο Όραντζ Κάουντι: Σεζόν 2 (Selling The OC: Season 2)

08/09/2023

Οι μεσίτες του Ομίλου Όπενχαϊμ προσπαθούν να μείνουν προσηλωμένοι ενώ γνωρίζουν έναν πιθανό νέο συνεργάτη, αντιμετωπίζουν καυτές φήμες και δοκιμάζουν την αγορά του Κάμπο.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Θηρευτές (Predators)

06/09/2023

Δείτε τη ζωή μέσα από τα μάτια των τσιτάχ, των πολικών αρκούδων και των πιο ισχυρών κυνηγών του πλανήτη, καθώς παλεύουν ενάντια στις αντιξοότητες για να επιβιώσουν.

Έσο Έτοιμος: Οι Μυστικοί Φάκελοι των Προσκόπων της Αμερικής (Scout's Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America)

06/09/2023

Επιζώντες, πληροφοριοδότες και ειδικοί αφηγούνται τη συγκάλυψη περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης στους Προσκόπους της Αμερικής και τον συγκλονιστικό αντίκτυπό της.

Ιστορίες Κατασκοπείας (Spy Ops)

08/09/2023

Πράκτορες της MI6 και της CIA μοιράζονται εσωτερικές ιστορίες για κόλπα κατασκόπων, τον Ψυχρό Πόλεμο και πραξικοπήματα που πραγματοποιήθηκαν από μυστικούς πράκτορες.

Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix

Kung Fu Panda: Ο Ιππότης Δράκος: Σεζόν 3 (Kung Fu Panda: The Dragon Knight: Season 3)

07/09/2023

Σε έναν αγώνα δρόμου για να καταστρέψουν μια για πάντα τα πανίσχυρα όπλα Τιανσάνγκ, οι Ιππότες Δράκοι έρχονται αντιμέτωποι με εχθρούς τόσο οικείους όσο και απροσδόκητους.



