Οι ανατριχιαστικές προβλέψεις των Simpsons: «Bλέπουν» πόλεμο στα Βαλκάνια το φθινόπωρο του 2023

Οι «κίτρινοι» ήρωες συχνά έχουν βρεθεί στο επίκεντρο, με τους θαυμαστές τους να υποστηρίζουν πως πολλά από τα επεισόδια της σειράς ήταν «προφητικά»

Η σειρά κινουμένων σχεδίων Simpsons έχει πολλές φορές «προβλέψει» σημαντικά γεγονότα του...μέλλοντος!

Τώρα σύμφωνα με την Αμερικανίδα δημοσιογράφο και τα όσα είπε στο Redacted News, η ανατριχιαστική πρόβλεψή τους, χρονολογείται από το 2005 και αφορά στο φθινόπωρο του 2023 και στην περιοχή των Βαλκανίων.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η Αμερικανίδα δημοσιογράφος: "Κόσοβο. Έχετε δει αυτό το μιμίδιο από τους Simpsons να προβλέπει έναν πόλεμο μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας το φθινόπωρο του 2023; Φαίνεται δυσοίωνο", λέει χαρκτηριστικά.

H Μόρις «είδε» την προφητεία στο επεισόδιο «Home away from Homer», το οποίο προβλήθηκε το 2005. Επιπλέον, η δημοσιογράφος παρατήρησε ότι σε αυτή τη σκηνή υπάρχει και μια άλλη ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια.

"Στο ίδιο επεισόδιο που διαδραματίζεται την ίδια χρονιά, οι Simpsons έρχονται στο θέατρο όπου παρουσιάζουν την ταινία Oppenheimer. Είναι 2023 και η ταινία Oppenheimer είναι στους κινηματογράφους", πρόσθεσε.

Όπως σημείωσε, τα τελευταία νέα δείχνουν ότι οι προβλέψεις στους Simpsons συνεχίζουν να γίνονται πραγματικότητα. Ως παράδειγμα, ανέφερε την πρόσφατη τραγωδία του βαθυσκάφους «Τιτάν». Νωρίτερα, οι θαυμαστές του τηλεοπτικού έργου θυμήθηκαν τη σκηνή κατά την οποία το υποβρύχιο απέπλευσε στον βυθισμένο Τιτανικό και ο κύριος χαρακτήρας άρχισε να ξεμένει από οξυγόνο.

Οι «προφητείες» τους, που βγήκαν αληθινές

11η Σεπτεμβρίου

Στο επεισόδιο του 1997 με τίτλο «The City of New York vs. Homer Simpson”. Σε ένα πλάνο εμφανίζεται ένα φυλλάδιο που έγραφε «Η Νέα Υόρκη με 9 δολάρια την ημέρα» και απεικόνιζε το 9 ακριβώς δίπλα από τους Δίδυμους Πύργους. Σχεδόν σχηματίζονταν η ημερομηνία της επίθεσης: 9/11.

Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ

Στο 17ο επεισόδιο της 11ης σεζόν με τίτλο «Bart to the Future» ο Μπαρτ βλέπει το μέλλον της οικογένειάς του. Συγκεκριμένα, βλέπει πως η αδερφή του Λίσα θα αναλάβει την προεδρία των ΗΠΑ μετά την διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. 16 χρόνια μετά εκλέγεται πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η πανδημία του κορονοϊού

Το 1993, προβλήθηκε το 21ο επεισόδιο της 4ης σεζόν, με τίτλο «Marge in Chains». Σε αυτό, η Marge κατηγορήθηκε για κλοπή και φυλακίστηκε, όσο το υπόλοιπο Springfield μολυνόταν από τη γρίπη της «Οσάκα». Η γρίπη αυτή δεν είχε κάποια θεραπεία, πέρα από την απομόνωση.

Πόλεμος στην Ουκρανία

Οι Simpson φαίνεται πως είχαν δει και τη ρωσοουκρανική σύγκορυση από το 1998. Το επεισόδιο λέγεται «Simpson Tide».