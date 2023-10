Rammstein: Aνακοινώθηκε ο χώρος της συναυλίας τους στην Ελλάδα

Οι Rammstein θα παίξουν στο Athens Olympic Complex, τον εξωτερικό χώρο του ΟΑΚΑ

Ανακοινώθηκε επιτέλους ο χώρος της συναυλίας των Rammstein στην Αθήνα, την Πέμπτη 30 Μαΐου! Οι Γερμανοί επιστρέουν στη χώρα μας μετά από 14 χρόνια, για μια μεγάλη συναυλία στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ, δηλαδή εκεί όπου έγινε η συναυλία των Imagine Dragons πρόσφατα ή των Μuse τα προηγούμενα χρόνια.



Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου στις 12:00 μέσω του www.ticketmaster.gr. Τα μέλη του fan-club των Rammstein "LIFAD" θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν εισιτήρια από την Τρίτη 7 Νοεμβρίου στις 12:00 έως την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου στις 12:00. Κάθε μέλος του LIFAD μπορεί να αγοράσει έως έξι (6) εισιτήρια ανά συναυλία μέσω της προπώλησης του LIFAD.

Πληροφορίες εισιτηρίων υπάρχουν στο rammstein.com/tickets.

Οι Rammstein έρχονται στην Ελλάδα με ένα γιγαντιαίο και φαντασμαγορικό σόου. Οι Rammstein επιστρέφουν στην Ευρώπη το 2024 για την επόμενη περιοδεία τους δημιουργώντας φρενίτιδα στους φαν και βάζοντας σε πειρασμό νέους θεατές να τους θαυμάσουν από κοντά.

Την επόμενη χρονιά, οι Rammstein θα «πακετάρουν» ξανά στα φορτηγά τους το τεράστιο σκηνικό τους, με τα πυροτεχνήματα που προκαλούν δέος σε όποιον τυχερό τα αντικρύσει και θα βγουν στον δρόμο.

Εκατομμύρια θεατές που παρακολούθησαν τα sold-out shows του συγκροτήματος τα τελευταία χρόνια μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι οι συναυλίες τους αποτελούν μια μοναδική κι αξέχαστη live μουσική εμπειρία.

Η πολυαναμενόμενη εμφάνισή τους σκαρφαλώνει με άνεση στην κορυφή της λίστας με τις καλύτερες συναυλίες των τελευταίων ετών, με ένα setlist που θα περιλαμβάνει όλες τις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος. Έχουν περάσει ήδη 14 χρόνια από την τελευταία φορά που τους είδαμε σε ελληνικό έδαφος. Οι Γερμανοί σούπερ σταρ επιστρέφουν πιο δημοφιλείς και πιο πετυχημένοι από ποτέ για να μας χαρίσουν μια μοναδική βραδιά στην Αθήνα.

Το 2024, ακριβώς πριν την 30ή επέτειο των Rammstein, χρόνια πιστοί αλλά και νέοι οπαδοί θα έχουν και πάλι την ευκαιρία να ζήσουν ζωντανά το "γιγαντιαίο show" του συγκροτήματος που θα αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο συναυλιακό μας καλοκαίρι.

Πέμπτη 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Athens Olympic Complex!



EUROPE STADIUM TOUR 2024

11.05.2024 – Czech Republic, Prague, Airport Letňany

12.05.2024 – Czech Republic, Prague, Airport Letňany

15.05.2024 – Germany, Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe)

16.05.2024 – Germany, Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe)

18.05.2024 – Germany, Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe)

19.05.2024 – Germany, Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe)

24.05.2024 – Serbia, Belgrade, Ušće Park

25.05.2024 – Serbia, Belgrade, Ušće Park

30.05.2024 – Greece, Athens, Olympic Complex

05.06.2024 – Spain, San Sebastián, Estadio Anoeta

08.06.2024 – France, Marseille, Orange Vélodrome

11.06.2024 – Spain, Barcelona, Estadi Olímpic

15.06.2024 – France, Lyon, Groupama Stadium

18.06.2024 – Netherlands, Nijmegen, Goffertpark

19.06.2024 – Netherlands, Nijmegen, Goffertpark

23.06.2024 – Ireland, Dublin, RDS Arena

27.06.2024 – Belgium, Ostend, Park Nieuwe Koers

28.06.2024 – Belgium, Ostend, Park Nieuwe Koers

05.07.2024 – Denmark, Copenhagen, Valbyparken

11.07.2024 – Germany, Frankfurt, Deutsche Bank Park

12.07.2024 – Germany, Frankfurt, Deutsche Bank Park

17.07.2024 – Austria, Klagenfurt, Wörthersee Stadion

18.07.2024 – Austria, Klagenfurt, Wörthersee Stadion

21.07.2024 – Italy, Reggio Emilia, RCF Arena (Campovolo)

26.07.2024 – Germany, Gelsenkirchen, Veltins-Arena

27.07.2024 – Germany, Gelsenkirchen, Veltins-Arena

29.07.2024 – Germany, Gelsenkirchen, Veltins-Arena

30.07.2024 – Germany, Gelsenkirchen, Veltins-Arena

31.07.2024 – Germany, Gelsenkirchen, Veltins-Arena





