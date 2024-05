Aποκαλύφθηκε ύφασμα που μπορεί να αντιμετωπίσει την ηχορύπανση

Ύφασμα μόλις και μετά βίας παχύτερο από μια ανθρώπινη τρίχα

Αμερικανοί ερευνητές κατασκεύασαν ένα ύφασμα τόσο λεπτό όσο μια ανθρώπινη τρίχα για να δημιουργήσουν έναν ελαφρύ, συμπαγή και αποτελεσματικό τρόπο μείωσης της μετάδοσης θορύβου.

Ο κόσμος γίνεται όλο και πιο θορυβώδης. Από το βουητό της κυκλοφορίας έξω από το παράθυρό σας μέχρι την εκκωφαντική τηλεόραση του γείτονα της διπλανής πόρτας και τους ήχους από το γραφείο ενός συναδέλφου, ο ανεπιθύμητος θόρυβος παραμένει ένα ηχηρό πρόβλημα.

Μπορεί ο θόρυβος να κατασταλεί με ένα ύφασμα μόλις και μετά βίας παχύτερο από μια ανθρώπινη τρίχα; Ερευνητές του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) ισχυρίζονται ότι κατάφεραν αυτό το εκπληκτικό κατόρθωμα. Μια διεπιστημονική συνεργασία ερευνητών από το διάσημο ινστιτούτο και συναδέλφων σε άλλα διακεκριμένα αμερικανικά πανεπιστήμια ανέπτυξαν ένα μεταξωτό ύφασμα που καταστέλλει τον ήχο και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ήσυχων χώρων.

Το μυστικό βρίσκεται στις ίνες

Το ύφασμα, περιέχει μια ειδική ίνα που δονείται όταν εφαρμόζεται ηχητική τάση σε αυτό. Οι ερευνητές αξιοποίησαν αυτές τις δονήσεις για να καταστείλουν τον ήχο με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας είναι ότι το δονούμενο ύφασμα παράγει ηχητικά κύματα που παρεμβαίνουν σε έναν ανεπιθύμητο θόρυβο για να τον ακυρώσουν, παρόμοια με τα ακουστικά ακύρωσης θορύβου, τα οποία λειτουργούν καλά σε ένα μικρό χώρο όπως τα αυτιά σας, αλλά δεν λειτουργούν σε μεγάλους χώρους όπως τα δωμάτια ή τα αεροπλάνα.

Η άλλη, πιο εκπληκτική τεχνική περιλαμβάνει την ακινητοποίηση του υφάσματος για την καταστολή των δονήσεων που είναι το κλειδί για τη μετάδοση του ήχου. Αυτό εμποδίζει τη μετάδοση του θορύβου μέσω του υφάσματος και ηρεμεί την ένταση του ήχου πέραν αυτού. Αυτή η δεύτερη προσέγγιση επιτρέπει τη μείωση του θορύβου σε πολύ μεγαλύτερους χώρους, όπως δωμάτια ή αυτοκίνητα.

Υφάσματα καταστολής θορύβου

Χρησιμοποιώντας κοινά υλικά όπως το μετάξι, ο καμβάς και η μουσελίνα, οι ερευνητές δημιούργησαν υφάσματα καταστολής θορύβου που θα ήταν πρακτικά εφαρμόσιμα σε πραγματικούς χώρους. Για παράδειγμα, θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο ύφασμα για να φτιάξει διαχωριστικά σε ανοιχτούς χώρους εργασίας ή λεπτούς υφασμάτινους τοίχους που εμποδίζουν τον ήχο να περάσει.

«Ο θόρυβος είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργηθεί από την ησυχία. Στην πραγματικότητα, για να κρατήσουμε τον θόρυβο έξω, αφιερώνουμε πολύ χώρο σε χοντρούς τοίχους», έγραψε η ομάδα. «Παρέχουμε έναν νέο μηχανισμό για τη δημιουργία ήσυχων χώρων με ένα λεπτό φύλλο υφάσματος», δήλωσε ο καθηγητής επιστήμης και μηχανικής υλικών Yoel Fink, ο οποίος ήταν ο κύριος συγγραφέας της μελέτης.

Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης ήταν η Dr. Grace (Noel) Yang και στην ομάδα της συμμετείχαν μεταπτυχιακοί φοιτητές του MIT και ο καθηγητής χημικής μηχανικής Zachary Smith, μεταπτυχιακοί φοιτητές του Case Western University στο Cleveland του Οχάιο, ο καθηγητής Chu Ma του University of Wisconsin στο Madison και ένας μεταπτυχιακός φοιτητής του Rhode Island School of Design.

Η μελέτη τους μόλις δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Advanced Materials με τίτλο «Single Layer Silk and Cotton Woven Fabrics for Acoustic Emission and Active Sound Suppression».

