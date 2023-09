Palestine Film Festival 2023: Μία γιορτή του παλαιστινιακού κινηματογράφου – Το πλήρες πρόγραμμα

Μία γιορτή παλαιστινιακού κινηματογράφου, ιδιαίτερης καλλιτεχνικής έκφρασης και προώθησης της πολιτισμικής ανταλλαγής.

Η Dounias και το Studio New Star Art Cinema παρουσίασαν σήμερα (29/09) το πλήρες πρόγραμμα των ταινιών που θα προβληθούν από τη 12η έως τη 15η Οκτωβρίου στην Αθήνα, όπως ανακοινώθηκε από το Athens Palestine Film Festival 2023. Συνολικά, έχουν προγραμματισθεί επτά προβολές σε διάστημα τεσσάρων ημερών.

Το Athens Palestine Film Festival ανοίγει την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου η ταινία A House in Jerusalem, που γράφτηκε από το χαρισματικό ζευγάρι Muayad και Rami Alayan. Με έντεχνο τρόπο και μέσα από την οπτική μίας νεαρής κοπέλας, οι σκηνοθέτες υφαίνουν ένα σπαρακτικό αφήγημα ασυνήθιστου σασπένς. Αυτή η συναρπαστική ιστορία εμβαθύνει στην ανθεκτική δύναμη της μνήμης και στον βαθύ αντίκτυπο της αγάπης.

Τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ, το κοινό έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το Liwan, ένα ντοκιμαντέρ για έναν ομώνυμο πολιτιστικό χώρο στη Ναζαρέτ, της Doris Hakim, Ελληνοπαλαιστίνιας σκηνοθέτιδας με έδρα την Αθήνα, και το Three Promises από τον πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη Yousef Srouji, ο οποίος κέρδισε το πρώτο βραβείο στο 19ο ετήσιο Camden Film Festival στο Μέιν, ένα από τα κύρια φεστιβάλ ντοκιμαντέρ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Το Nation Estate της Larissa Sansour, μία εννιάλεπτη ταινία μικρού μήκους επιστημονικής φαντασίας, παρουσιάζει μία άκρως κλινική και δυστοπική απεικόνιση της παλαιστινιακής κατάστασης και ανοίγει την τρίτη νύχτα, ακολουθούμενη από το Alam (η Σημαία), μία ταινία του Firas Khoury, που απεικονίζει τη ζωή των Παλαιστινίων φοιτητών σε ένα Ισραηλινό Γυμνάσιο.

Η βραδιά λήξης του φεστιβάλ θα περιλαμβάνει το The Cup Reader, μία χιουμοριστική ταινία μικρού μήκους για μία καφεμάντισσα και τις ικανότητες που έχει στο προξενιό, σε σκηνοθεσία της Suha Araj, και την ταινία The Wanted 18, ένα αντισυμβατικό ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία των Amer Shomali και Paul Cowan, με επίκεντρο την προσπάθεια που κατεβλήθη, ώστε να επιτευχθεί η αυτάρκεια μίας γαλακτοκομικής παραγωγής σε μία παλαιστινιακή πόλη, στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Όλες οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους στον μοναδικό κινηματογράφο Studio New Star Art Cinema. Η είσοδος είναι 5€ τη βραδιά. Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:30 και η προβολές ξεκινούν στις 20:00.

Για περισσότερες πληροφορίες και συνεντεύξεις | Τηλέφωνο: +30 6984553761.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: athenspalestinefilm@gmail.com

A House in Jerusalem (Δράμα, 104’)

Ο Muayad Alayan είναι ένας βραβευμένος Παλαιστίνιος σκηνοθέτης, γνωστός για το «The Reports on Sarah and Saleem», το οποίο έλαβε διεθνή αναγνώριση και κέρδισε πολλά βραβεία. Έχει επίσης σκηνοθετήσει το «Love Theft and Other Entanglements», που κέρδισε αναγνώριση σε διάφορα φεστιβάλ κινηματογράφου. Εκτός από την καριέρα του στον κινηματογράφο, ο Muayad έχει ασχοληθεί με την προώθηση της κουλτούρας του κινηματογράφου και έχει υπάρξει εισηγητής κινηματογραφικών σπουδών. Το επόμενο έργο του είναι μια αγγλόφωνη ταινία και γυρίζει επίσης την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους που διαδραματίζεται στις ΗΠΑ.

Η νεαρή Ρεβέκκα αναγκάζεται να μετακομίσει με τον πατέρα της από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ιερουσαλήμ, με την ελπίδα ότι μια νέα αρχή μπορεί να τη βοηθήσει να γιατρευτεί από τον ξαφνικό θάνατο της μητέρας της. Λίγο μετά την εγκατάστασή τους σε ένα παλιό σπίτι σε μια γειτονιά γνωστή ως Κοιλάδα των Φαντασμάτων, ξεκινά μια σειρά από μυστηριώδη γεγονότα και κατηγορείται η Ρεβέκκα. Βουτώντας βαθιά στο μυστήριο του σπιτιού και της μυστικιστικής πόλης της Ιερουσαλήμ, η Ρεβέκκα ξεκινά ένα αινιγματικό ταξίδι για να ανακαλύψει τι κρύβεται στις σκιές του σπιτιού.

Δημιουργημένο από το ταλαντούχο δίδυμο Muayad και Rami Alayan, το «A House in Jerusalem» είναι μια απόκοσμα αγωνιώδης και συγκινητική ιστορία που μέσα από τα μάτια ενός νεαρού κοριτσιού εξερευνά τη δύναμη της μνήμης και της αγάπης.

Liwan (Ντοκιμαντέρ, 30’)

Η Doris Hakim είναι μια καλλιτέχνιδα με μακρά καριέρα που εξειδικεύεται στις παραστατικές τέχνες και τα installations, συμπεριλαμβανομένων πολλών βιντεοπρότζεκτ. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ναζαρέτ και σήμερα ζει στην Αθήνα, Ελλάδα. Το «Liwan» είναι ένα ντοκιμαντέρ που εξερευνά το ομώνυμο πολιτιστικό hub στη Ναζαρέτ.

Οι ιδρυτές του Liwan έχουν αντιμετωπίσει πολλά εμπόδια στη δημιουργία και τη συντήρηση του χώρου. Το Liwan έχει δεχθεί επιθέσεις στο παρελθόν και οι ιδρυτές του ζουν υπό συνεχή απειλή.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ένα ισραηλινό κυβερνητικό σχέδιο «ανάπλασης» προκάλεσε το κλείσιμο των περισσότερων επιχειρήσεων στο σουκ για πολλά χρόνια. Όταν τελικά η αγορά άνοιξε ξανά, μεγάλο μέρος της ζωτικότητάς της είχε εξασθενίσει. Ωστόσο, το Liwan έπαιξε καθοριστικό ρόλο εμπνέοντας την εμφάνιση νέων πολιτιστικών χώρων και ενός κινήματος πολιτιστικής αντίστασης που επικεντρωνόταν στη διεκδίκηση της παλαιστινιακής ταυτότητας, κάτι που το κράτος του Ισραήλ αρνείται.

Three Promises (Ντοκιμαντέρ, 60’)

Ο Yousef Srouji Yousef είναι ένας πρωτοεμφανιζόμενος δημιουργός ντοκιμαντέρ με πάθος για την αφήγηση και με επίκεντρο του ενδιαφέροντος του, τον αντίκτυπο της παλαιστινιακής κατοχής και το ψυχικό σθένος της κοινότητας σε περιοχές συγκρούσεων. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου Development Practice του πανεπιστημίου UC Berkeley και στοχεύει, με τις δεξιότητές του, να ενδυναμώσει τις περιθωριοποιημένες κοινότητες της Μέσης Ανατολής. Πέρασε μέρος της παιδικής του ηλικίας στην Παλαιστίνη και αργότερα μετακόμισε στο Κατάρ κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Ιντιφάντα και απέκτησε πτυχίο στα Οικονομικά από το University of British Columbia. Ο Yousef έχει λάβει υποτροφίες από το SFFilm Catapult Documentary Fellowship και το Gotham Documentary Feature Lab, καθώς και production και post-production υποτροφίες από το AFAC (Arab Fund for Arts and Culture).

Το «Three Promises» είναι μια σπαρακτική καταγραφή της ζωής μιας οικογένειας εν μέσω σύγκρουσης. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 κι ενώ ο ισραηλινός στρατός απαντά στη δεύτερη ιντιφάντα, η Suha καταγράφει την καθημερινή πάλη της οικογένειάς της, που σημαδεύεται από υπόγεια καταφύγια και τον φόβο των παιδιών της. Σε στιγμές μεγάλης απειλής, δίνει υποσχέσεις στον Θεό, ορκιζόμενη να φύγει αν επιζήσουν. Το 2017, ο γιος της και σκηνοθέτης της ταινίας, αποκαλύπτει αυτό το αρχείο και ξεκινά ένα ταξίδι προσπαθώντας να κατανοήσει γιατί η Suha εξιστόρησε τα βάσανά τους και καθυστέρησε τη φυγή τους. Αυτό το ντοκιμαντέρ ξεσκεπάζει τη βαθιά αγάπη μιας μητέρας μέσα στη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου. Ο Yousef Srouji, ο σκηνοθέτης, συνεχίζει την αφήγηση της Suha, αποτρέποντας έτσι το σβήσιμο των προσωπικών και συλλογικών αναμνήσεων.

Nation Estate (Si Fi, 10’)

Η Larissa Sansour, γεννημένη στην Παλαιστίνη, είναι μια παγκοσμίως γνωστή καλλιτέχνιδα γνωστή για την εξερεύνηση της τομής μεταξύ μύθου και ιστορικής αφήγησης. Σπούδασε καλές τέχνες στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Κοπεγχάγη, εστιάζοντας στη χρήση της επιστημονικής φαντασίας για να μιλήσει για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Το ευρύ portfolio της περιλαμβάνει ταινίες, installations, φωτογραφίες και γλυπτά.

Το έργο της Sansour έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση, με εκθέσεις σε διάσημους χώρους όπως το Tate Modern, το MoMA, το Pompidou Centre και η Μπιενάλε της Κωνσταντινούπολης. Εκπροσώπησε τη Δανία στην 58η Μπιενάλε της Βενετίας το 2019 και ήταν συν-αποδέκτης του αξιοσέβαστου βραβείου Jarman το 2020. Σημαντικές πρόσφατες ατομικές της εκθέσεις περιλαμβάνουν εκείνες στη Whitworth Gallery, KINDL, Copenhagen Contemporary, Bluecoat, Bildmuseet και Dar El-Nim.

Επί του παρόντος, η Sansour, που κατοικεί και δημιουργεί στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνεχίζει, με την τέχνη της, να αιχμαλωτίζει και να βάζει σε σκέψη το κοινό σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μια μικρού μήκους ταινία επιστημονικής φαντασίας που απεικονίζει την Παλαιστίνη σαν ουρανοξύστη, με κάθε όροφο να αντιπροσωπεύει μια πόλη της Παλαιστίνης. Μια παλαιότερη έκδοση του έργου τράβηξε την προσοχή όταν αποκλείστηκε από έναν διαγωνισμό στο Musée de l'Elysée και, σύμφωνα με ισχυρισμούς, αυτό έγινε λόγω υπαινιγμών πολιτικής φύσης.

Alam (Δράμα, 110’)

Ο Firas Khoury είναι Παλαιστίνιος σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Αποφοίτησε με BΑ στον κινηματογράφο. Ο Khoury έχει στο ενεργητικό του αρκετές ταινίες μικρού μήκους. Ανάμεσά τους, οι βραβευμένες Seven Days in Deir Bulus (2007) και Yellow Mums (2010).

Αυτές οι ταινίες κυκλοφόρησαν σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο αλλά και σε τηλεοπτικά κανάλια, συμπεριλαμβανομένων των Arte και VVD. Το 2019 ολοκλήρωσε το επόμενο μικρού μήκους του, το Maradona’s Legs, το οποίο έλαβε εκείνη τη χρονιά το βραβείο Robert Bosch Stiftung καθώς και την υποστήριξη του Medienboard του Βερολίνου. Η ταινία προβλήθηκε στο Palm Springs Film Festival. Σε μια παλαιστινιακή πόλη, ο Tamer και οι φίλοι του ζουν τη ζωή ενός τυπικού μαθητή γυμνασίου μέχρι την άφιξη της όμορφης Maysaa. Για να την ευχαριστήσει, ο Tamer δέχεται να λάβει μέρος σε μια μυστηριώδη επιχείρηση σημαίας την παραμονή της Ημέρας της Ανεξαρτησίας του Ισραήλ που είναι ημέρα πένθους για τους Παλαιστίνιους.

The Cup Reader (Δράμα, 12’)

Η Suha Araj, σκηνοθέτις και εκπαιδευτικός, εξερευνά στη δουλειά της την εκτόπιση των μεταναστευτικών κοινοτήτων και τις συνδέσεις πολιτισμικού πλαισίου. Το τελευταίο της σενάριο, «Khsara», αντιπαραβάλλει χιουμοριστικά τις προσδοκίες που υπάρχουν σε ένα πολιτισμικό πλαίσιο και έχει λάβει την υποστήριξη των Sundance, RAWI, Torino Film Lab και άλλων. Η Suha έχει μακρά εμπειρία στην επιλογή ταινιών και τη συμβουλευτική, συμπεριλαμβανομένου του Slingshot HipHop του Sundance. Είναι επίσης γνωστή για την μικρού μήκους ταινία της «I am Palestine». Οι καλλιτεχνικές προσπάθειες της Suha επεκτείνονται στα installation και την υποκριτική. Συνίδρυσε το DivineCaroline.com, μια πλατφόρμα αφήγησης για γυναίκες, και αυτή την περίοδο διδάσκει στο Tribeca Institute.

Η νεαρή Warde αφήνει το σπίτι των πεθερικών της ντροπιασμένη, εξαιτίας του λευκού σεντονιού το πρωί μετά την πρώτη νύχτα του γάμου της. Σαράντα τέσσερα χρόνια αργότερα ψιλοκόβει λαχανικά με την μικρότερη αδερφή της Jeleleh που φαντασιώνεται να παντρευτεί μια μέρα τον George Clooney. Η Warde είναι μια διαβόητη καφεμάντισσα και προξενήτρα που δέχεται πελάτες από όλη την Παλαιστίνη, ωστόσο οι συμβουλές της δεν προέρχονται πάντα από το φλιτζάνι. Στην άλλη πλευρά της πόλης, η Τζίνα, μια απρόθυμη νύφη, σέρνει τον επισκέπτη ξάδερφό της στους δρόμους του χωριού για να ζητήσει την καθοδήγηση της Warde την μεγάλη ημέρα του γάμου της. Κάθε γυναίκα καλείται να αντιμετωπίσει τις πεποιθήσεις της.

The Wanted 18 (Ντοκιμαντέρ, 75’)

Ο Amer Shomali είναι ένας Παλαιστίνιος διεπιστημονικός εικαστικός που χρησιμοποιεί την εννοιολογική τέχνη (Conceptual Art), την ζωγραφική, τα ψηφιακά μέσα, τις ταινίες και τα κόμικς για να εξερευνήσει τα παλαιστινιακά κοινωνικοπολιτικά ζητήματα και την επαναστατική εικονογραφία. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στο animation του Arts University Bournemouth στο Ηνωμένο Βασίλειο και πτυχίου αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Birzeit, στη Δυτική Όχθη. Γεννήθηκε στο Κουβέιτ το 1981 και ζει στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης.

Το 1987, ο ισραηλινός στρατός καταδιώκει 18 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής στο Beit Sahour στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, περιοχή που θεωρείται απειλή λόγω της παραγωγής γάλακτος από Παλαιστίνιους και καταλήγουν να παίζουν την γάτα με το ποντίκι. Η πόλη ενώνει τις δυνάμεις της για να κρύψει τις αγελάδες, μοιράζοντας κρυφά «γάλα ιντιφάντα». Το «The Wanted 18» υπογραμμίζει τη μαζική κινητοποίηση και τη μη βίαιη αντίσταση κατά τη διάρκεια της Πρώτης Ιντιφάντα, προσφέροντας μια μοναδική οπτική στο θέμα της οικοδόμησης του έθνους από τον λαό και όχι από τους πολιτικούς.