Ο «Αλχημιστής» του Πάουλο Κοέλιο γίνεται ταινία

Όταν θέλεις πάρα πολύ κάτι, όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να τα καταφέρεις, λέει ο Πάοουλο Κοέλιο στον Αλχημιστή που ετοιμάζεται να ζωντανέψει στο σινεμά.

Όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να γίνει… ακόμα και ταινία, θα μπορούσαμε να πούμε στην περίπτωση του Πάουλο Κοέλιο ο οποίος θα δει τον Αλχημιστή του να παίρνει σάρκα και οστά στη μεγάλη οθόνη.



Την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου έχει αναλάβει η Legendary Entertainment με την TriStar, ενώ το σενάριο διασκευάζει ο βραβευμένος με BAFTA και Tony, Βρετανός σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας, Τζακ Θρον της Enola Holmes, του Wonder, του θεατρικού Harry Poter and Cursed Child, κ.ά.



Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter η ταινία βρίσκεται ήδη στα σκαριά. Στο παρελθόν έχουν γίνει προσπάθειες για τη μεταφορά του best seller βιβλίου στην οθόνη, οι οποίες κατέληξαν σε ναυάγιο.

Μετά την αρχική επιτυχία του βιβλίου, η Warner Brothers αγόρασε τα δικαιώματα προσαρμογής, αλλά ο Κοέλιο που είχε την τελευταία λέξη στο σενάριο ήταν δυσαρεστημένος με τα προσχέδια. Πιο πρόσφατα, τα Westbrook Studios των Will Smith και Jada Pinkett-Smith απέκτησαν τα δικαιώματα, αλλά η ταινία απέτυχε να υλοποιηθεί. Το βιβλίο έχει προηγουμένως γίνει θεατρικό έργο και graphic novel, ενώ έχει αποτελέσει έμπνευση για ένα concept άλμπουμ με τις ευλογίες του Βραζιλιάνου συγγραφέα.

Το βιβλίο κυκλοφορεί στη χώρα μας από τις εκδόσεις Λιβάνη

Λίγα λόγια για το βιβλίο

«Όταν θέλεις πάρα πολύ κάτι, όλο το σύμπαν

συνωμοτεί για να τα καταφέρεις».

«Όταν διαβάζει κανείς τον Αλχημιστή είναι

σαν να αγναντεύει την ανατολή του ήλιου, την ώρα

που όλος ο υπόλοιπος κόσμος ακόμα κοιμάται».

Ο Αλχημιστής κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1988. Αρχικά γράφτηκε στα Πορτογαλικά, αλλά μέχρι το 2009 έχει μεταφραστεί σε 67 γλώσσες. Το αλληγορικό αυτό μυθιστόρημα, ακολουθεί έναν νεαρό βοσκό από την Ανδαλουσία, τον Σαντιάγκο, στο ταξίδι του στην Αίγυπτο μετά από επαναλαμβανόμενα όνειρα που είχε πως θα βρει εκεί κάποιον θησαυρό.

Το βιβλίο εξελίχθηκε στο να γίνει παγκόσμιο best-seller. Σύμφωνα με το AFP, έχει πουλήσει πάνω από 65 εκατομμύρια αντίτυπα σε πάνω από 150 χώρες, κάτι που το κάνει ένα από τα πιο διάσημα, σε πωλήσεις, βιβλία στην ιστορία. Βρίσκεται στη λίστα: Βιβλία με περισσότερα από 100 εκατομ. αντίτυπα. Το 2009 του απονεμήθηκε το Βραβείο Γκίνες 2009 για τον πιο πολυμεταφρασμένο συγγραφέα στον κόσμο για το βιβλίο Ο Αλχημιστής.

Ο Αλχημιστής είναι η ιστορία του Σαντιάγο, ενός νεαρού βοσκού της Ανδαλουσίας, που αφήνει την πατρίδα του για να ριχτεί στην αναζήτηση ενός θησαυρού κρυμμένου στις πυραμίδες. Στο δρόμο, ο Σαντιάγο θα συναντήσει μια πανέμορφη γυφτοπούλα, έναν άντρα που αποκαλεί τον εαυτό του βασιλιά κι έναν αλχημιστή, ο οποίος θα τον μάθει να διαβάζει τα σημάδια της μοίρας, να ακούει την καρδιά του και, πάνω απ’ όλα, να ακολουθεί με πίστη και αποφασιστικότητα το όνειρό του.



Απευθυνόμενο στο «παιδί» που ο καθένας μας κρύβει μέσα του, το βιβλίο αυτό του Κοέλιο αποτελεί έναν υπέροχο φιλοσοφικό μύθο, εκθαμβωτικό στην απλότητα και τη σοφία του, τον οποίο συχνά συγκρίνουν με το Μικρό Πρίγκιπα του Σεντ Εξιπερί.

