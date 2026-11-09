Η νυχτερινή Αθήνα υποκλίθηκε στο NOX, στην πιο εντυπωσιακή μουσική συνάντηση των τελευταίων ετών

Snapshot Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή πραγματοποίησαν με επιτυχία την πολυσυζητημένη κοινή τους πρεμιέρα στη σκηνή του NOX στις 6 Νοεμβρίου.

Η συνεργασία τους θεωρείται το σημαντικότερο μουσικό γεγονός της σεζόν 2026-2027, με υψηλού επιπέδου παραγωγή και εντυπωσιακή σκηνοθεσία.

Οι εμφανίσεις συνεχίζονται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με το κοινό να απολαμβάνει ένα πρόγραμμα διεθνών προδιαγραφών και ζωντανές μουσικές εκπλήξεις.

Στην πρεμιέρα παρευρέθηκαν γνωστοί καλλιτέχνες και προσωπικότητες, προσθέτοντας λάμψη και μοναδικές στιγμές στη βραδιά.

Ο όμιλος MK Group of companies έχει αναδείξει το NOX σε κεντρικό σημείο αναφοράς της νυχτερινής διασκέδασης στην Αθήνα. Snapshot powered by AI

Η πιο συγκλονιστική μουσική συνάντηση των τελευταίων ετών έγινε πραγματικότητα με απόλυτη επιτυχία, καθώς η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή πραγματοποίησαν την πολυσυζητημένη πρεμιέρα τους στη σκηνή του NOX, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

Δύο από τις σημαντικότερες και πιο αγαπημένες Ελληνίδες καλλιτέχνιδες, με σπουδαία πορεία, αμέτρητες επιτυχίες και ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα, ανέβηκαν για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή, σε μια υπερπαραγωγή του ομίλου MK Group of companies των Ηλία Μαροσούλη και Άγγελου Κοταρίδη, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο αυτής της συνεργασίας ως το απόλυτο μουσικό γεγονός της νέας σεζόν 2026-2027.

Η χημεία των δύο σταρ επί σκηνής αποδείχθηκε μαγική, καθώς η Νατάσα Θεοδωρίδου, με τη δύναμη της λαϊκής της ερμηνείας, τα αμέτρητα τραγούδια της και τη μοναδική σκηνική της λάμψη, ενώθηκε ιδανικά με τη super star Δέσποινα Βανδή και την εκρηκτική της εμφάνιση, με τραγούδια που έχουν ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας.

Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδή μαζί στην σκηνή του NOX

Φίλοι και θαυμαστές των δύο καλλιτεχνών κατέκλυσαν το NOX τη βραδιά της πρεμιέρας και δεν σταμάτησαν να χειροκροτούν και να τραγουδούν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα σε έναν χώρο που ήταν κυριολεκτικά ασφυκτικά γεμάτος. Το κοινό απόλαυσε ένα πρόγραμμα διεθνών προδιαγραφών, μια υπερσύγχρονη παραγωγή, με εντυπωσιακά σκηνικά και πρωτοποριακή σκηνοθετική προσέγγιση.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου

Η Δέσποινα Βανδή

Οι Wedding Singers δένουν αρμονικά με το πρόγραμμα, προσθέτοντας τη δική τους ξεχωριστή πινελιά μέσα από τις ευρηματικές μουσικές επιλογές, τη δυναμική σκηνική τους παρουσία και την ενέργεια που μεταδίδουν στο κοινό. Εξίσου εντυπωσιακό είναι και το Pre Show, με τη συμμετοχή των Αντώνη Βλάχου, Konikou, Σπύρου Καίσαρη και Αναστασίας Παπαδοπούλου, το οποίο ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη σκηνική του επιμέλεια, τις υπέροχες φωνές και τις εντυπωσιακές εικόνες που δημιουργούνται επί σκηνής, υπό τις μουσικές επιλογές του DJ Σπύρου Μεταξά.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η πρώτη «Κυριακή από νωρίς», που έκλεψε τις εντυπώσεις και έδωσε νέο ρυθμό στη νυχτερινή Αθήνα. Με ώρα προσέλευσης στις 20:00, η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή επαναπροσδιορίζουν τη διασκέδαση στο τέλος της εβδομάδας, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία γεμάτη μουσική, λάμψη και ενέργεια. Μια νέα αγαπημένη συνήθεια έρχεται να καθιερωθεί στην Αθήνα, αποδεικνύοντας πως η απόλυτη διασκέδαση μπορεί να ξεκινά από νωρίς!

Η ξεχωριστή αυτή βραδιά επιφύλασσε λαμπερές παρουσίες και μοναδικές μουσικές εκπλήξεις! Ο Αντώνης Ρέμος, ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Έλλη Κοκκίνου βρέθηκαν στο NOX και ανέβηκαν στη σκηνή, τραγουδώντας μαζί με τις δύο κορυφαίες ερμηνεύτριες, χαρίζοντας στο κοινό αξέχαστες στιγμές. Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους ήταν η Άντζελα Γκερέκου με την κόρη της Μαρία, η οποία γιόρτασε την ονομαστική της εορτή παρέα με τις φίλες της, ο Θοδωρής Αθερίδης, ο Αλέξης Γεωργούλης, η Μπέττυ Μαγγίρα με τον σύζυγό της Δημήτρη Μάζη, η Δέσποινα Καμπούρη, ο Χάρης Ασημακόπουλος, η Σοφία Κουρτίδου, η Χριστίνα Τσάφου, καθώς και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με την Έλενα Τσαγκρινού, δίνοντας ακόμη περισσότερη λάμψη σε μια πραγματικά αξέχαστη βραδιά.

Ο όμιλος MK Group of companies Μαροσούλη – Κοταρίδη έθεσε για ακόμα μία φορά νέα δεδομένα, μετατρέποντας το NOX στο απόλυτο σημείο αναφοράς της σεζόν.

Οι εμφανίσεις συνεχίζονται κάθε Παρασκευή και Σάββατο με ώρα προσέλευσης στις 22:00, καθώς και κάθε Κυριακή με ώρα προσέλευσης στις 20:00.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Τραγουδιστές- Μουσικοί Pre Show: Αντώνης Βλάχος, Konikou, Σπύρος Καίσαρης, Αναστασία Παπαδοπούλου

Αντώνης Βλάχος, Konikou, Σπύρος Καίσαρης, Αναστασία Παπαδοπούλου DJ: Σπύρος Μεταξάς

Σπύρος Μεταξάς Art Direction: Γιώργος Λύρας

Γιώργος Λύρας Σκηνογραφία : Αρετή Μουστάκα

: Αρετή Μουστάκα Χορογράφος – Art Director’s Assistant: Αναστασία Πανοπούλου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

NOX: Ιερά Οδός 18-20, Αθήνα

Κρατήσεις: 210 3411000

Προπώληση για τις Κυριακές εδώ