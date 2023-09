Πολιτιστική ατζέντα Newsbomb.gr: Το διπλό ραντεβού με τον Γούντι Άλεν και η τρομακτική «Καλόγρια»

Τζωρτζίνα Ντούτση

Τα open air venues της πόλης υποδέχονται κοινό και καλλιτέχνες, μετά την σφοδρή καταιγίδα που χτύπησε σχεδόν όλη τη χώρα. Το όνομα του Γούντι Άλεν είναι αυτό που πρωταγωνιστεί στη φθινοπωρινή Αθήνα καθώς θα τον απολαύσουμε διπλά, σε Αίγλη Ζαππείου όπου θα παρουσιάσει τη νέα του ταινία και Ηρώδειο, για μια τελευταία συναυλία επί ελληνικού εδάφους. Παράλληλα, αγαπημένοι ερμηνευτές μας δίνουν ραντεβού στις καλοκαιρινές σκηνές της πόλης, ενώ οι σκοτεινές αίθουσες στοιχειώνονται για ακόμα μια φορά από τη δαιμονική «Καλόγρια».

Μουσική

Γούντι Άλεν, Ηρώδειο

Γούντι Άλεν

Ο Γούντι Άλεν, στην τελευταία του περιοδεία στην Ευρώπη έρχεται στο Ηρώδειο, για μια μοναδική συναυλία το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, με την οποία αποχαιρετά το ελληνικό κοινό που τόσο τον λάτρεψε. Παράλληλα, μια ημέρα πριν (Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου), ο σκηνοθέτης και μουσικός θα προλογίσει τη νέα, 50ή ταινία του, με τίτλο «Coup de Chance» (Γυρίσματα της Τύχης) στις 8 Σεπτεμβρίου στην Αίγλη Ζαππείου.



Gregorian, Ηρώδειο



Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου οι Gregorian θα δώσουν μια μοναδική συναυλία κάτω από την Ακρόπολη. Το ιδιαίτερο συγκρότημα έρχεται μετά από χρόνια στην Ελλάδα όπου θα παρουσιάσουν μια συναυλία μαγική, ένα φαντασμαγορικό σκηνικό υπερθέαμα με όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους. Οι Gregorian αποτελούνται από 8 τραγουδιστές, 2 τραγουδίστριες και συνοδεύονται από 6μελές μουσικό συγκρότημα. Όλοι τους με κλασική μουσική εκπαίδευση, ντυμένοι με υπέροχες βελούδινες στολές μοναχών σχεδιασμένες σε πανέμορφα χρώματα δημιουργούν ένα φαντασμαγορικό θέαμα με φωτιστικά εφέ, προβολές και ειδικά εφέ με καθρέφτες, ομίχλη, καπνό, κεριά και άλλες εκπλήξεις, που εκστασιάζουν το κοινό.



Φοίβος Δεληβοριάς, Θέατρο Βράχων

Ο Φοίβος Δεληβοριάς Δημήτρης Μακρής

Ο Φοίβος Δεληβοριάς ανηφορίζει στο Θέατρο Βράχων τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου για μια μεγάλη συναυλία. Τραγούδια απ’ όλη τη δισκογραφία του, από το πρόσφατο ΑΝΙΜΕ αλλά και από οτιδήποτε θα ’χει έτοιμο ως τότε. Μαζί του η Νεφέλη Φασούλη.



Γιώτα Νέγκα, Faliro Summer Theater

Γιώτα Νέγκα

Η Γιώτα Νέγκα, η μεγαλύτερη σύγχρονη λαϊκή ερμηνεύτρια, μετά τη sold out συναυλία της στο Κηποθέατρο Παπάγου, έρχεται στο Faliro Summer Τheater την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου σε μια παράσταση-κατάθεση ψυχής, μέσα από τραγούδια τόσο της προσωπικής της δισκογραφίας (Καλαντζόπουλος, Καραμουρατίδης, Μωραΐτης κ.ά.) όσο και κορυφαίων ερμηνευτών και δημιουργών.



Αλκίνοος Ιωαννίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Αλκίνοος Ιωαννίδης

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου. Η επανένωση της ιστορικής μπάντας του Αλκίνοου Ιωαννίδη αποτέλεσε ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός. Περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά τις πρώτες τους κοινές εμφανίσεις και ηχογραφήσεις, οι σπουδαίοι μουσικοί παρουσιάζουν για δεύτερο καλοκαίρι ένα πρόγραμμα συναυλιών γεμάτο δημιουργικότητα, συγκίνηση και ενέργεια. Ένα πρόγραμμα γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια, απρόσμενες διασκευές, αυτοσχεδιασμό και επικοινωνία.



Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς

Ελένη Τσαλιγοπούλου

Την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου εμφανίζεται στο Χαλάνδρι στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς, δίνοντας έμφαση στις μουσικές εκείνες με τις οποίες μεγάλωσε και την καθόρισαν:Η σπουδαία ελληνική μουσική παράδοση, από τα δημοτικά της Νάουσας μέχρι τα διαχρονικά νησιώτικα, συνδυάζεται αριστοτεχνικά με κορυφαία λαϊκά, ρεμπέτικα και σμυρναίικα τραγούδια των μεγαλύτερων συνθετών μας, φτάνοντας μέχρι το δισκογραφικό της παρόν και τις σύγχρονες διασκευές των τραγουδιών του Απόστολου Καλδάρα από τον τελευταίο δίσκο της, που είναι αφιερωμένος στον μεγάλο συνθέτη. Φυσικά δεν θα λείψουν και τα εμβληματικά τραγούδια που αγαπήσαμε από τη φωνή της σε πρώτη εκτέλεση.

Eλευθερία Αρβανιτάκη - Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Θέατρο Άλσος

Ελευθερία Αρβανιτάκη και Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Μετά από ένα υπέροχο και πολύ επιτυχημένο συναυλιακό καλοκαίρι με πάνω από 35 συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και τη Κύπρο, η Ελευθερία Αρβανιτάκη και η Ελεωνόρα Ζουγανέλη θα βρεθούν μαζί στη σκηνή του θεάτρου Άλσους τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου σε μια ακόμα παράσταση γιορτή

Θέατρο

Εκείνος και Εκείνος, Βεάκειο Θέατρο

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Αλέξανδρος Ρήγας

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Αλέξανδρος Ρήγας κλείνουν την καλοκαιρινή περιοδεία τους στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά στις 13 Σεπτεμβρίου. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Αλέξανδρος Ρήγας πρωταγωνιστούν στο φημισμένο σατιρικό έργο «Εκείνος και Εκείνος». Ένα ιστορικό απόλυτο success του θεάτρου.

Σινεμά

Η Καλόγρια ΙΙ (The Nun II)



H New Line Cinema παρουσιάζει το θρίλερ «Η Καλόγρια ΙΙ», το νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Καλόγριας, που ήταν η πιο επιτυχημένη ταινία στο εμπορικά σαρωτικό σύμπαν του Conjuring («Το Κάλεσμα») με συνολικά κέρδη 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

1956 – Γαλλία. Ένας ιερέας δολοφονείται. Ένα κακό εξαπλώνεται. Το σίκουελ της παγκόσμιας επιτυχίας ακολουθεί την Αδελφή Αϊρίν, η οποία για μία ακόμα φορά έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον δαίμανο Βάλακ που κρύβεται πίσω από το τρομαχτικό προσωπείο μιας καλόγριας.

Η Τάισα Φαρμίγκα (Η Καλόγρια, The Gilded Age) επιστρέφει στον ρόλο της Αδελφής Αϊρίν, μαζί με τους Τζόνας Μπλοκέ (Tirailleurs, Η Καλόγρια), Στορμ Ριντ (The Last of Us, The Suicide Squad), Άννα Πόπλγουελ (Fairytale, τριλογία Το χρονικό της Νάρνια) και την Μπόνι Άαρονς (που υποδύεται ξανά τη δαιμονική Καλόγρια).

Βιβλίο

Εμείς και η ψυχή μας, Σάββας Σαββόπουλος - Κώστας Γιαννακίδης

Αυτό δεν είναι ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης. ∆εν θα σας κάνει ευτυχισμένους σε 48 ώρες. ∆εν θα σας βοηθήσει να πλουτίσετε. Και ούτε πρόκειται να αυξήσει τη γοητεία σας. Επίσης, δεν έχει κάποιο μυστικό να σας αποκαλύψει, ενώ οι συγγραφείς του πιστεύουν ότι το σύμπαν είναι απολύτως αδιάφορο για όσα συμβαίνουν στις ζωές μας.

Εμείς και η ψυχή μας, το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος

Ένας δημοσιογράφος, ο Κώστας Γιαννακίδης, απευθύνει στον διακεκριμένο ψυχίατρο και ψυχαναλυτή Σάββα Σαββόπουλο τις ερωτήσεις που θα θέλατε να κάνετε και εσείς. Και τον ρωτάει για τα πάντα. Την παιδική ηλικία και την εφηβεία. Την ενήλικη ζωή, τις σχέσεις και το σεξ. Την κατάθλιψη και το άγχος. Τις νευρώσεις και τις ψυχώσεις. Τους αθεράπευτα ναρκισσιστές και τους ψυχοπαθητικούς. Τη ζήλια και την κακία. Τα όνειρα. Την αρρώστια και τον θάνατο. Και ο γιατρός απαντά με επιστημονική επάρκεια και γλώσσα απλή και κατανοητή.

Αυτό το βιβλίο δεν θα σας βοηθήσει να λύσετε ενδεχόμενα προβλήματα, δικά σας ή των ανθρώπων σας. Τα προβλήματα λύνονται μόνο με θεραπεία. Όμως, θα σας βοηθήσει να τα κατανοήσετε, να βρείτε την πηγή τους και να δώσετε εξηγήσεις. Ταυτόχρονα, είναι και ένα εκλαϊκευμένο εγχειρίδιο ψυχιατρικής που επιτρέπει στον αναγνώστη να κατανοήσει βασικές έννοιες και να αποκτήσει μια πιο διεισδυτική ματιά στον ψυχισμό του.

∆ιαβάζοντας το βιβλίο θα συναντηθείτε με τον εαυτό σας σε όλες τις φάσεις της ζωής του. Και μέχρι να το ολοκληρώσετε θα τον έχετε γνωρίσει λίγο καλύτερα. Γιατί σκοπός του βιβλίου είναι να αντιμετωπίσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο με περισσότερη κατανόηση. Η κατανόηση, άλλωστε, είναι η βάση για την αγάπη.

Mην χάσετε

Τη συναυλία του Σπύρου Γραμμένου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου. Τον Σωκράτη Μάλαμα στο Θέατρο Βράχων την Τετάρτη 13/09. Τους μοναδικούς Χατζηφραγκέτα επίσης στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου. Τις παραστάσεις «Ιππόλυτος» και «Οιδίπους Τύραννος» στα Αισχύλεια Ελευσίνας στις 10 και 13/09 αντίστοιχα.



