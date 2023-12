Το χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τους μακάβριους στίχους - Η γιορτινή εκδοχή από τον Σινάτρα

Have yourself a merry little Christmas / It may be your last... Πολύ γιορτινό δεν νομίζετε;

Οι αρχικοί στίχοι του χριστουγεννιάτικου τραγουδιού έπρεπε να αλλάξουν καθώς ήταν πολύ μακάβριοι και σκοτεινοί

Δεν είναι ασυνήθιστο τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια να έχουν κάπως... αμφιλεγόμενους στίχους, όπως για παράδειγμα το «Baby, It's Cold Outside» πριν από μερικά χρόνια που προκάλεσε αίσθηση στο κοινό. Οι στίχοι του μιλούν για έναν άνδρα που φαινομενικά ενθαρρύνει μια γυναίκα να μείνει για άλλο ένα ποτό, ενώ εκείνη εξηγεί τους λόγους για τους οποίους θέλει να φύγει.

Ωστόσο, αρκετά χρόνια πριν, ένα άλλο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, χρειάστηκε να ξαναγραφτεί καθώς θεωρήθηκε ιδιαίτερα απαισιόδοξο για γιορτές.



Ο λόγος για το «Have Yourself a Merry Little Christmas», το οποίο τραγούδησε για πρώτη φορά η σταρ του Χόλιγουντ Τζούντι Γκάρλαντ, για την ταινία Meet Me in St Louis, που κυκλοφόρησε το 1944.

Το τραγούδι γράφτηκε από τον Χιου Μάρτιν, ο οποίος, είχε πει: «Βρήκα μια μικρή μελωδία που μου άρεσε αλλά δεν μπορούσα να κάνω δουλειά, οπότε έπαιξα μαζί της για δύο ή τρεις μέρες και μετά την πέταξα στο καλάθι των αχρήστων».

Ωστόσο, ο συνεργάτης του Ραλφ Μπλέιν βρήκε το προσχέδιο και αποφάσισε να προχωρήσει και να το παλέψει. Όμως οι αρχικοί στίχοι ήταν αρκετά σκοτεινοί και σίγουρα όχι στο πνεύμα των Χριστουγέννων: Have yourself a Merry Little Christmas // It may be your last // Next year we may all be living in the past. Όχι και τόσο γιορτινό, σωστά;

Προφανώς και δεν ήταν αυτό που πραγματικά θα ήθελε ο κόσμος από ένα ζεστό χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Έτσι, ο Μάρτιν αποφάσισε να ξαναγράψει τον στίχο, ακολουθώντας και τις οδηγίες των παραγωγών της ταινίας που ήθελαν «Σε μια θλιβερή σκηνή ένα είδος αισιόδοξου τραγουδιού, που θα το κάνει ακόμα πιο λυπηρό αν η πρωταγωνίστρια χαμογελά μέσα από τα δάκρυά της». Κάπως έτσι γράφτηκε το τραγούδι που όλοι ακούσαμε μέσα από την ταινία.



Σήμερα υπάρχουν δύο πολύ δημοφιλείς εκδοχές. Η μία είναι η εκδοχή που γράφτηκε για την Γκάρλαντ και η άλλη είναι αυτή του Φρανκ Σινάτρα που κυκλοφόρησε το 1999 και είναι αναμφισβήτητα πολύ πιο χριστουγεννιάτικη.

Για την ιστορία, δείτε τους κάπως μακάβριους στίχους της αρχικής έκδοσης του τραγουδιού:





“Have yourself a merry little Christmas.

"It may be your last.

"Next year we may all be living in the past.

"Have yourself a merry little Christmas.

"Pop that champagne cork.

"Next year we may all be living in New York.

"No good times like the olden days.

"Happy golden days of yore.

"Faithful friends who were dear to us.

"Will be near to us no more.

"But at least we all will be together.

"If the Lord allows.

"From now on, we’ll have to muddle through somehow.

"So have yourself a merry little Christmas now."



