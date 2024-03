O Μπαράκ Ομπάμα απέρριψε ρόλο σε νέα σειρά του Netflix

Οι δημιουργοί του «Game Of Thrones» πρότειναν στον Μπαράκ Ομπάμα ένα cameo στη σειρά «3 Body Problem»

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, έριξε άκυρο στους δημιουργούς του Game of Thrones και στο Netflix με χιούμορ

Οι δημιουργοί του «Game Of Thrones», David Benioff και D.B. Ο Weiss αποκάλυψαν γιατί ο Μπαράκ Ομπάμα αρνήθηκε να συμμετάσχει στην επερχόμενη σειρά τους, με τίτλο «3 Body Problem» (Πρόβλημα των 3 Σωμάτων) που κυκλοφορεί στο Netflix στις 21 Μαρτίου.

Οι δύο δημιουργοί φέρεται να ζήτησαν από τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ να εμφανιστεί σε ένα ρόλο cameo.

Μιλώντας στο USA Today, ο Benioff μοιράστηκε την χιουμοριστική απάντηση του Ομπάμα, ο οποίος έγραψε ένα «πολύ αστείο σημείωμα» ως απάντηση, που έλεγε: «Στην περίπτωση που υπάρξει ποτέ μια πραγματική εισβολή εξωγήινων, νομίζω ότι μάλλον θα έπρεπε να σώσω τον εαυτό μου από αυτή την κρίση».

Ο Weiss πρόσθεσε: «[Ο Ομπάμα] είναι σε ετοιμότητα, σε περίπτωση που υπάρχει κάτι πραγματικό».

Η σειρά – η οποία βασίζεται στο μυθιστόρημα του Liu Cixin, The Three-Body Problem – διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια μιας εισβολής εξωγήινων που απειλεί να εξαφανίσει την ανθρωπότητα. Σύμφωνα με το Netflix, η σειρά εστιάζει στην ομάδα επιστημόνων που προσπαθούν να σταματήσουν αυτή την επικείμενη καταστροφή.

Στη σύνοψη του Netflix αναφέρεται: «Διασχίζοντας ηπείρους και δεκαετίες, πέντε πανέξυπνοι φίλοι κάνουν συνταρακτικές ανακαλύψεις και αποκαλύπτουν τους νόμους της επιστήμης και μια υπαρξιακή απειλή».

Η πρόταση ήρθε αφότου ο Ομπάμα είπε ότι το βιβλίο ήταν κάτι που διαβάζει για να το «βγάλει από το μυαλό του». Σύμφωνα με τους New York Times (μέσω του The Independent), ο πρώην Πρόεδρος περιέγραψε το τρίτομο βιβλίο ως «απίστευτα ευφάνταστο, πραγματικά ενδιαφέρον… το εύρος του ήταν τόσο τεράστιο».



Το καστ της σειράς, η οποία αποτελείται από 8 επεισόδια, περιλαμβάνει ορισμένους αστέρες του Game Of Thrones, όπως ο ηθοποιός Samwell Tarly, ο John Bradley, ο Sir Jonathan Pryce και ο Ιρλανδός ηθοποιός Liam Cunningham.



Διαβάστε επίσης





Ο Τζο Νέσμπο γράφει αστυνομική σειρά για το Netflix

Netflix: Οι νέες σειρές και οι ταινίες που βλέπουμε αυτή την εβδομάδα

Η Τζένιφερ Λόπεζ θέλει να σώσει τον κόσμο στο τρέιλερ της νέας ταινίας στο Netflix