Πολιτιστική ατζέντα Newsbomb.gr: Nύχτα των Ευχών, χριστουγεννιάτικα πάρτι και παραμυθένια μιούζικαλ

Τζωρτζίνα Ντούτση

22/12/2023 15:00

Tα Χριστούγεννα είναι επιτέλους εδώ και μας καλούν να νιώσουμε και πάλι παιδιά, να περάσουμε όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους μας, να ξεκουραστούμε, να διασκεδάσουμε, εν ολίγοις να μπούμε σε mood γιορτινό!



Η πόλη έχει φορέσει από καιρό τα καλά της και υποδέχεται κοινό και καλλιτέχνες, οι θεατρικές σκηνές έχουν προσθέσει έξτρα παραστάσεις στο πρόγραμμά τους, ενώ οι μουσικές σκηνές ετοιμάζονται να ανεβάσουν το κέφι στα ύψη στο ρεβεγιόν των Χριστουγέννων.



Την Παραμονή των Χριστουγέννων (24/12) η βόλτα μας θα ξεκινήσει από την Πλατεία Κοτζιά για την καθιερωμένη πια «Νύχτα των Ευχών», το πιο ατμοσφαιρικό ρεβεγιόν Χριστουγέννων!

H μαγική Νύχτα των Ευχών στην Πλατεία Κοτζιά, την Παραμονή των Χριστουγέννων

Μικροί και μεγάλοι «φωτίζουμε» την Πλατεία Κοτζιά με τα παραδοσιακά φαναράκια, τα οποία θα ταξιδέψουν ως τον ουρανό μεταφέροντας τις ευχές μας. Σε αυτήν τη μαγική βραδιά των Χριστουγέννων, οι ατμοσφαιρικές μελωδίες θα έρχονται από το βανάκι του σταθμού ΑΘΗΝΑ 9.84 που θα «ντύνει» μουσικά την εκδήλωση με επιλογές των ραδιοφωνικών παραγωγών του.

Παράλληλα, η Πλατεία Συντάγματος θα σκορπάει τις μελωδίες της παντού, καθώς αγαπημένοι καλλιτέχνες ανεβαίνουν καθημερινά στη χριστουγεννιάτικη σκηνή από νωρίς το μεσημέρι. Χριστουγεννιάτικοι τζαζ ρυθμοί και εορταστικές μελωδίες θα απλωθούν στο Σύνταγμα την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου στις 12:00 από το κουιντέτο του σαξοφωνίστα Δημήτρη Τσάκα, ενώ το απόγευμα, στις 18:00, η σκηνή θα υποδεχτεί τους εκρηκτικούς Polkar και την χαρακτηριστική παρεΐστικη διάθεσή τους σε μια performance γεμάτη στρας, τρομπόνια και μουσικά χιτ. Οι Gumbo Ya Ya το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου στις 12:00, φέρνουν αυθεντική τζαζ στο Σύνταγμα, παρέα με τις εκφραστικές φωνές της Sugahspank! και της Νοτιοαμερικανίδας Emily Mesko. Στις 18:00, τη σκυτάλη παίρνει η ταλαντούχα Νεφέλη Φασούλη που με τη μπάντα της θα μας ταξιδέψει στον μοναδικό μουσικό της κόσμο, όπου η τζαζ συναντά αναπάντεχα τον ελληνικό folk ήχο με εκπληκτικά αποτελέσματα.

Χριστούγεννα στην Πλατεία Συντάγματος

Με mainstream τζαζ των δεκαετιών του ’50 και του ’60 από το Sub Quartet συνεχίζει το ρεπερτόριο του Συντάγματος την Παραμονή Χριστουγέννων, την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου στις 12:00, ώσπου στις 18:00 να ανέβει στη σκηνή ο ανατρεπτικός Πάνος Βλάχος, ο οποίος υπόσχεται μια αυτοσχέδια μουσική γιορτή που θα έχει απ’ όλα! Επόμενο ραντεβού τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου στις 18:00, όπου ο γεμάτος ενέργεια Jerome Kaluta και η μπάντα του μας περιμένουν με διεθνείς soul επιτυχίες, από τα ’70s έως το σήμερα. Την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου στις 12:00, το Mihalis Kalkanis Group φέρνει τζαζ μουσικούς πειραματισμούς με φρέσκο ευρωπαϊκό ήχο στη σκηνή του Συντάγματος, ενώ το λαμπερό Χριστουγεννιάτικο Γκαλά ακολουθεί στις 18:00, με γιορτινές μελωδίες από όλο τον κόσμο, άριες και ντουέτα από τις πλέον δημοφιλείς όπερες και αποσπάσματα από αγαπημένα μιούζικαλ και οπερέτες, σε μια νέα ενορχηστρωτική ματιά του Θοδωρή Λεμπέση με τη φωνή της Μαρίας Κατριβέση και του Γιώργου Χουσάκου. Η γιορτινή σκηνή της Πλατείας Συντάγματος κλείνει δυναμικά την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου, με δύο ξεσηκωτικές εμφανίσεις: στις 12:00 οι Jaguar Bombs, ενώ στις 18:00 ο μοναδικός performer Tonis Sfinos έρχεται με τους The Playmates, την πενταμελή μπάντα του, την τραγουδίστρια Νάγια Δούκα και τον ηθοποιό Αντώνη Παπαηλία στον ρόλο της «Λόλας», στο πιο φανταχτερό «Christmas Disco Party» που θα μας μείνει αξέχαστο!



Τις Χριστουγεννιάτικες παραστάσεις τους έχουν ετοιμάσει η Εθνική Λυρική Σκηνή και το Μέγαρο Μουσικής, ενώ στο ΚΠΙΣΝ οι πλούσιες εκδηλώσεις και τα δρώμενα θα τρελάνουν μικρούς και μεγάλους.

Ένα διαφορετικό χωριό για μοναδικές γιορτές

Christmas Castle: Ο πιο μαγικός προορισμός των Χριστουγέννων για μικρά και... μεγάλα παιδιά

Στα βόρεια προάστια της πόλης υπάρχει ένα μαγικό χωριό γεμάτο φως, χρώματα και χαρά, ένας παραμυθένιος προορισμό για τα παιδάκια μας (κι εμάς, ας μην κρυβόμαστε). Για να τον ανακαλύψουμε, αρκεί να πάμε μέχρι το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, διότι, ναι στο Parking 5 του ΟΑΚΑ, μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου, έχει στηθεί το παραμυθένιο Christmas Castle – Under the Stars και μας περιμένει οικογενειακώς, για να δούμε από κοντά το χωριό των αστεριών που μας κάνει να πιστεύουμε μικροί και μεγάλοι στη μαγεία των Χριστουγέννων!

Χριστούγεννα σημαίνει μιούζικαλ

Τα Χριστούγεννα, τα μιούζικαλ έχουν την τιμητική τους στο θέατρο, στον κινηματογράφο ακόμα και στην τηλεόραση.



Scrooge & Ghosts and Rock ‘n’ Roll



Μία διαφορετική «Χριστουγεννιάτικη ιστορία» του Κάρολου Ντίκενς σε μορφή ροκ μιούζικαλ με τον Πάνο Μουζουράκη στο ρόλο του Σκρουτζ. Στο Christmas Theater από τις 21 Δεκεμβρίου και μόνο για 15 παραστάσεις.

Ο Πάνος Μουζουράκης γίνεται Σκρουτζ

Ο Χρήστος Σουγάρης στη διασκευή και τη σκηνοθεσία, ο Στέφανος Κορκολής στη μουσική, ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος στους στίχους και ο Φωκάς Ευαγγελινός στις χορογραφίες προτείνουν μια άκρως ενδιαφέρουσα εκδοχή της ιστορίας.



Καστ: Ρούλα Πατεράκη, Μαρίνα Καλογήρου, Ματθίλδη Μαγγίρα, Ίαν Στρατής, Ίντρα Κέιν, Σάγια, Θανάσης Δόβρης, Στέφανος Μουαγκιέ, Μαρίζα Τσάρη, Άντριαν Φρίλιγκ, Φοίβος Παπακώστας, Θέμης Θεοχάρογλου, Ηλέκτρα Σαρρή, Θεόβη Στύλλου, Τζώρτζης Παπαδόπουλος, Ζαχαρίας Γουέλα, Σόνια Καλαϊτζίδου, Ντένια Ψυλλιά, η φετινή νικήτρια του The Voice Μαρία Σακελλάρη και η διεθνούς φήμης μέτζο σοπράνο Ειρήνη Καράγιαννη. Σπέσιαλ γκεστ ο Tenorman των Opera Chaotique. Στο ρόλο του Έλβις ο Θοδωρής Μαραντίνης. Την Ορχήστρα διευθύνει ο Τάσος Συμεωνίδης.



Disney 100 The Concert



Μια ολοκαίνουργια συναυλία που δημιουργήθηκε ειδικά για τον εορτασμό των 100 χρόνων της Disney και περιοδεύει σε όλο τον κόσμο!

Πρωταγωνιστούν τα μεγαλύτερα αστέρια του West End: Ben Forster (The Phantom of the Opera), Rachel John (Hamilton), Lauren Samuels (Cinderella), Adrian Hansel (Guys and Dolls), Rob Houchen (Les Miserables) και η Νάντια Μπουλέ σε διπλό ρόλο, στην παρουσίαση και στο τραγούδι.

Tην Κυριακή 24/12 στο Christmas Theater, uα δούμε αποσπάσματα από τις πιο αγαπημένες ταινίες της Disney σε γιγαντοοθόνη, ενώ ταυτόχρονα τα κλασικά μουσικά θέματα θα ζωντανεύουν στη σκηνή από μια ορχήστρα 56 μουσικών και τις μαγευτικές φωνές των τραγουδιστών του West End, συνθέτοντας μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία.

Πάρτι και μουσική

Κάθε μουσική σκηνή και κλαμπ της πόλης γιορτάζει τα Χριστούγεννα με το δικό του μοναδικό τρόπο.



Tην Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου θα χορέψουμε στο απόλυτο The CHRISTMAS 80s-90s party των Πωλίνα, Μπίγαλη, Μαντώ και Βόσσου στο Κύτταρο. Ανήμερα τα Χριστούγεννα (25/12) οι Trashformers θα μας ξεσηκώσουν και θα μεταδώσουν αρκετές δόσεις τρέλας στο Floyd.

Γιάννης Αγγελάκας και Όλια Λαζαρίδου Τάσσος Βρεττός

«Νέκυια» - Γιάννης Αγγελάκας στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση



«Ονειρεύτηκα μια υποβλητική αφήγηση της Οδύσσειας» δηλώνει ο Γιάννης Αγγελάκας και έρχεται, για πρώτη φορά, στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης με ένα υβριδικό θέαμα που δεν είναι συναυλία ούτε παράσταση. Είναι ηχοτροπική κατάσταση.



H «Nέκυια» είναι μια μοναδική εμπειρία θέασης και ακρόασης της πιο υποβλητικής ραψωδίας του ομηρικού έπους, από τον κορυφαίο δημιουργό της ελληνικής ροκ σκηνής, Γιάννη Αγγελάκα, στη μουσική και τον ανερχόμενο πανευρωπαϊκά χορογράφο και σταθερό συνεργάτη της Στέγης, Χρήστο Παπαδόπουλο, στη σκηνοθεσία.



Στις 21 Δεκεμβρίου, και στις μεγαλύτερες νύχτες του χρόνου, θα ξεκινήσει η κατάβασή μας στο πιο απόκοσμο, μυστικιστικό και σχεδόν αποκρυφιστικό ομηρικό τοπίο: εκείνο της ραψωδίας «λ», όπου περιγράφεται η κάθοδος του Οδυσσέα στον Άδη.



Από Πέμπτη - Κυριακή στις 20:30 στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης.



Hip hop στο ΟΑΚΑ



Στις 27 Δεκεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΟΑΚΑ Open Αir για τους φαν του hip hop. Εκεί θα δώσουν μια εκρηκτική συναυλία οι Δωδέκατος Πίθηκος & Βήτα Πεις.

Στη μαγεία του βυθού και του σινεμά

Aquaman: Το Χαμένο Βασίλειο (Aquaman and the Lost Kingdom)



Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Γουάν και ο Aquaman του Τζέισον Μομόα—μαζί με τους Πάτρικ Γουίλσον, Άμπερ Χερντ, Γιάχια Αμπντούλ Ματίν ΙΙ και Νικόλ Κίντμαν—επιστρέφουν με το σίκουελ μεγαλύτερης εμπορικής επιτυχίας της DC: το «Aquaman and the Lost Kingdom».



Έχοντας αποτύχει να εξολοθρεύσει τον Aquaman την πρώτη φορά, ο Μπλακ Μάντα διψασμένος να πάρει εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα του, θα κάνει τα πάντα για να καταστρέψει επιτέλους τον Aquaman. Αυτή τη φορά, ο Μπλακ Μάντα είναι πιο ισχυρός από ποτέ έχοντας τιθασεύει τη δύναμη της μυθικής Μαύρης Τρίαινας, που εξαπολύει μία αρχαία και κακόβουλη δύναμη. Για να τον κατατροπώσει, ο Aquaman θα στραφεί στον φυλακισμένο αδελφό του Ορμ, τον πρώην βασιλιά της Ατλαντίδας, με στόχο να συνάψουν μία ανορθόδοξη συμμαχία. Μαζί, πρέπει να παραμερίσουν τις διαφορές τους για να προστατεύσουν το βασίλειο και να σώσουν την οικογένεια του Aquaman και τον κόσμο από τον αφανισμό.

Το καστ επιστρέφει στους ρόλους του, με τον Τζέισον Μομόα να υποδύεται τον Άρθουρ Κέρι/Aquaman, που ψάχνει πώς θα ισορροπήσει ανάμεσα στα καθήκοντα του ως Βασιλιάς της Ατλαντίδας και φρέσκος πατέρας. Ο Πάτρικ Γουίλσον είναι ο Ορμ, ο ετεροθαλής αδελφός του Aquaman και ο άσπονδος εχθρός του, που καλείται να αναλάβει έναν καινούριο ρόλο ως απρόθυμος σύμμαχος του αδελφού του. Η Άμπερ Χερντ είναι η Μίρα, η βασίλισσα της Ατλαντίδας και μητέρα του διαδόχου του θρόνου. Ο Γιάχια Αμπντούλ Ματίν ΙΙ είναι ο Μπλακ Μάντα, πιο αποφασισμένος από ποτέ να εκδικηθεί τον θάνατο του πατέρα του καταστρέφοντας τον Aquaman, την οικογένεια του και την Ατλαντίδα. Και η Νικόλ Κίντμαν είναι η Ατλάντα, μία αδίστακτη αρχηγός και μητέρα με καρδιά μαχήτριας. Ο Ντολφ Λούντγκρεν επιστρέφει ως Βασιλιάς Νηρέας και ο Ράνταλ Παρκ ως Δρ. Στίβεν Σιν.



Καπετάν Μιχάλης με τον Αιμίλιο Χειλάκη



Η ιστορία διαδραματίζεται στην Κρήτη την χρονιά της επανάστασης του 1889. Κεντρικός ήρωας είναι ο καπετάν Μιχάλης, ένας ασυμβίβαστος μαυροντυμένος Κρητικός και αξύριστος ωσότου ελευθερωθεί η Κρήτη. Την στιγμή όμως που συναντά την Εμινέ, γυναίκα του αδελφοποιητού του, Νουρήμπεη, τον κυριεύει ένας δαίμονας. Ο πειρασμός δεν τον αφήνει σε ησυχία και τον αποσπά από αυτό που θεωρεί ιερό καθήκον, την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Τούρκους. Γρήγορα τα πράγματα περιπλέκονται και μια νέα εξέγερση ξεσπά, η οποία θα αλλάξει για πάντα τις ζωές όλων των ηρώων.

Τη σκηνοθεσία και την διασκευή του σεναρίου υπογράφει ο Κώστας Χαραλάμπους. Το πλούσιο καστ συμπληρώνουν οι ηθοποιοί: Αιμίλιος Χειλάκης, Αλέκος Συσσοβίτης, Λούκία Μιχαλοπούλου, Τζένη Καζάκου, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Σταύρος Μπιμπίλας, Γιώργος Γεροντιδάκης, Γιάννης Συλιγνάκης, Μάνος Ιωάννου, Γεράσιμος Σοφιανός, Στράτος Χρήστου, Κυριακή Γάσπαρη, Γιώργος Γαρνάβος, Δημήτρης Χαβρές, Νίκος Αναστασόπουλος, Χρήστος Χαλβατζάρας, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, Κορίνα Αλεξανδρίδου, Σταύρος Καλιγάς, Ελένη Βουτυρά, Γιάννης Τσαγκαράκης, Έλενα Γαβρά.

Καπετάν Μιχάλης και σε graphic novel

Με αφορμή τη νέα ταινία του Κώστα Χαραλάμπους, διαβάζουμε ή κάνουμε δώρο, τον Καπετάν Μιχάλη και σε graphic novel από τον Παναγιώτη Πανταζή.

To graphic novel του Παναγιώτη Πανταζή κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα



Στη σύνοψη του βιβλίου διαβάζουμε:

Ορκισμένος να μη γελάσει αν δεν ελευθερωθεί η Κρήτη, ο Καπετάν Μιχάλης ζει στο Μεγάλο Κάστρο στα τέλη του 19ου αιώνα, με τη φήμη του αγριμιού να τον συνοδεύει σε κάθε του στιγμή.

Ο ίδιος όμως δείχνει να χάνει τη συγκέντρωσή του και να απομακρύνεται από τις αξίες του όταν γνωρίζει την Εμινέ, σύζυγο του αδερφοχτού του Νουρήμπεη, σαν να τον κυριεύει ένας «δαίμονας» άγνωστος σε εκείνον μέχρι τότε.

Καθώς η τεταμένη κατάσταση ανάμεσα σε Οθωμανούς και Χριστιανούς στο νησί καταλήγει σε μια σειρά γεγονότων που θα οδηγήσει στην επανάσταση του 1889, ο Καπετάν Μιχάλης βρίσκεται να αναζητά την ελευθερία σε έναν ακόμη τομέα…

