Burt Young: Όταν έβγαζε τα γάντια του μποξ έπιανε τα πινέλα - Το δώρο του Σταλόνε

Ποιος ήταν ο ηθοποιός Burt Young που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών - Από τους Αμερικανούς πεζοναύτες και τα ρινγκ, στα κινηματογραφικό πλατό και στις γκαλερί

Ο Gerald Tommaso DeLouise κατά κόσμον Burt Young, έγινε παγκόσμια γνωστός μέσα από τις ταινίες Ρόκι. Έπαιξε τον κουνιάδο του Ρόκι Μπαλμπόα και τον καλύτερο φίλο του «Paulie Pennino» και στις έξι ταινίες του franchise.



Η ερμηνεία του στην πρώτη ταινία τού χάρισε μια υποψηφιότητα για το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου. «Μου άρεσε να παίζω με αυτόν τον τύπο και ήταν ευχαρίστηση κάθε τρία, τέσσερα χρόνια, να επιστρέφω βλέποντας πώς είναι η γκαρνταρόμπα του. Είναι βαρύς; Είναι λεπτός; Το διασκέδαζα», είχε πει ο ίδιος για το ρόλο του «Paulie».

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Σιλβέστερ Σταλόνε είχε χαρίσει στον Young ένα χρυσό ρολόι Cartier με την υπογραφή του, τη δεκαετία του 1990, το οποίο συνήθιζε να φοράει έως το τέλος.

Ο ιταλικής καταγωγής, Burt Young, γεννήθηκε στις 30 Απριλίου του 1940 και μεγάλωσε στο Κουίνς της Νέας Υόρκης.



Υπηρέτησε στους Αμερικανούς πεζοναύτες από το 1957 έως το 1959, ενώ ήταν και ο ίδιος μποξέρ. Ο ίδιος ισχυριζόταν ότι ήταν επαγγελματίας πυγμάχος με ρεκόρ 17-0, αλλά αγωνίστηκε με ψευδώνυμα. Έλεγε επίσης ότι ο Cus D'Amato που εκπαίδευσε τον Floyd Patterson και αργότερα τον Μάικ Τάισον ήταν επίσης ο μάνατζέρ του.



Ο Young ήταν επίσης ζωγράφος. Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε γκαλερί σε όλο τον κόσμο. Ως εικαστικός, συνεργάστηκε με τον συγγραφέα Gabriele Tinti, για τον οποίο σχεδίασε το εξώφυλλο της ποιητικής συλλογής All Over, καθώς και την εικονογράφηση του βιβλίου τέχνης A Man. Μερικοί από τους πραγματικούς πίνακες του Young παρουσιάστηκαν σε μια σκηνή στο Rocky Balboa όταν ο Paulie απολύεται από το εργοστάσιο συσκευασίας κρέατος.





Burt Young AP

Ο Young ήταν επίσης συγγραφέας και μεταξύ άλλων είχε γράψει δύο σενάρια ταινιών, δύο θεατρικά έργα και ένα ιστορικό μυθιστόρημα 400 σελίδων με τίτλο Endings.



Είχε εμφανιστεί σε δύο ταινίες που ήταν υποψήφιες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας: Chinatown (1974) και Rocky (1976), με το δεύτερο να κερδίζει στην κατηγορία.



Το 1984 έτρεξε στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης.



Ήταν ιδιοκτήτης εστιατορίου στο Bronx της Νέας Υόρκης.

Ο Young εμφανίστηκε σε ταινίες όπως Chinatown (1974), The Gambler (1974), The Killer Elite (1975), Convoy (1978), Uncle Joe Shannon (1978), Once Upon a Time in America (1984), The Pope of Greenwich Village (1984), A Summer to Remember (1985), Back to School (1986), Last Exit to Brooklyn (1990), Mickey Blue Eyes (1999), Transamerica (2005), Win Win (2011) και Bottom of the 9η (2019).



Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποχαιρετά με ανάρτησή του τον αγαπημένο του φίλο:



«Στον αγαπητό μου φίλο, BURT YOUNG, ήσουν ένας απίστευτος άνθρωπος και καλλιτέχνης, θα μου λείψεις πολύ σε εμένα και στον κόσμο».



