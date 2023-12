Αλίσια Κις: Η συναυλία - έκπληξη σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Λονδίνο

Φανταστείτε να βρίσκεστε στο σταθμό του τρένου και να βλέπετε μπροστά σας έναν παγκοσμίου φήμης τραγουδιστή, να παίζει και να τραγουδά - Αυτό συνέβη με την Αλίσια Κις σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Λονδίνο

Mια πολύ μεγάλη έκπληξη περίμενε τους επιβάτες σιδηροδρομικού σταθμού του Λονδίνου, οι οποίοι είδαν μπροστά τους την Αλίσια Κις, καθισμένη σε ένα πιάνο να παίζει και να τραγουδά.



Η αναπάντεχη αυτή η εμφάνιση της Αμερικανίδας τραγουδίστριας και στιχουργού έγινε στο St Pancras International, έναν από τους κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς του Λονδίνου που συνδέει την βρετανική πρωτεύουσα με την υπόλοιπη Ευρώπη.



Η Αλίσια Κις έπαιξε ορισμένες από τις επιτυχίες της σε ένα μαύρο πιάνο, το οποίο είχε κάποτε δωρίσει στο εν λόγω κτίριο ο Έλτον Τζον.

Η βραβευθείσα με 15 Grammy μουσικός ερμήνευσε τέσσερα τραγούδια, μεταξύ αυτών τα χιτ 'Empire State of Mind', 'If I Ain't Got You' και 'No One'.

Πλήθος συγκεντρωμένων επευφημούσε την Κις κατά τη διάρκεια της μίνι, σόλο συναυλίας της, στο πλαίσιο της οποίας τραγούδησε επίσης την πρόσφατη επιτυχία της ‘Lifeline’, από το σάουντρακ του νέου μιούζικαλ 'The Color Purple'.

Η εμφάνιση της Αλίσια Κις διήρκεσε περίπου 10 λεπτά, με το ενθουσιώδες κοινό να μην χάνει την ευκαιρία για να βγάλει φωτογραφίες και να τραβήξει βίντεο.

Το Σαββατοκύριακο η Αμερικανίδα σταρ της R&B βρέθηκε στο Λονδίνο, όπου έδωσε μια συναυλία στο O2 Arena της βρετανικής πρωτεύουσας.



