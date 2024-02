«Game of Thrones»: Έρχεται νέα spinoff σειρά - Όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής

Το σενάριο της νέας prequel σειράς θα υπογράψει ο σεναριογράφος του «The Batman»

To HBO έχει στα σκαριά ακόμα μια spinoff σειρά του Game of Thrones. Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, το δίκτυο φαίνεται πως δουλεύει εντατικά πάνω στο πολυσυζυτημένο prequel για τον Aegon, τον πρώτο βασιλιά που έκατσε στον Iron Throne.



Για το λόγο αυτό έχει επιστρατεύσει τον Μάτσον Τόμλιν, σεναριογράφο του The Batman του Ματ Ριβς, για το σενάριο. Το Aegon's Conquest είναι ένα άμεσο πρίκουελ του House of the Dragon, που αφηγείται την ιστορία της αιματηρής και βίαιης κατάκτησης του Westeros από τους Targaryen. Η ιστορία τοποθετείται 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones και φυσικά πριν από το House of The Dragon, ακολουθεί τον εισβολέα Aegon Targaryen, ο οποίος κατέκτησε την ήπειρο του Westeros μαζί με τις Rhaenys και Visenya, και τους δράκους τους. Ο Aegon ένωσε με επιτυχία έξι από τα Επτά Βασίλεια σε μόλις δύο χρόνια, με μόνο τον Dorne να μπορεί να του αντισταθεί με επιτυχία.



Μια πηγή περιέγραψε το πρότζεκτ ως μια «επιστροφή στα βασικά» στο επικό σύμπαν της φαντασίας του Tζορτ Ρ.Ρ Μάρτιν. Από τότε που ολοκληρώθηκε το Game of Thrones το 2019, έχουν αναπτυχθεί πολλά prequels ωστόσο αρκετά έχουν μείνει μόνο στα χαρτιά.

Τα spinoffs που έχουν πάρει το πράσινο φως είναι το House of the Dragon, το οποίο θα παρουσιάσει τη δεύτερη σεζόν του φέτος το καλοκαίρι και το A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, που ξεκινά την παραγωγή φέτος και βασίζεται στις νουβέλες του Dunk και Egg.



