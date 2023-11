Βραβείο Booker 2023: Στον συγγραφέα Paul Lynch για το βιβλίο «Prophet Song»

Ο Ιρλανδός συγγραφέας Paul Lynch κέρδισε το φετινό βραβείο Booker για το δυστοπικό μυθιστόρημα «Prophet Song»

Ο Paul Lynch είναι ο συγγραφέας που κέρδισε το βραβείο Booker 2023 για το βιβλίο του «Prophet Song». Ο Ιρλανδός συγγραφέας μαζί με το βραβείο λαμβάνει 50.000 λίρες (περίπου 57.000 ευρώ). Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή (26/11) στο Old Billingsgate του Λονδίνου. To βραβείο απένειμε ο νικητής του 2022, Shehan Karunatilaka.

«Αυτός είναι ένας θρίαμβος της συναισθηματικής αφήγησης. Με μεγάλη παραστατικότητα, το Prophet Song αποτυπώνει τις κοινωνικές και πολιτικές ανησυχίες της σημερινής μας εποχής. Οι αναγνώστες θα το βρουν συγκλονιστικό και αληθινό και δεν θα ξεχάσουν γρήγορα τις προειδοποιήσεις του», δήλωσε η Esi Edugyan, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής.



Ο Λιντς είναι ο πέμπτος Ιρλανδός συγγραφέας που κερδίζει το Βραβείο Μπούκερ, μετά την Ίρις Μέρντοχ, τον Τζον Μπάνβιλ, τον Ρόντι Ντόιλ και την Αν Ενράιτ. Η βορειοϊρλανδή συγγραφέας Άννα Μπερνς κέρδισε το 2018. Ο Λιντς ήταν ένας από τους τέσσερις Ιρλανδούς συγγραφείς που μπήκαν στη μακρά λίστα φέτος.

Αυτό είναι το πέμπτο μυθιστόρημα του συγγραφέα (προηγήθηκαν τα: Beyond the Sea, Grace, The Black Snow και Red Sky in Morning), ωστόσο ήταν η πρώτη του υποψηφιότητα για Booker. Πρόκειται για ένα δυστοπικό βιβλίο που ακολουθεί την κλειστοφοβική ζωή μιας μητέρας όταν αυτή ανατρέπεται σε μια Ιρλανδία που βυθίζεται στην τυραννία. Ο Λιντς ο οποίος ζει στο Δουβλίνο, έγραψε το βιβλίο κατά τη διάρκεια της καραντίνας του κορονοϊού.

Ο Paul Lynch είπε ότι δεν ήταν εύκολο να γράψει αυτό το βιβλίο ενώ ένιωσε πως «έβαζε την καριέρα του ως συγγραφέα σε κίνδυνο», όμως ένιωσε ότι έπρεπε να πάει ως το τέλος.

«Προσπαθούσα να δω το σύγχρονο χάος. Η αναταραχή στις δυτικές δημοκρατίες. Το πρόβλημα της Συρίας – η κατάρρευση ενός ολόκληρου έθνους, το μέγεθος της προσφυγικής κρίσης και η αδιαφορία της Δύσης. Το Prophet Song εν μέρει είναι μια προσπάθεια ριζοσπαστικής ενσυναίσθησης. Για να καταλάβουμε καλύτερα, πρέπει πρώτα να βιώσουμε το πρόβλημα μόνοι μας. Έτσι, επιδίωξα να εμβαθύνω στο δυστοπικό φέρνοντας σε αυτό έναν υψηλό βαθμό ρεαλισμού. Ήθελα κάνω τους αναγνώστες να βυθιστούν σε τέτοιο βαθμό που μέχρι το τέλος του βιβλίου, όχι απλώς θα γνώριζαν, αλλά θα ένιωθαν αυτό το πρόβλημα μόνοι τους».





Ο Ιρλανδός συγγραφέας ποζάρει με το βιβλίο του AP



​Ο Paul Lynch γεννήθηκε στο Limerick το 1977, μεγάλωσε στο Co Donegal και ζει στο Δουβλίνο. Προηγουμένως ήταν επικεφαλής κριτικός κινηματογράφου της εφημερίδας Sunday Tribune της Ιρλανδίας από το 2007 έως το 2011 και έγραφε τακτικά για τον κινηματογράφο για τους Sunday Times.

