Περιστέρι: Συνελήφθησαν 27χρονος και 22χρονος για κατοχή όπλου με γεμιστήρα και τέσσερα φυσίγγια
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοκατοχή
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- Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 27 και 22 ετών στο Περιστέρι για παράνομη οπλοκατοχή.
- Στην κατοχή του 27χρονου βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα και τέσσερα φυσίγγια κρυμμένα στο εσώρουχό του.
- Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ κατά τη διάρκεια περιπολίας, αφού οι άνδρες προσπάθησαν να διαφύγουν.
- Το όπλο και τα φυσίγγια κατασχέθηκαν και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των συλληφθέντων.
- Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου.
Στη σύλληψη δύο νέων ανδρών ηλικίας 27 και 22 ετών προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στο Περιστέρι, το μεσημέρι της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια περιπολίας στην περιοχή, εντόπισαν τους δύο άνδρες να κινούνται πεζή και τους κάλεσαν για έλεγχο. Εκείνοι επιχείρησαν να διαφύγουν, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν λίγο αργότερα.
Κατά την έρευνα στον 27χρονο βρέθηκε ένα πιστόλι με γεμιστήρα και τέσσερα φυσίγγια, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε κρύψει επιμελώς στο εσώρουχό του. Το όπλο και τα φυσίγγια κατασχέθηκαν.
Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.