Η Σακίρα μεταμορφώνεται σε Αμαζόνα και κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «καρφί» στον Πικέ

Το νέο άλμπουμ της Σακίρα έχει τίτλο «Las Mujeres Ya No Lloran»

Η Σακίρα κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο 12ο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο «Las Mujeres Ya No Lloran».



Μετά από επτά χρόνια και έναν χωρισμό (από τον Πικέ), η Λατίνα σταρ μάς δείχνει την δύναμή της «μετατρέποντας τις δύσκολες εμπειρίες σε πολύτιμες στιγμές».



Ο δίσκος περιλαμβάνει 16 τραγούδια: 8 νέα, ένα νέο remix και 7 ήδη κυκλοφορημένα smash hit singles όπως το "Music Sessions Vol. 53" με τον Bizarrap, το "TQG" με την Karol G, το "Monotonía" με τον Ozuna, το "Te Felicito" με τον Rauw Alejandro και το "Copa Vacía" με τον Manuel Turizo. Τα 7 singles που έχουν ήδη κυκλοφορήσει έχουν ήδη πάνω απο 3,7 δισεκατομμύρια streams στο Spotify.



Παράλληλα, με το νέο άλμπουμ, η Σακίρα κυκλοφόρησε το music video του “⁠Puntería” μαζί με την Cardi B. «Έστειλα το τραγούδι στην Cardi και της άρεσε αμέσως! Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη που συνεργάστηκα μαζί της. Την βρίσκω πολύ δημιουργική, direct και αυθεντική», είπε η Σακίρα στους New York Times .



Στο video εμφανίζεται και ο star Lucien Laviscount της σειράς ‘Emily in Paris’.





Η Σακίρα μιλώντας για το άλμπουμ της στην εφημερίδα της UK Times σε μια αποκλειστική συνέντευξη είπε: «Είναι η μετατροπή του πόνου σε δημιουργικότητα, της απογοήτευσης σε παραγωγικότητα, του θυμού σε πάθος, της ευπάθειας σε ανθεκτικότητα. Υπήρχαν τόσα πολλά κομμάτια της ζωής μου που κατέρρευσαν μπροστά στα μάτια μου και έπρεπε κατά κάποιον τρόπο να ξαναχτίσω τον εαυτό μου, μαζεύοντας τα από το πάτωμα και βάζοντάς τα όλα μαζί. Η κόλλα που τα κράτησε όλα μαζί ήταν η μουσική».



Είπε επίσης ότι το βίντεο του «Puntería» διαδραματίζεται σε «έναν πλανήτη όπου οι γυναίκες κυβερνούν ως Αμαζόνες, οι οποίες είναι οι κόρες της Αρτέμιδος. Κυνηγάω (τον Lucien) και αυτός βγάζει πόδια και γίνεται άνθρωπος. Είναι πολύ θηλυκό και όμορφο, με μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που είναι μια αναλογία στην ενδυνάμωση των γυναικών».



Η superstar γιόρτασε την κυκλοφορία του άλμπουμ της με ένα event στο Hard Rock Live στο Hollywood, FL. Την Δευτέρα, η Shakira τραγούδησε στο The Tonight Show με παρουσιαστή τον Τζίμι Φάλον.



Το νέο άλμπουμ της είναι διαθέσιμο σε τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις, η καθεμία συνδυάζεται με μια αποκλειστική χρωματιστή παραλλαγή βινυλίου. Η έκδοση Sapphire είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο Amazon ενώ η έκδοση Ruby διατίθεται αποκλειστικά στο Target. Οι θαυμαστές μπορούν να βρουν την έκδοση Emerald αποκλειστικά στο επίσημο κατάστημα της Σακίρα στην ιστοσελίδα της, ενώ η έκδοση Diamond θα διατίθεται σε όλα τα μεγάλα καταστήματα λιανικής πώλησης.



Η Σακίρα κατέχει ήδη τη θέση της best-selling καλλιτέχνιδας στην ιστορία της Λατινικής μουσικής με μια δεκαετή πορεία δημιουργίας επιτυχιών και συνέχισε να μεγαλώνει με τη θρυλική της ιδιότητα τον τελευταίο χρόνο λόγω των μεγάλων hits των τελευταίων κυκλοφοριών της. Η επιτυχία της θα συνεχιστεί με την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ καθώς η ανθεκτικότητα, η ευαλωτότητα, η αυτοπεποίθηση και το πάθος της αναδεικνύουν τόσο τις προσωπικές της προκλήσεις όσο και τους θριάμβους της.



Η βραβευμένη με GRAMMY και Latin GRAMMY τραγουδίστρια συνεργάστηκε με το Spotify για να δώσει στους θαυμαστές της πρόσβαση σε μια special εμπειρία πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ.

Το tracklisting του άλμπουμ

1.⁠ ⁠Puntería x Cardi B

2.⁠ ⁠La Fuerte x Bizarrap

3.⁠ ⁠Tiempo Sin Verte

4.⁠ ⁠Cohete x Rauw Alejandro

5.⁠ ⁠(Entre Paréntesis) x Grupo Frontera

6.⁠ ⁠Cómo Dónde y Cuándo

7.⁠ ⁠Nassau

8.⁠ ⁠Última

9.⁠ ⁠Te Felicito x Rauw Alejandro

10.⁠ ⁠Monotonía x Ozuna

11.⁠ ⁠Bzrp Music Sessions, Vol. 53

12.⁠ ⁠TQG x Karol G

13.⁠ ⁠Acróstico x Milan + Sasha

14.⁠ ⁠Copa Vacía x Manuel Turizo

15.⁠ ⁠El Jefe x Fuerza Regida

16.⁠ ⁠Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Remix Tiësto)

17. Punteria (Vinyl Version)



Το άλμπουμ κυκλοφορεί στην Ελλάδα μέσωτης Panik Records/Sony Music. Ακούστε ΕΔΩ.

Διαβάστε επίσης



«Ξαναχτύπησε» η Σακίρα: Παρομοίασε τον Πικέ με τον Λόρδο Βόλντεμορτ - Τον κακό από τον Χάρι Πότερ

Σακίρα: «Είναι ψέμα ότι ανακάλυψα την απιστία του Πικέ από μία μαρμελάδα»

Η Σακίρα δεν κλαίει πια: Ο τίτλος - δήλωση του νέου της άλμπουμ

Σακίρα: «Έγιναν πολλές θυσίες για την αγάπη» - Το νέο... καρφί στον Πικέ