«Σινεμά στο Υδαταέριο» της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων

Οι ταινίες που θα δούμε στο επιβλητικό κτίριο του Νέου Υδαταερίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων από τις 4 - 30 Απριλίου 2024

Το Cinobo και το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου συμπράττουν για μια σειρά κινηματογραφικών προβολών στο επιβλητικό κτίριο του Νέου Υδαταερίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Από τις 4 μέχρι τις 30 Απριλίου, το «Σινεμά στο Υδαταέριο» φέρνει την έβδομη τέχνη σε ανοιχτό διάλογο με τη βιομηχανική κληρονομιά, μέσα από επτά ταινίες οι οποίες επιλέχθηκαν από την ομάδα του Cinobo με έμπνευση τον μυσταγωγικό χαρακτήρα του ιστορικού χώρου του παλιού εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας.

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου δημιουργήθηκε για να αναδείξει ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας της πόλης, το παλιό εργοστάσιο φωταερίου της Αθήνας που παρείχε ενέργεια και φωτισμό στην πρωτεύουσα για 130 χρόνια, και που αποτελεί ένα σπάνιο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα βιομηχανικό μνημείο. Το κτίριο Νέο Υδαταέριο, είναι μία αυτόνομη μονάδα παραγωγής ενέργειας με μοναδική βιομηχανική αισθητική, ενώ ο μηχανολογικός του εξοπλισμός, που χρονολογείται το 1930, διατηρείται σχεδόν ακέραιος και επιβάλλει την παρουσία του καθ’ ύψος. Από το 2013 λειτουργεί σαν χώρος εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προβολών αρχειακού υλικού, διατηρώντας «ζωντανά» τα στοιχεία που μαρτυρούν την ανθρώπινη παρουσία μέχρι και σήμερα.

Το Cinobo, το εγχείρημα που ξεκίνησε στο κέντρο της Αθήνας από μία ομάδα νέων ανθρώπων που ήθελαν να κάνουν διαθέσιμο το καλύτερο σινεμά από όλο τον κόσμο, σήμερα επιλέγει και διαθέτει ταινίες τόσο μέσω της streaming πλατφόρμας του όσο και στις αίθουσες, κάνοντας τη ζωή μας κινηματογραφική. Αυτήν τη φορά, εμπνέεται από το εργοστάσιο φωταερίου και την ακόμα παλλόμενη παρουσία των ανθρώπων του, επιλέγοντας επτά αγαπημένες ταινίες όλων των ειδών που αντανακλούν την ιδιαίτερη αυτή αύρα επί της μεγάλης οθόνης. Ιστορίες ανθρώπων και μηχανών σε τροχιά, μέσα στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις και στα εργοστάσια που μπορεί να μην ορθώνονται σε ψηλά επιβλητικά κτίρια, αλλά έχουν εμφυσήσει την πνοή τους σε κάθε έκφραση της ανθρώπινης ύπαρξης.

Οι ταινίες «Πεσμένα Φύλλα», «Πώς να Ανατινάξετε έναν Αγωγό», «Titane», «Μην Περιμένετε και Πολλά από το Τέλος του Κόσμου», «Έκπτωτοι Άγγελοι», «Νήμα» και «Αγελάδα» έρχονται από το Cinobo και το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στη σειρά κινηματογραφικών προβολών «Σινεμά στο Υδαταέριο» για να ταξιδέψουν τους θεατές σε επτά ιστορίες όπου η ζωή στη σύγχρονη πόλη μοιάζει με ατελείωτη γραμμή παραγωγής και οι καθημερινές ιστορίες ερώτων, χωρισμών, αποκλίσεων και ανατροπών διαπλέκονται με το επιβλητικό βιομηχανικό περιβάλλον.

Αναλυτικό πρόγραμμα προβολών

Πέμπτη 4/4, 21:00 | Πεσμένα Φύλλα

(Kuolleet Lehdet / Fallen Leaves, Άκι Καουρισμάκι, 2023, 81΄)

Η νέα ταινία του μάστερ Άκι Καουρισμάκι που πήρε το Βραβείο της Επιτροπής στις Κάννες το 2023.

Δύο μοναχικοί άνθρωποι συναντιούνται τυχαία μια νύχτα στο Ελσίνκι και προσπαθούν να βρουν τον πρώτο, μοναδικό και απόλυτο έρωτα της ζωής τους. Η πορεία τους προς αυτόν τον στόχο εμποδίζεται από τον αλκοολισμό του άνδρα, τους χαμένους αριθμούς τηλεφώνου, τη μη γνώση του ονόματος ή της διεύθυνσης του άλλου και τη γενική τάση της ζωής να βάζει εμπόδια σε όσους αναζητούν την ευτυχία τους.



Τρίτη 9/4, 21:00 | Πώς να Ανατινάξετε έναν Αγωγό

(How to Blow Up a Pipeline, Ντάνιελ Γκολντχέιμπερ, 2022, 104’)

Ένα ανεξάρτητο αμερικανικό διαμαντάκι που μπήκε στις λίστες με τις καλύτερες ταινίες του 2022.

Μια κλιματική ακτιβίστρια που έμεινε πρόσφατα ορφανή μετά από ένα φρικτό κύμα καύσωνα που στοίχισε τη ζωή της μητέρας της, ηγείται μιας ομάδας φίλων, εραστών και αγνώστων, ο καθένας με τη δική του σκληρή ιστορία, σε μια παράτολμη αποστολή να ανατινάξουν έναν αγωγό πετρελαίου στο Δυτικό Τέξας.



Πέμπτη 11/4, 21:00 | Titane

(Ζουλιά Ντικουρνό, 2021, 108’)

Ο Χρυσός Φοίνικας που σόκαρε τις Κάννες.

Μετά από μια σειρά ανεξήγητων εγκλημάτων, ένας πατέρας ξαναβρίσκει τον γιο του, που αγνοούνταν για 10 χρόνια. Titane: Μέταλλο ιδιαίτερα ανθεκτικό στη θερμότητα και τη διάβρωση με κράματα υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό.



Τρίτη 23/4, 21:00 | Μην Περιμένετε και Πολλά από το Τέλος του Κόσμου

(Nu Astepta Prea Mult de la Sfârsitul Lumii / Do Not Expect Too Much from the End of the World, Ράντου Ζούντε, 2023, 163’)

Μετά το «Ατυχές πήδημα ή παλαβό πορνό» ο Ράντου Ζούντε πιο αιχμηρός από ποτέ.

Μια ιστορία για το σινεμά, τα social media και την οικονομία, σε δύο μέρη: Καταπονημένη και κακοπληρωμένη, η Άντζελα διασχίζει όλο το Βουκουρέστι κάνοντας το κάστινγκ για ένα εταιρικό «βίντεο για την ασφάλεια στην εργασία», που της ανατέθηκε από μια πολυεθνική εταιρεία. Όταν ένας από τους συνεντευξιαζόμενους αποκαλύπτει την ευθύνη της εταιρείας για το ατύχημα του, ξεσπά ένα σκάνδαλο – μπροστά σε μια ακίνητη, ασυγκίνητη κάμερα.



Πέμπτη 25/4, 21:00 | Έκπτωτοι Άγγελοι

(Duo Luo Tian Shi / Fallen Angels, Γουόνγκ Καρ Γουάι, 1995, 99’)

Ένα περιπετειώδες δράμα από τον κλασικό πια Γουόνγκ Καρ Γουάι.

Ένας απογοητευμένος δολοφόνος αναλαμβάνει το τελευταίο του χτύπημα, αλλά πρώτα πρέπει να ξεπεράσει τα συναισθήματά του για την ψυχρή συνάδελφό του. Θεωρώντας ότι είναι επικίνδυνο και ακατάλληλο να εμπλακεί με συνεργάτη, αναζητά υποκατάστατο. Χαμένος στη νύχτα του σύγχρονου Χονγκ Κονγκ, θα γνωρίσει δύο μοναδικούς χαρακτήρες, ανάμεσά τους μια γυναίκα στο κατόπι του μυστηριώδους πρώην της.



Παρασκευή 26/4, 21:00 | Νήμα

(Αλέξανδρος Βούλγαρης, 2016, 94΄)

Ο Αλέξανδρος Βούλγαρης σκηνοθετεί τη Σοφία Κόκκαλη σε μία καθηλωτική ερμηνεία.

Η αφοσίωση της Νίκης στην αντίσταση προδίδει την αδυναμία της να ανταποκριθεί ως μητέρα. Ο Λευτέρης, γιος της Νίκης, κληρονομεί ένα παρελθόν που ο ίδιος πότε του δεν ονειρεύτηκε. Μέχρι που μια μέρα, το νήμα που τους συνδέει, ένας αόρατος ψυχολογικός ομφάλιος λώρος, κόβεται. Ο αγώνας της Μητέρας για τα πολιτικά της πιστεύω, μεταμορφώνεται σε ψυχολογικές αλυσίδες που φυλακίζουν τον Γιο, ο οποίος πρέπει στο τέλος να αγωνιστεί για τη δικιά του ελευθερία και να αναζητήσει τη δικιά του λύτρωση.

Μετά την προβολή της ταινίας, θα ακολουθήσει DJ set από τον Τhe Boy (Αλέξανδρο Βούλγαρη).



Τρίτη 30/4, 21:00 | Αγελάδα

(Cow, Άντρεα Άρνολντ, 2021, 94’)

Ένα πρωτότυπο ντοκιμαντέρ για τη σχέση μας με τα ζώα σήμερα.

Κινηματογραφικό πορτρέτο της ζωής δύο αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, που μας φέρνει πιο κοντά στην ομορφιά τους αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, κάνοντάς μας να αναγνωρίσουμε όχι με ρομαντικό, αλλά με ρεαλιστικό τρόπο, όλα όσα εκείνες μας προσφέρουν.

Πληροφορίες

«Σινεμά στο Υδαταέριο» Cinobo x Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

4 - 30 Απριλίου 2024, ώρα έναρξης προβολής 21:00

Κτίριο Νέο Υδαταέριο

Ώρα προσέλευσης: 20:30

Σημείο συνάντησης: Κεντρική Καμινάδα

Εισιτήρια 5€. Προπώληση μέσω more.com

*Τις ημέρες των προβολών, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου θα παρατείνει το ωράριό του έως τις 21:00 και το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στους μουσειακούς του χώρους με τη βοήθεια των ανθρώπων του Μουσείου.



