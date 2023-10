Saw X: Τα ουρλιαχτά της ταινίας έστειλαν την αστυνομία στον μοντέρ - Νόμιζαν ότι βασάνιζε κόσμο

Η επίμαχη φρικιαστική σκηνή του Saw X

Οι γείτονες του μοντέρ κάλεσαν την αστυνομία επειδή άκουγαν τα ουρλιαχτά της ταινίας. Νόμιζαν ότι κάποιος βασανίζεται μέχρι θανάτου.

To Saw X παραλίγο να βάλει σε μπελάδες έναν μοντέρ της ταινίας, ο οποίος είδε τους αστυνομικούς τους Λος Άντζελες να χτυπούν το κουδούνι του γραφείου του για έλεγχο.



Βλέπετε, ο μοντέρ εργαζόταν πάνω σε σκηνές της ταινίας έχοντας τον ήχο πολύ δυνατά στο γραφείο του στο βόρειο Χόλιγουντ με αποτέλεσμα να προκαλέσει την έντονη ανησυχία των γειτόνων του που ακούγοντας τα αγωνιώδη ουρλιαχτά, πίστεψαν ότι κάποιος βασανίζεται μέχρι θανάτου.



Το περιστατικό αφηγήθηκε ο σκηνοθέτης της ταινίας, Κέβιν Γκρόιτερτ σε πρόσφατη συνέντευξη του στο NME. Όπως είπε, ο Στιβ Φορν έφτιαχνε τον ήχο σε μια φρικιαστική σκηνή της ταινίας κατά την οποία ένας χαρακτήρας προσπαθούσε να ξεφύγει από την «παγίδα ματιών με τους δύο σωλήνες», αλλιώς θα έχανε την όρασή του.

Κατά τη διάρκεια της σκηνής αυτής ακούγονται έντονες κραυγές, ουρλιαχτά φόβου και διάφορα ηχητικά εφέ με αποτέλεσμα οι έντρομοι να καλέσουν την αστυνομία του Λος Άντζελες.



«Ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα», είπε ο Γκρόιτερτ και συνέχισε, «Έχουμε κάμερα στο κουδούνι και είδαμε να έρχεται η αστυνομία. [Ο Φορν άνοιξε την πόρτα] και οι αστυνομικοί είπαν "οι γείτονες μας κάλεσαν και είπαν ότι κάποιος βασανίζεται μέχρι θανάτου εδώ". Και τότε εκείνος απάντησε "Βασικά, δουλεύω σε μια ταινία… Μπορείτε να μπείτε και να κοιτάξετε αν θελετε. Οι αστυνομικοί άρχιαν να γελάνε και είπαν "θα το θέλαμε αλλά βλέπουμε ότι είναι όλα εντάξει". Πρέπει να ήταν μια τρομερά ρεαλιστική σκηνή», είπε ο Γκρόιτερτ.



Ο Γκρόιτερτ ο οποίος έχει σκηνοθετήσει τρεις ταινίες Saw και έχει μοντάρει επτά, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού πρόσθεσε: «Είναι μια αρκετά αστεία ιστορία… Επιπλέον, ο Steve είναι τύπος χαμηλών τόνων. Μπορώ να φανταστώ το ύφος στο πρόσωπό του όταν συνειδητοποίησε τι συνέβαινε!».

Το Saw X προβάλλεται ήδη στα ελληνικά σινεμά. Η σύνοψη της ταινίας αναφέρει:



Ο Jigsaw επιστρέφει... Το πιο ανησυχητικό επεισόδιο του SAW εξερευνά ακόμη το ανείπωτο κεφάλαιο του πιο προσωπικού παιχνιδιού του Jigsaw. Ανάμεσα στα γεγονότα του SAW I και II, ένας άρρωστος και απελπισμένος Τζον ταξιδεύει στο Μεξικό για μια επικίνδυνη και πειραματική ιατρική διαδικασία με την ελπίδα μιας θαυματουργής θεραπείας για τον καρκίνο του - μόνο για να ανακαλύψει ότι ολόκληρη η επέμβαση είναι μια απάτη με σκοπό την εξαπάτηση των πιο ευάλωτων.



Οπλισμένος με έναν καινούργιο σκοπό, ο διαβόητος κατά συρροή δολοφόνος επιστρέφει στη δουλειά του, αντιστρέφοντας την κατάσταση προς τους απατεώνες με τον χαρακτηριστικό, σπλαχνικό τρόπο μέσα από δόλιες, διαταραγμένες και ευρηματικές παγίδες.



Διαβάστε επίσης





64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Οι βραβευμένες ταινίες έναρξης και λήξης

Οκτώβριος στο Netflix με Λουπέν, Μπέκαμ και ανεξιχνίαστα εγκλήματα

«Argylle»: Με άρωμα Ελλάδας η νέα ταινία του «The Witcher» Χένρι Κάβιλ

Σινεμά: Η ταινία για γερά στομάχια και ο Γούντι Άλεν