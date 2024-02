Kαφετουρισμός: Aπό τη «Μέκκα» του καφέ στη χώρα του εσπρέσο

Newsbomb

16/02/2024 15:56

Ο καφές είναι κάτι σαν τον έρωτα αφού συνδυάζει την εξάρτηση και την απόλαυση. Είναι ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα ροφήματα παγκοσμίως ενώ τα τελευταία χρόνια οι παραλλαγές του είναι απεριόριστες. Αν αγαπάτε τον καφέ και θέλετε να τον δοκιμάσετε σε κάθε του μορφή και αν είστε λάτρεις του και θέλετε να ανακαλύψετε πολλά σχετικά με αυτόν, σας έχουμε μία πρόταση. Ο καφετουρισμός είναι μία νέα τάση και σημαίνει αυτό ακριβώς που υποδηλώνει η λέξη: Τουρισμός με θέμα τον καφέ.

Εμείς ως λάτρεις του καφέ κάναμε τη δική μας έρευνα και έχουμε να σας προτείνουμε τρεις δυνατές εμπειρίες καφετουρισμού. Πάρτε μαζί σας μόνο την αγάπη για τον καφέ! Εμείς βάλαμε μερικές πινέζες στον χάρτη, εσείς απολαύστε τη διαδρομή και τις γεύσεις.

Ιταλία: Η χώρα του εσπρέσο

Όπου και αν βρεθείτε στην Ιταλία, ένα μικρό καφέ θα βρεθεί μπροστά στα μάτια σας και οι μυρωδιές θα σας οδηγήσουν σε ξεχωριστές ποικιλίες εσπρέσο, οι οποίες προσφέρονται σε μονή ή διπλή δόση και συνήθως στα όρθια.



Ο καφές στην Ιταλία προτιμάται δυνατός και κρεμώδης, ενώ οι άνθρωποι πίνουν ένα μικρό ποτήρι ανθρακούχο νερό για να καθαρίσουν τον ουρανίσκο τους πριν τον καταναλώσουν, ώστε να αντέξει ο λαιμός τους την υψηλή θερμοκρασία του καφέ και να ενισχυθεί η γεύση και η αίσθησή του. Όσο για το πού να πάτε για να τον απολαύσετε, η απάντηση είναι απλά παντού.

Σημείωση: Μην κάνετε το λάθος να ζητήσετε καπουτσίνο μετά το φαγητό διότι στην Ιταλία τον πίνουν μόνο το πρωί. Νόμος.





Κολομβία: Η Μέκκα του καφέ

Η Κολομβία θεωρείται η Μέκκα του καφέ και της παραγωγής του αφού συνδυάζει ιδανική γεωγραφική θέση και κλίμα. Η καλύτερη εποχή να επισκεφτείτε τα πάρκα καφέ της χώρας είναι κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου, δηλαδή από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Μάρτιο.

Τα Parque Del Caffe, Panaca Park, Hacienda Venecia, Hacienda El Roble είναι κάποια από τα πιο γνωστά μέρη που οργανώνουν και προσφέρουν την απόλυτη εμπειρία καφετουρισμού. Από ξεναγήσεις σε φυτείες, ενημέρωση για ποικιλίες και παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας μέχρι το να φτιάξετε τον δικό σας καφέ κατευθείαν από την παραγωγή στην κατανάλωση, είναι κομμάτι δραστηριοτήτων σε αυτά τα μέρη. Φυσικά, υπάρχουν και ημερήσιες εκδρομές σε γύρω περιοχές, με επισκέψεις σε μικρά παραδοσιακά καφέ και γευσιγνωσία, όχι μόνο στο αγαπημένο ρόφημα, αλλά και σε τοπικές κουζίνες και προϊόντα.





Ινδία: Ο καφές που καλλιεργείται στη σκιά

Η Ινδία φημίζεται για τον καλύτερο καλλιεργημένο σε σκιά καφέ στον κόσμο σε αντίθεση με άλλα μέρη του πλανήτη που καλλιεργείται και αναπτύσσεται υπό το φως του ήλιου.

Μπορεί να έχετε στο μυαλό σας την Ινδία ως μία χώρα που αγαπάει το τσάι λόγω των αποικιών των Βρετανών, αλλά η αλήθεια είναι πως αυτή η χώρα έχει καταφέρει να εξάγει μεγάλο ποσοστό της παραγωγής καφέ σε άλλες χώρες.

Τα Plantation Trails by Tata Coffee, Vivanta by Taj, Old Kent Estates και Coffee Museum αποτελούν πόλο έλξης για τους λάτρεις του καφέ. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε μία κούπα με το αγαπημένο σας είδος καφέ με θέα τα τροπικά δάση και θα μπορέσετε να κάνετε και πεζοπορία σε μονοπάτια όπου θα ανακαλύψετε παραλλαγές του καφέ με μπαχαρικά.



