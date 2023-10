Μάθιου Πέρι: Τα τελευταία μηνύματα που έστειλε σε πρώην συμπρωταγωνίστρια του

Η ηθοποιός Ιόν Σκάι μοιράζεται την τελευταία επικοινωνία που είχε με τον Μάθιου Πέρι μερικές ημέρες πριν το θάνατό του στις 28 Οκτωβρίου.

Η Ιόν Σκάι (Ione Skye) μοιράζεται την τελευταία επικοινωνία που είχε με τον Μάθιου Πέρι, ο οποίος «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή το Σάββατο (28/10) σε ηλικία 54 ετών, βουλιάζοντας στη θλίψη εκατομμύρια θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο.

Η Σκάι έπαιξε με τον Πέρι στη δραματική ταινία «A Night In The Life Of Jimmy Reardon» του 1988 η οποία αποτέλεσε το κινηματογραφικό ντεμπούτο του ηθοποιού. Στην ταινία πρωταγωνιστούσε ο πρόωρα χαμένος, Ρίβερ Φίνιξ.

Η ηθοποιός έσπευσε να τον αποχαιρετήσει αναρτώντας στο Instagram με κοινή τους φωτογραφία από τα παλιά, γράφοντας στη λεζάντα της: «Είμαι πολύ, πολύ λυπηρό. Λάτρεψα αυτόν τον τύπο».



Στην ίδια ανάρτηση, μοιράστηκε τα τελευταία μηνύματα που της έστειλε ο Πέρι στις 15 Οκτωβρίου, κάνοντας αναφορά στο τραγούδι του Peter Gabriel «In Your Eyes» που ακουγόταν στην ταινία του 1989 «Say Anything», στην οποία πρωταγωνιστούσαν η ίδια και ο Τζον Κιούζακ.

Στα μηνύματα αυτά, ο Πέρι τής γράφει: «Γεια! Ελπίζω όλα καλά. Έκανα διαλογισμό (διαλογίζομαι τώρα) και το "In Your Eyes" άρχισε να παίζει. Και αμέσως σκέφτηκα εσένα και πόσο όμορφη είσαι». Εκείνη τού απαντά: «Συγκλονιστικό. Μου αρέσει».



Ο Πέρι στέλνει ξανά λέγοντας: «Ελπίζω να είσαι υγιής και ευτυχισμένη» και η Σκάι του απαντά: «Ναι, είμαι και τα δύο νομίζω! Χαίρομαι που έχω νέα σου. Έχω μόνο καλές αναμνήσεις από εσένα».



Ο σταρ του Friends της στέλνει ως απάντηση: «Κι εγώ. Εκείνο το απόγευμα, απλώς καθόμουν στο διαμέρισμά μου και να ΄σαι!».

Τα συγκινητικά σκίτσα και οι αναρτήσεις των φαν που ραγίζουν καρδιές

Από τα ξημερώματα της Κυριακής που έγινε γνωστός ο θάνατος του Μάθιου Πέρι, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή το Σάββατο (28/10), όλοι οι φαν της σειράς και του ηθοποιού έχουμε νιώσει σαν να χάσαμε ένα δικό μας φιλαράκι, τον δικό μας αγαπημένο φίλο, «Τσάντλερ Μπινγκ». Άκρως συγκινητικά είναι τα διάφορα σκίτσα και οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει από φαν και ομάδες των Friends στα social media και τα οποία όλοι κάνουμε «share» σε posts και σε stories εκφράζοντας μας τη θλίψη μας για το θάνατο του «φίλου» μας «Τσάντλερ».







