Netflix: Η πρώτη εβδομάδα του 2024 ξεκινά με μια ιστορία επιβίωσης

Η Κοινωνία του Χιονιού (Society of the Snow), στις 4 Ιανουαρίου στο Netflix

Μια ματιά στις νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix από την 1η έως τις 7 Ιανουαρίου 2024.

H Κοινωνία του Χιονιού είναι η ταινία που σίγουρα θα δούμε αυτή την εβδομάδα στο Netflix. Βασισμένη στη γνωστή αεροπορική τραγωδία στις Άνδεις το 1972, αποτελεί την πρόταση της Ισπανίας στα Όσκαρ και κυκλοφορεί στην πλατφόρμα στις 4 Ιανουαρίου. Επίσης, όσο ασχολείστε με τα κρυπτονομίσματα, μην χάσετε το σχετικό ντοκιμαντέρ, Bitconned: Η Μεγάλη Απάτη που κυκλοφορεί σήμερα, 1η Ιανουαρίου.

Σειρές του Netflix

Το Δις Εξαμαρτείν (Fool Me Once)

01/01/2024

Όταν η πρώην στρατιωτίνα Μάια, βλέπει τον δολοφονημένο σύζυγό της από ένα μυστικό σύστημα ενδοεπικοινωνίας για μωρά, ανακαλύπτει μια θανάσιμη συνωμοσία από το παρελθόν.

Αδερφοί Σαν (The Brothers Sun)

04/01/2024

Όταν ένας μυστηριώδης εχθρός στοχεύει την οικογένειά του, ένα μέλος μιας Τριάδας της Ταϊπέι πηγαίνει στο Λος Άντζελες να προστατέψει τη μητέρα και τον μικρό αδερφό του.

Tαινίες του Netflix

Η Κοινωνία του Χιονιού (Society of the Snow)

04/01/2024

Το 1972, ένα αεροσκάφος από την Ουρουγουάη συνετρίβη στην καρδιά των Άνδεων. Η μόνη ελπίδα που είχαν οι επιζώντες ήταν ο ένας τον άλλο. Μια ταινία του Τζ. Α. Μπαγιόνα.

Γλυκιά Παρηγοριά (Good Grief)

05/01/2024

Ένας καλλιτέχνης που πενθεί για μια απώλεια ταξιδεύει με δύο κολλητούς του στο Παρίσι, όπου ξεδιπλώνονται βρόμικα μυστικά και σκληρές αλήθειες.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Bitconned: Η Μεγάλη Απάτη (Bitconned)

01/01/2024

Ένα ντοκιμαντέρ αληθινών εγκλημάτων, όπου τρεις άντρες εκμεταλλεύονται την αγορά κρυπτονομισμάτων για να αποσπάσουν εκατομμύρια από επενδυτές και να κάνουν χλιδάτη ζωή.

Είσαι Ό,τι Τρως: Ένα Πείραμα με Δίδυμα (You Are What You Eat: A Twin Experiment)

01/01/2024

Πανομοιότυπα δίδυμα αλλάζουν τη διατροφή και τον τρόπο ζωής τους για οκτώ εβδομάδες σε ένα μοναδικό επιστημονικό πείραμα που διερευνά το πώς η διατροφή επηρεάζει το σώμα.



