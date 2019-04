Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν σε άλμπουμ τις live εμφανίσεις τους

Το “Honk” περιλαμβάνει 36 κομμάτια των Stones από το 1971 μέχρι το Blue & Lonesome του 2016, με την deluxe έκδοση να περιλαμβάνει επιπλέον 10 live κομμάτια που ηχογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια συναυλιών σε όλον τον κόσμο.

Το “Honk” περιλαμβάνει τα οκτώ Top10 singles: “Brown Suger”, “Tumbling Dice”, “Angie”, “It’s Only Rock And Roll (But I Like It)”, “Fool To Cry”, “Miss You”, “Emotional Rescue”,“Start Me Up”, αλλά και το “Doom & Gloom” που ηχογραφήθηκε το 2012, καθώς επίσης και τα “Just Your Fool”, “Ride ‘Em Down” και “Hate To See You Goo” από το #1 και βραβευμένο με Grammy album “Blue & Lonesome”.

Κυκλοφορεί από τη Universal Music.