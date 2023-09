Στα χνάρια του Λάνθιμου: Η νέα ταινία του Χρήστου Νίκου θα κυκλοφορήσει στο Apple TV+

To Fingernails θα κυκλοφορήσει στο Apple TV+ στις 3 Νοεμβρίου

Το Apple TV+ κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για τη νέα ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη.

To «Fingernails», η δεύτερη ταινία του Χρήστου Νίκου, μετά τα «Μήλα» με τον Άρη Σερβετάλη, έχει τρέιλερ. Πρόκειται για αγγλόφωνη ταινία η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Τορόντο και θα κυκλοφορήσει στο Apple TV+ με συμπαραγωγούς την FilmNation και τη Dirty Films της Κέιτ Μπλάνσετ. Θυμίζουμε πως η γνωστή ηθοποιός ήταν εκτελεστική παραγωγός και στην ταινία «Μήλα».



Στο φιλμ πρωταγωνιστεί η Τζέσι Μπάκλεϊ (The Lost Daughter) και ο βραβευμένος με Όσκαρ, Ριζ Αχμέντ (The Long Goodbye).Το καστ συμπληρώνουν οι Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ και η Άνι Μέρφι.



Το σενάριο του φιλμ έχει γράψει ο Χρήστος Νίκου μαζί με τον Σταύρο Ράπτη (Μήλα) και τον Βρετανό θεατρικό συγγραφέα, Σαμ Στάινερ.

Το «Fingernails» κινείται στον κόσμο του σουρεαλιστικού δράματος και περιγράφεται ως μια προσιτή ιστορία αγάπης επιστημονικής φαντασίας. Αφηγείται την ανακάλυψη ενός εργαστηριακού τεστ που μετράει αν τα ζευγάρια είναι πραγματικά ερωτευμένα. Για να βοηθήσουν τα ζευγάρια να επιτύχουν στη σχέση τους, άνοιξαν μάλιστα ινστιτούτα αγάπης ώστε να τα καθοδηγήσουν.

Η Άννα (Μπάκλεϊ) που είναι δύσπιστη για τη σχέση που έχει με τον επί χρόνια σύντροφό της, καταφεύγει σε ένα από αυτά τα ινστιτούτα αγάπης όπου γνωρίζει τον Τρέβορ (Αχμέντ), έναν μυστηριώδη και αφοσιωμένο στο έργο του, εκπαιδευτή.

Το παιχνιδιάρικο αλλά και σοβαρό νόημα της ιστορίας θυμίζει Γιώργο Λάνθιμο στα πρώτα του βήματα στον κινηματογράφο.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στο Apple TV+ στις 3 Νοεμβρίου.



