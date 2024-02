Οι τέσσερις πόλεις στην Ευρώπη για τους λάτρεις του πολιτισμού και της τέχνης

Newsbomb

24/02/2024 06:05

Η Ευρώπη μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες ακόμα και του πιο απαιτητικού ταξιδιώτη, καθώς είναι γεμάτη με προορισμούς για όλα τα γούστα (και budget). Αν λατρεύετε τον πολιτισμό και σας ενδιαφέρουν οι τέχνες κάθε μορφής, τότε σίγουρα αναζητάτε για τις αποδράσεις σας πόλεις που φημίζονται για το καλλιτεχνικό προφίλ τους.



Για αυτό και επιλέξαμε τέσσερις προορισμούς που οφείλουν να έχουν μία θέση στη bucket list σας -αν δεν έχουν ήδη, δηλαδή.





#1 Μιλάνο

Το βιομηχανικό κέντρο της Ιταλίας είναι αναμφισβήτητα συνδεδεμένο με τη μόδα, με την Εβδομάδα μόδας του Μιλάνο και προσελκύει fashion icons από ολόκληρο τον κόσμο. Άλλες επιλογές; Αν σας αρέσει η πρωτοποριακή τέχνη, το Fondazione Prada Milan δεν θα σας αφήσει ασυγκίνητους. Αν, πάλι, σας αρέσει η φωτογραφία, τότε το Osservatorio, η γκαλερί φωτογραφίας του Fondazione Prada που βρίσκεται στη Galleria Vittorio Emanuele II, του εμπορικού κέντρου-τοπόσημου του Μιλάνο. Για όσους ασχολούνται και ενδιαφέρονται για το design, στην πόλη βρίσκονται το Triennale με το ​​Museo del Design Italiano και το ADI Design Museum - Compasso d’Oro.





#2 Βερολίνο

Το Βερολίνο είναι η πόλη της Ευρώπης που έχει συνδεθεί όσο καμία άλλη με τη σύγχρονη τέχνη. Δεν είναι τυχαίο που ακόμα και μία εβδομάδα να μείνετε στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, πάλι δεν θα προλάβετε να δείτε όλα τα μουσεία και τους χώρους που αξίζει να επισκεφτείτε.

Η König Galerie και η BQ Berlin είναι απαραίτητες στάσεις για εσάς που αναζητάτε προσεκτικά επιμελημένες εκθέσεις που παρουσιάζουν έργα υψηλής αισθητικής. Και, φυσικά, η υπαίθρια, μήκους 1,3 χλμ, East Side Gallery, στην οποία έχουν βρει στέγη ένα τμήμα του Τείχους του Βερολίνου και πολλά άλλα, διεθνώς αναγνωρίσιμα, έργα τέχνης.



Καθώς το Βερολίνο φημίζεται για την urban τέχνη, μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε το Urban Nation – Museum for Urban Contemporary Art.





#3 Λυών

Αν και μάλλον θα περιμένατε να αναφερθούμε στο Παρίσι, δεν μπορέσαμε να αντισταθούμε στην πιο εναλλακτικά καλλιτεχνική Λυών.

Η πόλη προσφέρεται για ταξίδι το φθινόπωρο, όποτε και λαμβάνει χώρα, για σχεδόν έναν μήνα, το Peinture Fraiche Festival, το οποίο γιορτάζει τη σύγχρονη τέχνη, την street art και τα graffiti μαζί με χιλιάδες κόσμου. Χαρακτηριστικά, η τελευταία διοργάνωση προσέλκυσε, ούτε λίγο ούτε πολύ, 57.000 επισκέπτες.



Αν θέλετε να δείτε έργα διάσημων καλλιτεχνών όπως ο Peter Paul Rubens και ο Paul Gauguin, τότε το Musée des Beaux Arts της Λυών, δεν μπορεί παρά να βρίσκεται ψηλά στη λίστα σας. Επίσης, καλό είναι να γνωρίζετε πως η πόλη αυτή είναι η γενέτειρα του Αντουάν ντε Σεντ Εξιπερύ, του δημιουργού του «Μικρού Πρίγκιπα», αλλά και των εφευρετών του Κινηματογράφου, αδερφών Λουμιέρ, το μουσείο των οποίων θα σας κερδίσει.





#4 Λονδίνο

Το Λονδίνο θεωρείται από πολλούς όχι μόνο η πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ίσως είναι υπερβολή, σίγουρα όμως κρύβει μία δόση αλήθειας. Δεν είναι τυχαίο που φοιτητές από ολόκληρο τον κόσμο έχουν ως πρώτη επιλογή σπουδών σχολές όπως το Central Saint Martins και το Fine Arts College.

Αν και το Λονδίνο δεν είναι -κατά γενική ομολογία- φθηνή πόλη, η είσοδος σε πολλά από τα παγκόσμιας κλάσης μουσεία και γκαλερί της πόλης είναι δωρεάν. Μεταξύ αυτών τα: The British Museum, Museum of London, Natural History Museum και Royal Academy of Music Museum. Σημειώνεται, πάντως, πως είναι πιθανό, αν επιλέξετε να δείτε κάποια περιοδική έκθεση, να πρέπει να καταβάλλετε κάποιο αντίτιμο.



